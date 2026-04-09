フィジカルAI特化の起業家支援プログラムが始動。ヒューマノイドラボ提供等、強力なエコシステムで次世代産業を創出

ファーストライト・キャピタル株式会社

ファーストライト・キャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岩澤 脩、以下「ファーストライト」）は、フィジカルAI領域に特化した起業家支援プログラム「フィジカルAI Thinka」を2026年4月より正式に開始しました。

募集開始時のプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000088098.html)

本プログラムには50社を超える応募をいただき、厳正なる審査の結果、VLA、自律ロボット、フィジカルAIデータ基盤、デジタルツイン等の技術を持つ13社のスタートアップを採択いたしました。今後6か月間にわたり顧客獲得・資金調達・社会実装を目指した伴走支援プログラムを実施いたします。

また、本プログラムを通じてヒューマノイドラボや次世代ハンド、2,000名規模の共創拠点を持つエコシステム・パートナーとの連携により、起業家支援を強化します。

「フィジカルAI Thinka」とは

「フィジカルAI Thinka」キックオフ（4月8日開催）

日本の基幹産業が直面する構造的な課題を「フィジカルAI（Physical AI）」によって解決し、次世代の産業基盤を創出することを目的とした6か月間の起業家支援プログラムです。

フィジカルAI領域に特化した起業家が集う濃密なコミュニティを基盤に、講師・アドバイザーによる合同セッションや個別メンタリング、リバースピッチ等を通じた専門的なインプットと、PMR（初期市場調査）やICP（理想の顧客像）特定、現場業務フロー整理などの実践的なワークによるアウトプットを両輪として、各参加者の事業の前進を支援します。

さらに、フィジカルAI領域に精通したキャピタリストが伴走し、状況に応じた投資検討を行うとともに、最終日の成果発表会では事業会社やVCへの直接ピッチ機会を提供することで、顧客獲得や資金調達などプログラム終了後の事業成長につなげます。

採択スタートアップ

物流・製造・製薬・農業等の幅広い産業領域かつ、VLA、自律ロボット、フィジカルAIデータ基盤、デジタルツイン等、フィジカルAI領域の多様なカテゴリから計13社が採択されました。

エコシステム・パートナー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88098/table/58_1_5546d2805e3980914fcf65c0402842f8.jpg?v=202604091151 ]

「フィジカルAI Thinka」では、フィジカルAI領域でチャレンジする起業家を支援し、本領域のエコシステムを発展させるため、以下の企業・団体にエコシステムパートナーとして参画いただきました。

GMO AI＆ロボティクス商事株式会社・GMO Various Robotics株式会社

（https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/)）（https://www.various-robotics.com/(https://www.various-robotics.com/)）

採択起業家に対し、「GMO ヒューマノイド・ラボ(https://humanoid-lab.gmo/)」を通じた開発環境および実機操作の機会を提供します。

Uvance Innovation Studio

（https://fj-uis.com/(https://fj-uis.com/)）

2,000名超のオープンイノベーション拠点。採択起業家へのリバースピッチ提供等を通じて、フィジカルAIを始め、DeepTech等の社会実装を加速するため、組織の壁を超えた共創（オープンイノベーション）機会を提供します。

Realhand Inc.

（https://realhand.com/(https://realhand.com/)）

採択起業家への最先端ロボットハンドの提供を通じて、起業家のユースケース開拓・実機操作の機会を提供します。

ファーストライト・キャピタルについて

ファーストライト・キャピタルは、SaaS、AI、オートメーションなど、デジタル領域のスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。日本の人口減少に伴う社会課題の解決に挑む、アーリーステージのスタートアップに対して、投資と成長支援を行っています。私たちは、世界の新産業を創造する「起業家と事業」の成長プロセスを、「リアルな事業経験」を基にリードし、投資先のビジョン実現をサポートしています。

会社名：ファーストライト・キャピタル株式会社

所在地：東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階

代表：代表取締役 岩澤 脩

設立：2018年2月16日

URL：https://firstlight-cap.com/