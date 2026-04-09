2026年度 TSIホールディングスグループ合同入社式を開催

株式会社TSIホールディングス

株式会社 TSIホールディングス（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長CEO：下地 毅）は、2026年4月1日(水)、泉ガーデンギャラリーにて2026年度「TSIホールディングスグループ合同入社式」 を執り行い、新卒新入社員332名を新たに迎えました。

入社式には代表取締役 社長 CEOの下地のほか取締役、監査役、各グループ会社の社長らが出席。下地は新入社員を前に「当社は“ファッションエンターテインメントの力で世界の共感と社会的価値を生み出す”というパーパスを掲げています。アパレルの仕事は、単に「服を作って、売る仕事」ではありません。私たちがお客さまに届けているのは、服そのものではなく、「装う喜び」や「自分らしく生きる楽しさ」、そして、「夢への新しい一歩」です。流行や数字だけを追うのではなく、街を歩く人々の表情や、日常の小さな変化に気づくこと。そこから、本当にお客さまに求められる商品やサービスが生まれます。 どうかさまざまな業務を担う仲間たちと協力し、学び続け、そして自分自身も楽しみながら仕事をしてください。互いを尊重し、助け合いながら、お客さまに最高の価値を届けてください。皆さん一人ひとりの感性や価値観は、これからの当社にとって大きな力になります。若い皆さんだからこそ見える視点、感じられる変化があります。遠慮せず、新しい発想や挑戦をどんどん提案してください。ファッションには社会を変えていく力があり、世の中をもっと楽しくできる力があります。環境にやさしく、人にやさしく、社会に貢献しながら、われわれのビジネスの礎である、サステナブル経営を一緒に担っていきましょう。」と激励の祝辞を述べました。

社長の挨拶の後には新入社員を代表して、グループ会社「デイトナ・インターナショナル」に入社した駒田 悠人が「衣服は衣食住の１つとして生活に欠かせないものです。好きな服を着ることで気持ちが前向きになったり、勇気をもらったりします。ファッションが持つ、そんな力を信じて、TSIホールディングスグループの一員としてお客様一人ひとりに寄り添ったご提案をしながら、1日も早く会社に貢献できるよう頑張ってまいります。」と力強く宣言しました。

入社式終了後は、各事業部幹部社員や先輩社員も加わり、懇親会を開催。アーティストやモデル、タレント、文化人、スポーツ選手など各界の著名人の方々から新入社員に向けたお祝いのメッセージ動画が流れ、各テーブルを下地社長はじめ役員の方々が回って歓談し、若さ溢れる会場に笑顔と賑やかな声が響き渡りました。TSIホールディングスグループの一員としての自覚と希望で胸を躍らせる一日でした。

今後もTSIホールディングスグループは新入社員とともに、企業のさらなる発展を目指して邁進してまいります。

▼本件に関するお問い合わせ▼ 株式会社TSIホールディングス 戦略・広報IR課

mag@tsi-holdings.com

https://www.tsi-holdings.com