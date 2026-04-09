【西熱海ゴルフコース】リニューアルした熱海の絶景コースで春を味わう新メニュー完成

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

西熱海ゴルフコース（所在地：静岡県熱海市熱海1800、支配人：林 浩）は、2026年4月13日（月）から6月30日（火）までの期間限定で、春の訪れを五感で楽しむ特別メニューを販売いたします。

熱海の街並みと相模湾を一望できる絶好のロケーションの中、目にも鮮やかな春限定「ピンクカレー」と、地元・熱海で蒸留されたクラフトジン「SEACLIFF」を使用した「オリジナル桜カクテル」が登場。プレーの合間のランチタイムやホールアウト後のリラックスタイムに、この時期だけの特別な彩りを添えます。

暖かくなりゴルフシーズンも真っ盛りです。ぜひこの機会に西熱海ゴルフコースにお越しください。

驚きと華やかさの春色ピンクカレー熱海産ジンを使用したカクテル「SEACLIFF」ジンを使用初島や大島を望む絶景コース

西熱海ゴルフコース 春の新メニュー概要

【内 容】

・春限定！驚きと華やかさの「ピンクカレー」※デザート付き \2,500

新たなスタートに寄り添い、淡いピンクで上品さと季節の彩りを表現しました。カレーソースにはホタテ エキスを使用することにより、トッピングの海老を引き立て、スパイスの香りで味わいを引き立てています。

提供時間：9:30A.M.～1:30P.M.

・熱海産ドライジン「SEACLIFF」ベースの「オリジナル桜カクテル」と春色のソフトドリンク

◆桜ジントニック \1,800 ◆桜ジンソーダ \1,300 ◆桜ウォーター（ノンアルコール）\1,000

熱海の蒸留所で造られたプレミアムなドライジン「SEACLIFF」を使用し、桜のリキュールで春を演出したオリジナルカクテルで、春を象徴する一杯です。また、ソフトドリンクは桜のシロップを微炭酸で割り、桜の花を浮かべた春を感じる爽やかなドリンクです。

提供時間：平日 8:00A.M.～3:00P.M. 土休日 7:15A.M.～3:00P.M.

【販売期間】 2026年4月13日(月)～6月30日(火)

【提供場所】 西熱海ゴルフコース レストラン

【ご予約・お問い合わせ】 西熱海ゴルフコース TEL:0557-84-1111

HP: https://www.princehotels.co.jp/golf/nishiatami/