【母の日】日頃の感謝を美味しさに込めて。軽井沢「酢重正之商店」より母の日限定ギフトをお届け。

株式会社フォンス

味噌、醤油、出汁を使った惣菜や信州の名産品、毎日の食卓に欠かすことのできない調味料などを、幅広く取り揃えている、軽井沢「酢重正之商店」では、お母さんへのありがとうを伝える「母の日」におすすめのギフトをご用意しております。

日頃の感謝を美味しさに込めて

料理がより本格的な味わいになる「味噌・調味料セット」、忙しい日に役立つ「冷凍惣菜セット」、家事の合間にホッと一息「お菓子セット」と、3種のギフトをラインナップ。

今年は、ミニブーケチケット付きのセットもございますので、酢重のギフトと一緒にお花を贈ってみてはいかがでしょう。

4月9日（木）より「母の日限定ギフト」として、店頭とオンラインショップにてご予約の受付を開始します。

※価格はすべて消費税・送料込みです。

味噌・調味料セット《味噌・調味料セット》

～毎日の食卓が、より豊かになる贈り物～

料理に欠かせないお出汁や調味料のセット。母の日限定ラベルの「白こがね味噌」をはじめ、素材にこだわった酢重の味で、家族の“健康”を気遣うお母さんへの感謝を。

《価格》4,528円 ★ミニブーケチケット付き 6,.399円

《セット内容》

～味噌～

■白こがね味噌

～調味料～

■酢重だし 基本 ■白かえし ■しそ味噌 ■醤油豆 国産黒豆 ■ごはんに混ぜる 野沢菜油炒め

冷凍惣菜セット《冷凍惣菜セット》

～お母さん、今日はゆっくりしてね～

レストラン酢重正之で提供している「サバの味噌煮」や「彩り野菜と信州産豚肉の黒酢炒め」などの冷凍惣菜4種と、フリーズドライ味噌汁のセット。今晩はお母さんの代わりに家族で用意する、そんな母の日の食卓におすすめです。

※オンラインショップ限定

《価格》6,092円 ★ミニブーケチケット付き 7,412円

《セット内容》

～冷凍惣菜～

■彩り野菜と信州産豚肉の黒酢炒め ■鯖の信州味噌煮

■信州牛の煮込みハンバーグ ■酢重のレストランハヤシライスソース

～フリーズドライ味噌汁～

■揚げ茄子とたまご ■野沢菜とわかめ ■モロヘイヤとオクラ

お菓子セット《お菓子セット》

～忙しいお母さんに、一息つく時間を～

冷やしても温めても美味しいくいただける香り豊かなそば茶と、甘さ控えめのお菓子のセット。お茶をいれてゆっくり一息、何気ない会話を楽しむ。そんな特別な時間を、お母さんとご一緒にどうぞ。

《価格》3,826円 ★ミニブーケチケット付き 5,697円

《セット内容》

■そば茶 ■味噌かりんとう ■ドライ納豆（しょうゆ味） ■ドライ納豆（うめ味）

《ミニブーケチケット》

母の日ギフトと一緒に「ミニブーケチケット」を贈ってみませんか。専用サイトより申込みいただくと、お母さんの好きなタイミングでお花をお届けすることができます。ギフトに合わせてお使いいただけるチケットなので、贈り物の幅が広がります。感謝の気持ちを、お花とともに伝えてみてはいかがでしょう。

ミニブーケ

【販売概要】

予約受付：2026年4月9日（木） ～ 5月3日（日）

予約方法：酢重正之商店オンラインショップから https://x.gd/XfuuS

※販売数量が無くなり次第終了となります。

酢重正之商店（軽井沢）

旧軽井沢銀座通りの出発点となる旧軽井沢ロータリーにある「酢重正之商店」では、味噌、醤油、出汁、味噌を使った惣菜や信州の名産品、毎日の食卓に欠かすことのできない調味料などを、幅広く取り揃えております。素材のもつ旨味を最大限に活かした和食をご提供する「酢重の食処」を軽井沢、東京丸の内、六本木、渋谷、横浜、名古屋、金沢、シンガポールで展開しています。

《酢重正之商店ホームページ》

https://suju-online.com

《酢重正之ブランドサイト》

https://www.suju-masayuki.com