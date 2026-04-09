サブスク型ホームページ制作「ZIUS」、株式会社マスドライバーの知見提供によりサービス品質を強化

制作ノウハウでサービス品質を強化 ─

ライド株式会社

サブスクリプション型ホームページ制作サービス「ZIUS（ジウス）」を運営するライド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：橋爪 英仁、以下「ライド」）は、2026年4月9日、日本企業の米国市場進出を支援するデジタルマーケティング企業・株式会社マスドライバー（本社：東京都中央区、代表取締役：牧野 徹郎、以下「マスドライバー」）とWebマーケティング領域での連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、マスドライバーが米国拠点で培ってきた、最先端のWebマーケティングにおける技術的知見をZIUSのホームページ制作基盤に反映し、「格安でありながら集客に強いホームページ」の提供体制を強化してまいります。

なお、本連携に伴うプラン料金の変更はございません。

■ 連携の背景

ZIUSはこれまで、月額1,100円からという圧倒的な低価格と、専任デザイナーによる高品質なデザインを両立し、累計25,919社を超えるお客様にご利用いただいてまいりました。

一方で、ホームページに求められる役割は「あること」から「集客できること」へと変化しており、SEO・AI対策・サイトパフォーマンスといった領域の強化が不可欠となっています。

こうした課題に対応するため、米国市場で実践的なデジタルマーケティング支援を展開し、集客に強いサイト制作を得意とするマスドライバーとの連携に至りました。

■ 連携内容

本連携に基づき、ZIUSのサイト設計に、マスドライバーが持つ米国水準のWebマーケティング知見を組み込みます。具体的には、以下の領域においてサービス品質の強化を図ります。

サイト設計の高度化：集客から逆算したサイト構造・ユーザー導線の設計に、マスドライバーの知見を活用

SEO・検索対策の強化：米国で実践されているSEOおよびAI検索対策のノウハウを、ZIUSの制作方針に反映

■ 代表者コメント

ライド株式会社 代表取締役 橋爪 英仁のコメント

「ZIUSは格安でありながら高品質なホームページをお届けすることに注力してまいりましたが、お客様のビジネスに本当に貢献するためには"集客できるホームページ"への進化が必要だと考えておりました。米国市場という最前線で実績を積まれてきたマスドライバー様の知見をZIUSに取り入れることで、お客様に価格以上の価値をお届けできると確信しております。」

株式会社マスドライバー 代表取締役 牧野 徹郎のコメント

「当社が米国支社を通じて得てきた最先端のWebマーケティング技術を、ZIUS様を通じて国内の幅広い事業者様にお届けできることを大変うれしく思います。格安だからといって集客力を妥協する必要はありません。本連携を通じて、すべてのお客様のホームページを"ビジネスの武器"に変えていけるよう全力で取り組んでまいります。」

■ マスドライバーについて

マスドライバー（https://massdriver.net/）は、日本企業の米国事業進出に長けたデジタルマーケティング企業です。

米国支社（テキサス州）を拠点に、現地のトレンドに最適化したAI検索対策・SEO・PR・SNS運用からWebサイト制作まで、実務代行を含め包括的に提供。現場感のある実戦的なプロデュースで、企業のグローバル挑戦を支援しています。

■ 今後の展望

ZIUSは本連携を通じて、「格安」と「高品質」に加え「集客に強い」という新たな価値を提供し、顧客満足度のさらなる向上を目指してまいります。マスドライバーの強みである、最先端のWebマーケティング技術に裏打ちされた「集客から逆算したサイト設計」のノウハウが、ZIUSのホームページ制作に反映されます。

ホームページを「持つ」だけでなく「活かす」時代に対応するサービスとして、今後も進化を続けます。

■ 本件に関するお問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149542/table/4_1_a042c96beb61754d823d33cf8adf9c8d.jpg?v=202604091151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/149542/table/4_2_2a9a5969d3970a18f9d83dec7c86f048.jpg?v=202604091151 ]

ライド株式会社

電話番号 ： 0120-63-1138（受付時間：平日9時～18時）

メールアドレス ： info@speever.jp

お問い合わせフォーム： https://zius.speever.jp/contactus/