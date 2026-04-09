住信SBIネット銀行、「Forbes World’s Best Banks 2026」に選出

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、米国の経済紙「Forbes」による「World’s Best Banks 2026 (世界の銀行ランキング)」に選出され、８年連続で日本１位を獲得したことをお知らせします。

「Forbes World’s Best Banks 2026」は、「Forbes」が調査会社「Statista」と共同で実施する世界的な銀行ランキングです。世界34か国、5.4万人以上の利用者を対象に、当座預金または普通預金を提供する銀行（米国のクレジットユニオンは対象外）について調査を行っています。



本ランキングにおける主な評価項目は、以下の７点です。

- 総合満足度- 推奨度- 信頼性（Trustworthiness）- 取引条件（手数料・金利など）- 顧客サービス（対応の早さ・丁寧さ）- デジタルサービス（オンラインの使いやすさ）- 金融アドバイス

＞ ランキングの詳細はこちらをご覧ください。(https://www.forbes.com/lists/worlds-best-banks/)



このたびの調査で、世界各国から410行の金融機関が選出され、日本ランキングにおいて、住信SBIネット銀行は８年連続で１位を獲得しました。

引き続き、お客さま中心主義のもと、最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

以上