4月１日発行！介護を深掘りするマガジン『カイゴのチカラ』NO.136「特集　高齢者の権利擁護 ー 身体拘束廃止と虐待防止」と新規申込特典のご案内！

リニューアル祝４周年！

公益財団法人 社会福祉振興・試験センターNo.136表紙

「カイゴのチカラ」は読者の皆さまのおかげで、2022年 に リニューアル（No.125）発行後、 No.136をもって丸４年（12号）を迎えました★

No.136 特集「高齢者の権利擁護 ー 身体拘束廃止と虐待防止」（2026年4月1日発行）

No.１３６ 詳細はこちら :https://www.sssc.or.jp/shuppan/index.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/115259/table/54_1_8fa5fa39296ac20918665e8546aff431.jpg?v=202604091151 ]

他にも「介護職が知っておきたい医学の知識」「介護とシーティング」「課題解決のための事例検討」「地域で生きる ともに生きる」「試しにやってみてはどうですか？人材の３つのヒント」「口腔につよくなる話」「カイゴ職のwell-beingを高めるキャリア形成」などの連載記事があります。

■ 年3回（4月・8月・12月）※ 各月1日発行

■ 年間購読料2,970円（3号分／税込・送料含む）

※ 1冊1,100円（税込・送料含む）からでもお申込みいただけます。

※ 電子版（Amazon Kindle）1,000円（税込）も販売しております。

YouTube(https://www.youtube.com/@sssc-ch)で記事を深掘りした動画も配信中！

あわせてご視聴いただくと、より理解を深めることができます。

※ 配信動画は無料で視聴できます。

2026年6月12日までに新規で『カイゴのチカラ』年間購読をお申込みいただいた方に、現在好評発売中のバックナンバーのNo.135 特集【介護現場で活用可能な評価ツールの知識と活用】（2025年12月1日発行）をプレゼントいたします！この機会に是非お申込みください★

No.135表紙 プレゼント対象号No.１３５ 詳細はこちら :https://www.sssc.or.jp/shuppan/backnumber/bn_no135.html

No.136からNo.138まで1年間の年間購読になります。

No.136（2026年4月発行）、No.137（2026年8月発行）、No.138（2026年12月発行）

年間購読料 2,970円（3号分／税込・送料含む）

購読のお申込み方法

請求フォームより「払込取扱票」（購読料払込用紙）をご請求ください。

購読お申込み「払込取扱票」請求フォーム :https://www.sssc.or.jp/ssl/zip/294form.html

冊子の発送は入金確認後となり、冊子がお手元に届くまで、払い込み後1～2週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。

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公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

「カイゴのチカラ」担当

TEL 03-3486-7511

電話受付時間 9:00から17:00（土・日・祝日を除く）