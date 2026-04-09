HDL代表・吉田公衛が国立大学法人 電気通信大学 国際社会実装センターの客員研究員に就任

HDL合同会社

HDL合同会社（本社：兵庫県神戸市、代表：吉田公衛）は、2026年4月1日より、代表の吉田公衛が国立大学法人 電気通信大学 国際社会実装センターの客員研究員として活動を開始することをお知らせします。教室運営、学校現場での授業支援、ドローンプログラミング競技大会「ドロカツ全国大会」の企画・運営を通じて蓄積してきた実践知を、研究的な視点と接続し、より多くの教育現場へ還元していくことを目指します。

HDL合同会社は、ドローンを活用したプログラミング教育を中心に、学校向け教材・カリキュラムの開発販売、教室運営、出前授業、教育イベントの企画運営などに取り組んでいます。あわせて、教育用プログラミングドローン「CoDrone EDU」の国内展開を通じ、学校現場での活用支援も進めてきました。

〈学校現場での授業支援の様子〉〈学校での実践風景〉

今回の客員研究員就任は、こうした現場での実践を大学における研究的な視点と接続し、教育現場へより還元しやすい学びへと発展させていくためのものです。なお、本活動は、国立大学法人 電気通信大学 国際社会実装センター センター長・教授（特任） 石垣陽氏のもと、進めてまいります。

〈国立大学法人 電気通信大学 国際社会実装センター センター長・教授（特任） 石垣陽氏〉

HDLでは、子どもたちがドローンを通じてプログラミングや論理的思考を学ぶ教室「D-TYPE.」の展開に加え、学校現場への教材導入や授業支援にも取り組んできました。

さらに、学びの成果を発表し、挑戦へとつなげる場として、ドローンプログラミングの競技大会「ドロカツ全国大会」も企画・運営しています。

〈ドロカツ全国大会の会場風景〉〈ドロカツ全国大会の競技風景〉

教室や学校での学びを土台に、大会という挑戦の場へとつなげる。

その一連の実践の中で蓄積してきた知見を、今後は研究的な視点とも接続しながら深めていきます。

今後は、教室・学校・大会運営を通じて培ってきた実践知を整理・発展させ、より多くの教育現場に還元できる形へとつなげていきます。

HDL合同会社 代表 吉田公衛 コメント

これまで教室や学校での実践、そしてドロカツ全国大会のような挑戦の場づくりを通じて、子どもたちが夢中になって学び、試行錯誤しながら成長していく姿を見てきました。

こうした実践を大学での研究的な取り組みとつなげることで、より多くの教育現場に還元できる形へと深めていきたいと考えています。

〈HDL合同会社 代表 吉田公衛〉

今回のポイント

・国立大学法人 電気通信大学 国際社会実装センターの客員研究員として活動開始

・国際社会実装センター センター長・教授（特任） 石垣陽氏のもとで実践と研究を接続

・教室「D-TYPE.」、学校現場、ドロカツ全国大会での実践知を研究へ接続

・教育現場へ還元できる学びの整理・発展を目指す

HDL合同会社について

HDL合同会社は、ドローンを活用したプログラミング教育を中心に、学校向け教材・カリキュラムの開発販売、教室運営、出前授業、教育イベントの企画運営などを行っています。教育用プログラミングドローン「CoDrone EDU」の国内展開を通じ、学校現場への導入支援や活用サポートにも取り組んでいます。

また、ドローンプログラミング教室「D-TYPE.」の運営や、競技大会「ドロカツ全国大会」の企画・運営を通じて、教室・学校・大会をつなぐ学びの場づくりを進めています。

会社概要

会社名：HDL合同会社

代表者：吉田公衛

所在地：兵庫県神戸市須磨区東町4丁目3-5 フロントパディブリックス2F

事業内容：

・ドローンプログラミング教育事業

・学校向け教材、カリキュラムの開発・販売

・教室運営

・出前授業、教育イベントの企画・運営

・教育用プログラミングドローンの国内展開および活用支援

URL：https://www.hdl-edu.com/

お問い合わせ先

HDL合同会社

担当：吉田公衛

TEL：078-600-9458

E-mail：k.yoshida@hdl-japan.com

URL：https://www.hdl-edu.com/contact