【母の日】日頃の感謝を美味しさに込めて。軽井沢「酢重正之商店」より母の日限定ギフトをお届け。
味噌、醤油、出汁を使った惣菜や信州の名産品、毎日の食卓に欠かすことのできない調味料などを、幅広く取り揃えている、軽井沢「酢重正之商店」では、お母さんへのありがとうを伝える「母の日」におすすめのギフトをご用意しております。
日頃の感謝を美味しさに込めて
料理がより本格的な味わいになる「味噌・調味料セット」、忙しい日に役立つ「冷凍惣菜セット」、家事の合間にホッと一息「お菓子セット」と、3種のギフトをラインナップ。
今年は、ミニブーケチケット付きのセットもございますので、酢重のギフトと一緒にお花を贈ってみてはいかがでしょう。
4月9日（木）より「母の日限定ギフト」として、店頭とオンラインショップにてご予約の受付を開始します。
※価格はすべて消費税・送料込みです。
味噌・調味料セット
《味噌・調味料セット》
～毎日の食卓が、より豊かになる贈り物～
料理に欠かせないお出汁や調味料のセット。母の日限定ラベルの「白こがね味噌」をはじめ、素材にこだわった酢重の味で、家族の“健康”を気遣うお母さんへの感謝を。
《価格》4,528円 ★ミニブーケチケット付き 6,.399円
《セット内容》
～味噌～
■白こがね味噌
～調味料～
■酢重だし 基本 ■白かえし ■しそ味噌 ■醤油豆 国産黒豆 ■ごはんに混ぜる 野沢菜油炒め
冷凍惣菜セット
《冷凍惣菜セット》
～お母さん、今日はゆっくりしてね～
レストラン酢重正之で提供している「サバの味噌煮」や「彩り野菜と信州産豚肉の黒酢炒め」などの冷凍惣菜4種と、フリーズドライ味噌汁のセット。今晩はお母さんの代わりに家族で用意する、そんな母の日の食卓におすすめです。
※オンラインショップ限定
《価格》6,092円 ★ミニブーケチケット付き 7,412円
《セット内容》
～冷凍惣菜～
■彩り野菜と信州産豚肉の黒酢炒め ■鯖の信州味噌煮
■信州牛の煮込みハンバーグ ■酢重のレストランハヤシライスソース
～フリーズドライ味噌汁～
■揚げ茄子とたまご ■野沢菜とわかめ ■モロヘイヤとオクラ
お菓子セット
《お菓子セット》
～忙しいお母さんに、一息つく時間を～
冷やしても温めても美味しいくいただける香り豊かなそば茶と、甘さ控えめのお菓子のセット。お茶をいれてゆっくり一息、何気ない会話を楽しむ。そんな特別な時間を、お母さんとご一緒にどうぞ。
《価格》3,826円 ★ミニブーケチケット付き 5,697円
《セット内容》
■そば茶 ■味噌かりんとう ■ドライ納豆（しょうゆ味） ■ドライ納豆（うめ味）
《ミニブーケチケット》
母の日ギフトと一緒に「ミニブーケチケット」を贈ってみませんか。専用サイトより申込みいただくと、お母さんの好きなタイミングでお花をお届けすることができます。ギフトに合わせてお使いいただけるチケットなので、贈り物の幅が広がります。感謝の気持ちを、お花とともに伝えてみてはいかがでしょう。
ミニブーケ
【販売概要】
予約受付：2026年4月9日（木） ～ 5月3日（日）
予約方法：酢重正之商店オンラインショップから https://x.gd/XfuuS
※販売数量が無くなり次第終了となります。
酢重正之商店（軽井沢）
旧軽井沢銀座通りの出発点となる旧軽井沢ロータリーにある「酢重正之商店」では、味噌、醤油、出汁、味噌を使った惣菜や信州の名産品、毎日の食卓に欠かすことのできない調味料などを、幅広く取り揃えております。素材のもつ旨味を最大限に活かした和食をご提供する「酢重の食処」を軽井沢、東京丸の内、六本木、渋谷、横浜、名古屋、金沢、シンガポールで展開しています。
《酢重正之商店ホームページ》
https://suju-online.com
《酢重正之ブランドサイト》
https://www.suju-masayuki.com