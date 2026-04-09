「クレイジーソルト」の公式Instagramがオープン！「クレイジー」シリーズを使った簡単レシピを順次配信いたします

日本緑茶センター株式会社

「ポンパドール」ハーブティー、「クレイジーソルト」、「茶語（Cha Yū）」、「ティーブティック」を手がける日本緑茶センター株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：北島大太朗）は、2026年3月27日(金)に「クレイジーソルト」の公式Instagramをオープンいたしました。

■公式Instagramでは料理初心者向けの簡単レシピをご紹介

岩塩と6種類のハーブ＆スパイス（オニオン、ブラックペッパー、ガーリック、セロリシード、タイム、オレガノ）をブレンドした『クレイジーソルト』は、和・洋・中・エスニックなどさまざまなお料理の味をひと振りでワンランクアップさせる、アメリカ生まれの万能調味料です。

1980年の輸入・販売開始以降、多くの食卓に愛され続けているロングセラーの当商品ですが、2026年3月27日(金)に公式Instagramをオープンしました。

アカウント名：クレイジーソルト【公式】

アカウントID：@krazysalt_jp(https://www.instagram.com/krazysalt_jp/?hl=ja)

Instagramでは「クレイジー」シリーズを使った料理初心者向けのレシピをご紹介。5分でできるものや『クレイジーソルト』のみで味付けが完結するものなど、時短やコスパに優れたレシピを定期更新いたします。

4月からの新生活や、ライフスタイルの変化などを機にお料理を始めたいと考えている方々に、キッチンに1本あるととても便利な「クレイジーソルト」をおすすめいたします。

■ひと振りで料理のおいしさをワンランクアップさせる「クレイジー」シリーズ

「クレイジー」シリーズは岩塩にハーブやスパイスをブレンドした万能調味料（※）で、どんな素材にも馴染み、お料理の味わいをワンランクアップさせてくれます。お肉や魚料理、サラダにも合う「クレイジー」シリーズは、日本のキッチンで長く愛され続けています。

※：『クレイジーペッパー』は岩塩不使用。『クレイジー岩塩』は岩塩100％です（ハーブ・スパイス不使用）。

◆商品概要

商品名：クレイジーソルト

価格：853円（税込）

内容量：100g

賞味期限：3年

原材料：岩塩、オニオン、ブラックペッパー、

ガーリック、セロリシード、タイム、オレガノ

※開封後は要冷蔵

【会社概要】

《日本緑茶センター株式会社》

設立：1969年

代表者：代表取締役社長 北島 大太朗

本社所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル

事業内容：「ポンパドール」「クレイジーソルト」など世界のハーブ＆ティー、スパイス、塩、油などの輸出入、商品企画開発・製造・卸・小売、店舗運営

日本緑茶センター株式会社公式サイト：https://www.jp-greentea.co.jp

オンラインストア「ティーブティック」： https://www.tea-boutique.jp(https://www.tea-boutique.jp)

クレイジーソルト公式X：@krazysalt_JP(https://x.com/krazysalt_JP)

クレイジーソルト公式Instagram：@krazysalt_JP(https://www.instagram.com/krazysalt_jp/?hl=ja)