TVアニメ「呪術廻戦」のロープキーリングの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「呪術廻戦」の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「呪術廻戦」の商品の受注を4月2日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1101,1404,1495?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼ロープキーリング

※画像は「虎杖 悠仁 ロープキーリング」を使用しております。

虎杖 悠仁、伏黒 恵、釘崎 野薔薇、五条 悟、夏油 傑のイメージアイコン、東京都立呪術高等専門学校の校章がプリントされたタグをロープキーリングに仕上げました。

ナイロン製のロープにはリングとカラビナがついており、鍵などの小物を取り付けることが可能です。

ベルトやリュックに取り付けて、実用的なアクセサリーとしてもお使いいただけます。

イベントやアウトドアなどのアクティブな日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全5種（虎杖 悠仁、伏黒 恵、釘崎 野薔薇、五条 悟、夏油 傑）

サイズ：（約）全長23mm

素材 ：ナイロン

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1101,1404,1495?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会