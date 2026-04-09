【2026年3月】法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」、人気手土産ランキングを発表！

スカイファーム株式会社

施設特化型モバイルオーダーシステムをはじめ商業施設DXの伴走支援を手がけるスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）が、東京・大丸有エリアを中心に運営する法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」にて、2026年3月に人気を集めた手土産10商品をランキング形式でご紹介します。

■TANOMO GIFTとは

当社が提供するモバイルオーダーシステム「NEW PORT」によるデリバリー・ブランド。

お取引先へのご挨拶、会食・宴席など様々なビジネスシーンで入用となるお手土産を、効率的に心地よく手配できる法人向けデリバリーサービスです。大手町・丸の内・有楽町を中心に、オフィスや会食先などご指定先へ専属配送員がお届け致します。全国各地への配送も対応しており、遠方の方へのお届けにもご利用いただけます。

https://tanomo-gift.new-port.jp/

【TANOMO GIFT】2026年3月人気手土産TOP10

1位：丹波大納言小豆 どら焼き 12個入り KOMU WAGASHI

どら焼きのために炊き上げた、丹波大納言小豆の粒あんを、グルテンフリーのしっとりもちもちの生地が引き立てます。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/erjqlwma1pvd)

2位：ガトーセックギフト 12個入 Péché Mignon

北海道・函館で長年愛されてきたフランス菓子の名店が、東京・丸の内に初出店。 フランスで歴史ある、インターコンチネンタルパリのレストラン『カフェ・ドゥ・ラ・ペ』でシェフパティシエとして 実績を積んだレダ・シュヌフをグランシェフと迎え入れ、ついつい食べたくなる罪作りな美味しさをお客様にお届け。

人気のダックワーズ4種類とフィナンシェ/マドレーヌ4種のギフトです。



ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/gol7e38v6rbp)

3位：プティガトー TK-24 （10種・45枚入） 東京會舘 丸の内本舘

爽やかな酸味を感じる苺クッキーやさっくり焼き上げたバニラクッキー、洋酒の香りをほのかに感じる大人の味わいのクッキーなど、味わいもカタチも製法もそれぞれに違う10種類のクッキーをお楽しみいただけます。



ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/lvb2j1njemaa)

4位：アソートメント16個入 ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

人気の焼菓子16個の詰め合わせです。

◆アプリコット 4個

アプリコットの果肉が入った、ほんのりブランデーが香るしっとりとした焼き菓子

◆マドレーヌ 4個

オレンジと卵のやさしい味が広がる、ふんわりとした焼き菓子

◆フィナンシェプレーン 4個

バターをたっぷり使用した風味豊かな焼き菓子

◆フィナンシェショコラ 4個

バターをたっぷり使用したチョコレート風味の焼き菓子

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/m49k7lwzdnmg)

5位：サブレ・エシレ エシレ・メゾン デュ ブール

行列必至の人気商品もTANOMO GIFTなら並ばずに購入可能です。エシレバターを100%使用したリッチな味わいのバターサブレ。食べ始めたら止まらない、リピーター続出の美味しさです。（大丸有エリア限定商品）

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/olnmr36gl8nd)

6位：ラング ド シャ 18枚詰合わせ ピエール・エルメ

可愛らしい丸形のラング・ド・シャ。定番のミルクチョコレートとビターチョコレート、独創的な「イスパハン」、3種18枚の詰合わせです。3種の味わいのチョコレートをラングドシャのさくさくとした歯触りとともにお楽しみいただけます。軽く持ち運びやすいため人気商品です。



ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/rleq4914dadw)

7位：希少ナッツのイタリア伝統焼菓子 ３種パック GELATO BRAVO 丸ビル店

アマゾン原産の希少ナッツを贅沢に使った、イタリア伝統の焼き菓子 Brutti Ma Buoni（ブッティ・マ・ブォーニ）。

日本カカオ業界の第一人者太田哲雄シェフが直輸入した「アマゾンカカオ」＋「プレミアムナッツ」のオリジナルブレンドを、職人が丁寧に焼き上げました。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/re7kzplz0pq6)

8位：（大丸有エリア限定）生チョコクッキー TERROIR 24袋＜3種詰合せ＞ MAISON CACAO/メゾンカカオ 丸の内店

チョコレートと間違うほど濃厚で贅沢な味わい。

ほろっとほどける食感。

とろけて広がるカカオの風味。



メゾンカカオの生チョコクッキーは、焼き菓子とは思えない驚きの食感をお楽しみいただけます。

今回新たにご提案するのは、多様な自然環境により産地ごとに個性豊かなカカオが育つ、コロンビアの”テロワールの違い"を食べ比べる生チョコクッキー。

同一産地でもミルクとビターで異なる味わいや、シングルテロワールとブレンディッドで変化する風味をご堪能ください。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/pbzelldly3z9)

9位：OKOSHIYA 24 pieces OKOSHIYA TOKYO

伝統を受け継いだ職人がひとつひとつ素材にこだわって作り上げる伝統菓子「おこし」。本商品は、OKOSHIYAシリーズの人気12種類がアソートされたギフトセットです。

国産玄米を使用したグルテンフリーの和菓子で、

上白糖は一切使用せず、ミネラル豊富なてんさい糖を使用しております。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/xbq9de2j6aon)

10位：ムーン＆スカイ ティー セレクション TWG Tea

【Moon & Sky Tea Selection】

人気の3種のアソートメントです。

まろやかな口当たりのSilver Moon Tea、TWG Tea代表作の1837 Black Tea、希少価値の高い白茶をブレンドしたWhite Sky Teaが各5個ずつ入った詰め合わせです。

初めての方に最初におすすめしたいティーセレクションです。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/mezvojalyx5z)

◇ご紹介した商品はTANOMO GIFTからご注文いただけます。https://tanomo-gift.new-port.jp/

※販売アイテムは告知なく変更される場合がございます。また売り切れの場合はご了承ください。

※現在販売中のアイテムのランキングです。

みなさまの大切なビジネスシーンや、新生活・新学期でのご挨拶などにも役に立つ、選び抜かれた手土産の数々を、ぜひTANOMO GIFTでお買い求めください。

【スカイファーム株式会社】

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、商業施設DXプラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/