【JAF埼玉】熊谷陸上競技場スタジアム見学ツアー＆試合観戦～ランウェイキッズ体験付き～を開催します！

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）埼玉支部（支部長・嶋田光剛）は、5月10日（日）に、公益財団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）所属の「ちふれASエルフェン埼玉」と協力し、「熊谷陸上競技場スタジアム見学ツアー＆試合観戦～ランウェイキッズ体験付き～」を開催します。

本企画は、地域振興やスポーツを通じた地域活性化に取り組む「ちふれASエルフェン埼玉」と連携し、スポーツ体験をきっかけに熊谷市の魅力を広く発信するとともに、ドライブ振興につなげることを目的としています。

■ロッカールームなどの”非公開エリア”をめぐるバックヤードツアー

画像はイメージです。

本イベントは、昨年3月に包括連携協定を締結した熊谷市において、普段は立ち入ることのできないスタジアムの舞台裏を見学し、WEリーグ公式戦を観戦できる体験型イベントです。

スタジアム見学ツアーでは、ロッカールームや選手がピッチへ向かう動線など、通常は関係者以外立ち入ることのできないエリアをご案内します。選手たちが本番に向けて準備を進める空気感や、スタジアムならではの緊張感を間近で体感できます。

見学ツアー終了後は、そのままスタンドに移動し、WEリーグ「ちふれASエルフェン埼玉」の公式戦を観戦できます。

スタジアムならではの迫力と、観客の一体感を楽しめる内容となっており、初めての方でも安心して参加いただけます。

■人気企画「ランウェイキッズ」も開催

さらに本イベントでは、年中から小学6年生までのお子さまを対象に、選手と一緒にピッチへ入場する人気企画「ランウェイキッズ」を実施します。

試合直前、スタジアム全体の視線が集まる入場シーンに立つ体験は、お子様にとって特別な思い出になります。

★イベント概要★

【開催日】2026年5月10日（日）

【会場】熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（埼玉県熊谷市上川上300）

【内容】

・スタジアム見学ツアー（10時50分～11時50分）

・ランウェイキッズ（13時40分～ 選手と入場）

・WEリーグ公式戦観戦 SOMPO WEリーグ 第21節

ちふれASエルフェン埼玉 vs INAC神戸レオネッサ（14時00分キックオフ）

【参加費】

・JAF会員 大人 1,000円／子ども（高校生以下）500円

・一般 大人 1,300円／子ども（高校生以下）700円

【申込方法】ウェブ

【締切日】2026年4月26日(日)23時55分

【定員】50名（最少催行10名／応募多数の場合は抽選）

イベントに関する最新情報やお申し込みは以下リンクからご確認ください。

詳細を見る :https://area.jaf.or.jp/area/2026/03/kanto/saitama/events/kumagaya_football_tour_runwaykids?utm_campaign=saitama&utm_source=prtimes&utm_medium=url