青森駅自由通路に初登場！ 「シュガーバターの木」が期間限定OPEN。注目は夏限定『シャインマスカットショコラ』
株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、2026年4月16日(木)～4月26日(日)までの期間中「青森駅自由通路」にポップアップストアをオープンいたします。
https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)
バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」が「青森駅自由通路」に期間限定登場
「シュガーバターの木」は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生し10年以上もの長きにわたり愛され続ける〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。
そんな「シュガーバターの木」が、夏限定味とともに期間限定で「青森駅自由通路」に初登場！まだ食べたことのない初めましての方も、もうすでに虜になってしまっているリピーターさんも、ぜひこの機会にお越しください。
【夏限定】シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ
ザクっとみずみずしい、 国産シャインマスカット。
国産シャインマスカットの果汁を練りこんだミルキーなホワイトショコラ。みずみずしい国産シャインマスカット香る5種素材のシリアル生地でサンドしました。
【価 格】
お買得パック10個入 1,030円(本体価格954円)
【大定番】シュガーバターサンドの木
シュガーバターサンドの木 お買い得パック10個入
不動のブランド人気No.1
全粒粉やライ麦など7種素材の特製シリアル生地に発酵バター香るオリジナルブレンドバターとシュガーをかけあわせてこんがり焼いた、くせになる香ばしさとサクサク食感。一度食べたら忘れられなくなるミルキー感が自慢のホワイトショコラをサンドしました。
【価 格】
お買得パック10個入 900円(本体価格834円)
14個入 1,350円(本体価格1,250円)
18個入 1,728円(本体価格1,600円)
【イチオシ】シュガーバターの木 サンドコレクション
シュガーバターの木 サンドコレクション 12個入
欲張りな食べくらべボックス
シュガーバターの木を満喫できる、夏限定セット。定番ホワイトショコラサンドに、夏限定のシャインマスカットショコラサンド。
【価 格】
12個入 1,350円(本体価格1,250円)
16個入 1,780円(本体価格1,649円)
21個入 2,160円(本体価格2,000円)
催事情報
【場 所】青森駅自由通路
【期 間】2026年4月16日(木)～4月26日(日)
※表示の価格は参考小売価格です
※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。
シュガーバターの木とは
公式HP
https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)
公式X/旧Twitter
https://x.com/gin_no_budo(https://x.com/gin_no_budo)
公式Instagram
https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/(https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/)
シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。