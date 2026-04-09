4月１日発行！介護を深掘りするマガジン『カイゴのチカラ』NO.136「特集 高齢者の権利擁護 ー 身体拘束廃止と虐待防止」と新規申込特典のご案内！
No.136表紙
リニューアル祝４周年！
「カイゴのチカラ」は読者の皆さまのおかげで、2022年 に リニューアル（No.125）発行後、 No.136をもって丸４年（12号）を迎えました★
No.136 特集「高齢者の権利擁護 ー 身体拘束廃止と虐待防止」（2026年4月1日発行）
No.１３６ 詳細はこちら :
https://www.sssc.or.jp/shuppan/index.html
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115259/table/54_1_8fa5fa39296ac20918665e8546aff431.jpg?v=202604091151 ]
他にも「介護職が知っておきたい医学の知識」「介護とシーティング」「課題解決のための事例検討」「地域で生きる ともに生きる」「試しにやってみてはどうですか？人材の３つのヒント」「口腔につよくなる話」「カイゴ職のwell-beingを高めるキャリア形成」などの連載記事があります。
■ 年3回（4月・8月・12月）※ 各月1日発行
■ 年間購読料2,970円（3号分／税込・送料含む）
※ 1冊1,100円（税込・送料含む）からでもお申込みいただけます。
※ 電子版（Amazon Kindle）1,000円（税込）も販売しております。
YouTube(https://www.youtube.com/@sssc-ch)で記事を深掘りした動画も配信中！
あわせてご視聴いただくと、より理解を深めることができます。
※ 配信動画は無料で視聴できます。
2026年6月12日までに新規で『カイゴのチカラ』年間購読をお申込みいただいた方に、現在好評発売中のバックナンバーのNo.135 特集【介護現場で活用可能な評価ツールの知識と活用】（2025年12月1日発行）をプレゼントいたします！この機会に是非お申込みください★
No.135表紙 プレゼント対象号
No.１３５ 詳細はこちら :
https://www.sssc.or.jp/shuppan/backnumber/bn_no135.html
No.136からNo.138まで1年間の年間購読になります。
No.136（2026年4月発行）、No.137（2026年8月発行）、No.138（2026年12月発行）
年間購読料 2,970円（3号分／税込・送料含む）
購読のお申込み方法
請求フォームより「払込取扱票」（購読料払込用紙）をご請求ください。
購読お申込み「払込取扱票」請求フォーム :
https://www.sssc.or.jp/ssl/zip/294form.html
冊子の発送は入金確認後となり、冊子がお手元に届くまで、払い込み後1～2週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。
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