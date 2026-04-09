『ノーゲーム・ノーライフ』の腕時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ノーゲーム・ノーライフ』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ノーゲーム・ノーライフ』の商品の受注を4月6日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/182?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼腕時計

▽白

盤面には、白をイメージした鮮やかなグラデーションを採用。透き通るような青色をベースに、作中のチェス盤を模した格子柄をあしらいました。

文字盤や針はシンプルにまとめつつ、アクセントとして白の「王冠」をレイアウト。

裏蓋にも王冠のモチーフを刻印し、ベルトには「『 』(くうはく)」モデルと対になる、洗練されたシルバーをセレクトしました。

BOXはイメージカラーをベースに銀箔にてタイトルを刻印。

腕時計と合わせての鑑賞もお楽しみいただけるよう、細部までこだわりを詰めました。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽『 』

盤面には、『 』(くうはく)をイメージした深みのあるグラデーションを採用。濃い青色をベースに、作中のチェス盤を模した格子柄をあしらいました。

文字盤や針はシンプルにまとめつつ、アクセントとして「チェスの駒」と、印象的なセリフ「Doesn’t lose」をレイアウト。

裏蓋には「『 』」を刻印し、ベルトには「白」モデルと対になる、重厚感のあるブラックをセレクトしました。

BOXはフォーマルなブラックをベースに銀箔にてタイトルを刻印。

腕時計と合わせての鑑賞もお楽しみいただけるよう、細部までこだわりを詰めました。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽価格

価格：各 \6,578(税込)

▽仕様

種類 ：全2種（白、『 』）

仕様 ：クオーツ

防水 ：非防水

原産国：中国

▽材質

ケース（時計本体部分）：合金

ガラス ：ミネラルガラス

バンド ：合金

▽サイズ

文字盤 ：縦：3.2cm 横：3.2cm

ケース ：縦：3.85cm 横：3.85cm

ベルト幅：1.8cm

手首周り：最小：10.5cm 最大 ：17.5cm

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/182?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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