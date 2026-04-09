【TSUKUMO】G-GEAR、AMD Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックスカードを搭載した『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』動作確認済PCの新モデルを発売

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈）は、TSUKUMO（ツクモ）ブランドで独自に展開するゲーミングPC「G-GEAR」において、AMD Radeon(TM) RX 9000 シリーズ グラフィックスカードを搭載した、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』動作確認済PCの新モデルを4月9日（木）に発売いたしました。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』とは

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。

終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。

進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。

(C)CAPCOM

『モンスターハンターストーリーズ3』公式サイト：

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

『モンスターハンターストーリーズ3』動作確認済PCの特長

AMD Radeon(TM) RX 9000 シリーズ グラフィックスカードを搭載

スピード、パフォーマンス、ビジュアルが一体となって、スムーズなフレームと圧倒的な没入感を実現します。AMD RDNA(TM) 4 演算ユニットを搭載した超高速 AMD Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックスカードは、主要なゲーミング解像度すべてにおいて、強化されたレイトレーシング機能により、超没入型体験をお届けします。AMD FidelityFX(TM) Super Resolution 4 による AI 搭載の高品質なアップスケーリングで、今もそしてこれからも、没入感のあるゲーミング体験をお楽しみいただけます。

お客様一人ひとりのニーズに対応

G-GEARシリーズは、TSUKUMOが長年にわたるパソコン用パーツ販売で培った知識とノウハウを基に開発・設計しています。日本国内の指定工場で熟練スタッフが一台ずつ丁寧に組立を行うことで、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制をとっています。これにより高い信頼性と安心感、幅広いニーズへの対応を高次元で実現しています。

『モンスターハンターストーリーズ3』動作確認済PC 購入特典

対象期間中に『モンスターハンターストーリーズ3』動作確認済PC をご購入のうえキャンペーンページよりご応募いただくと、先着50名様にSteamゲームコードをプレゼントいたします。

購入対象期間 ： 2026年5月6日（水）まで

エントリー期間 ： 2026年5月24日（日）まで

キャンペーンの詳細、およびご応募に関してはAMD HEROESキャンペーンページをご確認下さい。

https://amd-heroes.jp/sp/MHS3/

標準構成仕様（BTOによるカスタマイズ可能）

G-GEAR 『モンスターハンターストーリーズ3』 動作確認済PC

※Steam版の動作環境は『モンスターハンターストーリーズ3 』公式サイトをご覧ください。

※CAPCOMがゲームの動作を保証するものではありません。

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/suisyo/mhs3.html

G-GEAR 『モンスターハンターストーリーズ3』 動作確認済PC｜GE5A-A263B/MHS

税込価格： 289,800円

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1085_1_86e0823cb5c71d008cdc18c9b55599a2.jpg?v=202604090351 ]

G-GEAR 『モンスターハンターストーリーズ3』 動作確認済PC｜GE7A-B263BH/MHS

税込価格： 369,800円

販売店舗と販売開始日

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1085_2_ff83b837f1fb42ee83c9fb5bce0649fa.jpg?v=202604090351 ]

今回発表の新モデルは、ツクモネットショップならびに下記店舗にて、4月9日（木）より販売開始いたしました。

ツクモ店舗（ https://tenpo.tsukumo.co.jp/ ）

ツクモパソコン本店

TSUKUMO eX.

ツクモ名古屋1号店

DEPOツクモ札幌大谷地店

ツクモLABI1なんば店

ツクモネットショップ（ https://shop.tsukumo.co.jp/ ）

法人営業部（ https://houjin.tsukumo.co.jp/ ）

本製品に関する詳細情報

TSUKUMO BTOパソコン

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/

G-GEARゲーム推奨モデルページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/suisyo/

TSUKUMO （ツクモ）について

ヤマダホールディングスグループ 株式会社ヤマダデンキ所属の、TSUKUMO（ツクモ）ブランドでパソコンおよびPCパーツ・周辺機器を販売するパソコンショップです。前身となる九十九電機は1947年創業で、現在は秋葉原を中心に全国7店舗、法人営業部・ネットショップを展開しています。

最先端の商品から特殊な部品まで数多く取り揃え、専門知識と経験の豊富なスタッフが「ゲームを快適にプレイしたい」「高画質・高速処理のパソコンにしたい」などの様々なニーズにお応えしております。また、カスタムPCが初めてでご不安のある方向けにPC組立代行サービスもご用意しております。

この他、パソコン専門店として長年培ってきたノウハウを詰め込んだ、オリジナルブランドPCの企画・製造・販売を行っております。

ゲーミング性能に特化した「G-GEAR」、企業向けワークステーションモデルや小型・スリム型モデルなど用途別に取り揃えた「eX.computer」のラインナップを展開しております。高品質・高性能、そしてご利用シーンにあわせたPCとして、ゲームをプレイする方だけでなく、CG業界・ゲーム開発業界などプロの現場から多くのご支持をいただくとともに、近年はたくさんの配信者の方にもご利用いただいております。

ツクモ案内URL： https://kaisya.tsukumo.co.jp/

ツクモネットショップ： https://shop.tsukumo.co.jp/

ツクモ店舗情報： https://tenpo.tsukumo.co.jp/