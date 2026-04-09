青森駅自由通路に初登場！ 「シュガーバターの木」が期間限定OPEN。注目は夏限定『シャインマスカットショコラ』

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、2026年4月16日(木)～4月26日(日)までの期間中「青森駅自由通路」にポップアップストアをオープンいたします。

https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」が「青森駅自由通路」に期間限定登場

「シュガーバターの木」は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生し10年以上もの長きにわたり愛され続ける〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。



そんな「シュガーバターの木」が、夏限定味とともに期間限定で「青森駅自由通路」に初登場！まだ食べたことのない初めましての方も、もうすでに虜になってしまっているリピーターさんも、ぜひこの機会にお越しください。

【夏限定】シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ

ザクっとみずみずしい、 国産シャインマスカット。

国産シャインマスカットの果汁を練りこんだミルキーなホワイトショコラ。みずみずしい国産シャインマスカット香る5種素材のシリアル生地でサンドしました。

【価 格】

お買得パック10個入 1,030円(本体価格954円)

【大定番】シュガーバターサンドの木

シュガーバターサンドの木 お買い得パック10個入

不動のブランド人気No.1

全粒粉やライ麦など7種素材の特製シリアル生地に発酵バター香るオリジナルブレンドバターとシュガーをかけあわせてこんがり焼いた、くせになる香ばしさとサクサク食感。一度食べたら忘れられなくなるミルキー感が自慢のホワイトショコラをサンドしました。

【価 格】

お買得パック10個入 900円(本体価格834円)

14個入 1,350円(本体価格1,250円)

18個入 1,728円(本体価格1,600円)

【イチオシ】シュガーバターの木 サンドコレクション

シュガーバターの木 サンドコレクション 12個入

欲張りな食べくらべボックス

シュガーバターの木を満喫できる、夏限定セット。定番ホワイトショコラサンドに、夏限定のシャインマスカットショコラサンド。

【価 格】

12個入 1,350円(本体価格1,250円)

16個入 1,780円(本体価格1,649円)

21個入 2,160円(本体価格2,000円)

催事情報

【場 所】青森駅自由通路

【期 間】2026年4月16日(木)～4月26日(日)

※表示の価格は参考小売価格です

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

シュガーバターの木とは

公式HP

https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/gin_no_budo(https://x.com/gin_no_budo)

公式Instagram

https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/(https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/)

シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。