『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』欧州各国強豪クラブの現役選手が登場する“グッドチョイスSCOUT”開催！

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好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 サカつくRTW）では、2026年4月8日（水）より、欧州各国強豪クラブの現役選手が新★5選手として登場する“グッドチョイスSCOUT”を開催します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから！

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)

◆【STEP5・STEP10の特別獲得枠は新★5選手確定！】グッドチョイスSCOUT

今回の“グッドチョイスSCOUT”では、「マルク・ククレジャ」「マーカス・ラッシュフォード」「ブラヒム・ディアス」「グリエルモ・ヴィカーリオ」「フランチェスコ・アチェルビ」といった、欧州各国強豪クラブの現役選手が新★5選手として登場します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年4月8日（水）～5月6日（水）10:59

欧州各国強豪クラブの現役選手が新★5選手として登場する特別なスカウトです。通常枠の★5確率は10%です。

特典付きスカウトでは、STEP5・STEP10の特別獲得枠は新★5選手が1人確定となっています。その他のSTEPでも、★5選手出現確率UPの特別獲得枠や、「★5確定スカウトチケット」などの特典アイテムが付きます。

＜マルク・ククレジャ＞

＜マーカス・ラッシュフォード＞

＜ブラヒム・ディアス＞

＜グリエルモ・ヴィカーリオ＞

＜フランチェスコ・アチェルビ＞

◆【第13回】★STAR CHALLENGE★

開催期間：2026年4月8日（水）～4月15日（水）10:59

“STAR CHALLENGE”は、自身のクラブにやってきた強化選手を、さまざまな育成メニューを自由に選択しながら強化育成するイベントです。

試合やトレーニングなどをこなしながら日程を進めることで、選手の特徴やスキルを習得したり、レアリティをアップすることができます。“STAR CHALLENGE”イベント内で獲得できる強化ポイントを使い、伸ばしたい能力を集中的に強化することも可能です。強化選手を自分好みに育成し、100日踏破を目指しましょう！

今回の強化選手はイタリアからやってきた「テーニ」選手です。なお、81日目以降で、 “STAR CHALLENGE”でしか獲得できない新スキル「Exフォートレスシュート」が手に入ります。

・スターチャレンジ特別ミッション

デイリーミッション開催期間：2026年4月9日（木）4:00～4月15日（水）3:59

1回限定ミッション開催期間：2026年4月8日（水）～4月15日（水）10:59

期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションを開催します。ミッション達成で「能力UP極秘練習」やGB、「監督スカウトチケット」などが獲得できます。

＜テーニ＞

◆【再開催／エントリー開始】SUPER OWNERS CHAMPION CUP 10th

エントリー期間：2026年4月10日（金）16:00～4月15日（水）13:59

開催期間：2026年4月15日（水）メンテナンス終了後～4月20日（月）22:00

“SUPER OWNERS CHAMPION CUP（SOCC） 10th”のエントリー受付を4月10日（金）16時より開始します。

SOCCは、オーナー同士でリーグ戦～トーナメント戦を戦い優勝を目指す大会です。2ラウンドのリーグ戦と、1ラウンドのトーナメント戦で構成されます。各ラウンドでHOME＆AWAY戦を行い、ラウンドの順位に応じて次ラウンドの参加クラスが変動します。

2ラウンドのリーグ戦では「ポイント制」が採用され、勝敗のほかゴールやスキル発動などによってもポイントが獲得できます。

また、AWAY戦では「AWAYデッキ」の登録が必要です。「HOMEデッキ」とあわせて戦略的にデッキを編成しましょう。

なお、「Final ROUND」のトーナメント戦では、すべてのクラス、すべての順位ごとに「称号」と「エンブレム」が獲得できます。さらに、クラスに応じて「トロフィー」や「★5確定スカウトチケット」、各種能力UP練習Lv.4などの豊富な報酬が用意されていますので、ぜひ挑戦してみましょう！

※“SUPER OWNERS CHAMPION CUP 10th”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

大会レギュレーション

1st ROUND ／各クラス 10クラブ リーグ戦

2nd ROUND ／各クラス 10クラブ リーグ戦

Final ROUND／各クラス 32クラブごとによるトーナメント戦

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

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