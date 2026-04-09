estie、鹿児島銀行による導入事例を公開

株式会社estie

日本最大級の商業用不動産データと業界特化型AIで意思決定を支える株式会社estie（本社：東京都港区、代表取締役：平井 瑛、以下「estie」）は、「estie レジリサーチ」と「estie J-REIT」をご導入いただいた株式会社鹿児島銀行の導入事例インタビュー「持続的な地域価値の創出を支える──鹿児島銀行の不動産データ活用」を公開しました。

導入事例インタビューの全文はこちら :https://www.estie.jp/products/usecases/kagin/

株式会社鹿児島銀行は、鹿児島県を中心に九州南部の地域経済を支える地域密着型の金融機関として、近年ではストラクチャードファイナンスや投資業務などより専門性の高い領域に取り組み、金融高度化による地域課題解決に活用しています。

本事例では、同行による「estie レジリサーチ」と「estie J-REIT」の導入背景や活用状況、地域金融機関としてのデータ利活用の展望についてご紹介しています。

導入事例インタビュー ※一部抜粋

導入以前に業務において感じていた課題

鹿児島銀行の地域支援部 ファイナンスグループでは、ノンリコースローンを含む不動産ファイナンスに加え、再生可能エネルギー向けの案件やLBOローン、事業投資、LP出資など、幅広いファイナンス業務を少人数で担っています。不動産専業の担当者を置くのではなく、案件ベースで柔軟に対応する体制を取っている点は地銀ならではの特徴ですが、その一方で、限られた人員の中で不動産案件に対応する難しさもありました。

特に不動産案件では、流動性の観点から東京や大阪といった都市部の案件も多く存在します。九州の案件を中心に取り組みをしておりますが、どうしても九州の案件だけでは件数も限られ、知見習得に限界があります。九州エリアの案件であれば、これまでの取引実績や店舗網など、当行が持つ情報をもとに確からしさを一定程度検証できる一方で、都市部の案件も同様に、競合物件の調査や賃料水準の確認、市場全体の動向把握など、初期段階から多くの情報が求められます。導入前は、インターネット上の賃貸情報などを個別に確認しながら、必要な情報を一つひとつ拾い集める形となっており、調査には相応の時間と手間がかかり、インターネット上の断片的な情報だけでは十分とは言えない場合もありました。

estieのサービス導入を決定した理由

大きな背景の一つは、人員の制約です。ファイナンスグループは10名程度の体制で運営しており、限られた人員の中で複数の案件を並行して検討していく必要がありました。そのため、調査や情報収集に多くの時間を割かれている状況を改善できるのであれば、投資として十分に見合うと判断しました。

また、estieのサービスは複数の情報ソースから不動産データを集約しており、個別に情報を探し回るのではなく、マーケット全体を俯瞰しながら確認できる点に魅力を感じました。九州エリアだけでなく、東京・大阪といった都市部の不動産マーケットについても、同じ目線で情報を把握できることは、地域外の案件を検討するうえで大きな安心材料でした。

さらに、行内で不動産を専門としない担当者が案件に関わる場合でも、定量的なデータをもとに説明できる点は重要でした。担当者間や審査部門とのコミュニケーションにおいて、共通の資料や共通の相場観を持つことで、議論や判断の質を高められると考え、estieの導入を決定しました。

導入による業務の変化

「estie レジリサーチ」と「estie J-REIT」の導入によって、情報収集や初期調査にかかる負担が軽減されたと感じています。これまで個別に情報を集め、整理する必要があった調査工程を、同じ画面上でまとめて確認できるようになったことで、案件検討の初動にかかる時間が短縮されました。導入前は、情報収集に1日程度を要することもありましたが、現在では数分から十数分程度で必要な情報を把握できるようになり、調査や資料作成にかかる時間は大きく改善したと感じています。

特に、限られた人員体制の中で複数の案件を並行して扱うファイナンスグループにとって、調査に要する時間が圧縮されたことは大きな変化でした。案件ごとの検討において、より多角的な視点で分析を行えるようになり、検討内容の整理や資料作成も進めやすくなっています。

また、導入当初は個別案件の賃料確認を主な用途として想定していましたが、実際に使い始めてみると、単発の案件対応にとどまらず、市場全体の動きを把握するためのツールとしても活用できることが分かってきました。

市場把握や分析における導入効果、行内・対外コミュニケーションの変化、今後のestie活用方針や地域金融機関としてのデータ利活用展望など、導入事例インタビューの全文はこちら：

https://www.estie.jp/products/usecases/kagin/

estieは今後も、経営から現場業務に至るまで、DXの推進を通じてあらゆる戦略を支えるパートナーとして、不動産業界の持続的な成長と意思決定の進化を支援してまいります。

株式会社estie

estie（エスティ）は、「産業の真価を、さらに拓く。」をパーパスに掲げ、不動産業界全体のデジタルシフトとコアビジネスの高度化および効率化を推進しています。不動産デベロッパーや機関投資家、金融機関向けに日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie オフィスリサーチ」や「estie レジリサーチ」、「estie 物流リサーチ」、業界特化型AI「estie 案件管理」などの多角的なサービスを展開。また、不動産データと業界特化型AIを活用し、事業の非連続な高度化・効率化に向けた戦略立案・内製化支援ソリューションを提供しています。



【会社名】株式会社estie

【所在地】東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト4F

【代表者】代表取締役 平井 瑛

【設立】2018年12月

【コーポレートサイト】https://www.estie.jp/

【公式X】https://x.com/estie_corp