【別注クロノグラフが新登場】英国ブランド「キャサリン ハムネット ロンドン」ウォッチコレクションより時計専門店タイムタイム別注クロノグラフが登場

日常のあらゆるシーンに寄り添うクロノグラフ

株式会社大沢商会KATHARINE HAMNETT LONDON Chronograph Bracelet ModelKATHARINE HAMNETT LONDON chronograph Leather Model

キャサリン ハムネット ロンドン クロノグラフは、オーセンティックなクロノグラフをベースとしながら、立体的なダイヤルやカラーリングが大人らしいカジュアルなイメージも感じさせるデザイン。

ビジネススタイルにもカジュアルスタイルにも映えるコレクションです。

存在感と装着性を両立する42mmクロノグラフ

画像左：KH23J9B94 グリーンダイヤル \22,000(税込) / 画像右：KH20J9B64 ブルーダイヤル \19,800(税込)画像左：KH20J994 グリーンダイヤル \19,800(税込) / 画像右：KH20J964 ブルーダイヤル \19,800(税込)

基本的なケースデザインは、本格的で伝統的なクロノグラフスタイル。

42mm径は存在感がありながらも、ジャケットの袖口に干渉しにくい、使いやすいサイズです。

耐食性に優れ、高い堅牢性を持つステンレススチールケースとメタルブレスレットを採用。

ケースとブレスレットには光沢仕上げとヘアライン仕上げが施され、そのコントラストが高級感を高めています。

機能性とデザイン性を兼ね備えたクロノグラフ

KH20J9B14 ホワイトダイヤル \19,800(税込)KH23J9B94 グリーンダイヤル \22,000(税込)KH20J964 ブルーダイヤル \19,800(税込)KH20J994 グリーンダイヤル \19,800(税込)

クォーツクロノグラフムーブメントは日本製。

センタークロノグラフ秒針と24時間表示を備えています。

また、電池寿命が約5年と長いことも特徴です。

インデックスには、ダイヤル本体とは別体のパーツを組み込み、立体感を際立たせています。

さらに、このインデックスには蓄光塗料を使用し、視認性も高めています。

シルバーやブラックのケースに、ゴールドのインデックスや針を組み合わせた控えめな華やかさ。

ネイビーやマットグリーンのダイヤルとオフホワイトのインダイヤルの組み合わせによる、さりげないレトロ感。

オーセンティックなだけではない、ファッションブランドらしいデザインが特徴です。

KH20J9B94 グリーンダイヤル \19,800(税込)KH23J9B64 ブルーダイヤル \22,000(税込)KH20J904 ホワイトダイヤル \19,800(税込)KH20J934B ブラックダイヤル \19,800(税込)【商品概要】

商品名 ：クロノグラフ ブレスモデル

ケースサイズ ：直径 42mm×厚み 12mm

ケース素材 ：ステンレススティール

風防素材 ：ミネラルガラス

ストラップ素材：ステンレススチール（三つ折れワンプッシュ）

ムーヴメント ：日本製クォーツムーブメント

組立 ：中国

防水性 ：5 気圧防水

機能 ：クロノグラフ（センタークロノ、9時：クロノ60分積算計）

日付表示（4-5時位置）、24時間計（3時位置）

販売価格 ：19,800～22,000円（税込）

商品名 ：クロノグラフ レザーモデル

ケースサイズ ：直径 42mm×厚み 12mm

ケース素材 ：ステンレススティール

風防素材 ：ミネラルガラス

ストラップ素材：カーフレザー

ムーヴメント ：日本製クォーツムーブメント

組立 ：中国

防水性 ：5 気圧防水

機能 ：クロノグラフ（センタークロノ、9時：クロノ60分積算計）

日付表示（4-5時位置）、24時間計（3時位置）

販売価格 ：19,800～22,000円（税込）

KATHARINE HAMNETT LONDON タイムタイム 別注 コレクション

https://prtimes.jp/a/?f=d47204-215-27aef9a50a373ba7c756408ce4508122.pdf

【キャサリン ハムネット ロンドン】

1979年に、社会派デザイナーであるキャサリン・ハムネットが自身初のブランドとしてイギリス・ロンドンで設立。「ミリタリー&ワーク」をブランドテーマとし、伝統的なイギリスのスタイルをモダンにアップデートしたコレクションを展開。

ブランド創設以来、環境・政治・ジェンダー・平和・反戦などのメッセージ性を込めたコレクションを発表し続け、サステナブルな社会の実現を目指しています。

【ウォッチコレクション】

“Military & Work Style”

トラディショナルなＵＫのイメージにキャサリンの革新的な感性をミックスさせた、ブランドを代表するラインです。クラシックなUKスタイルを、時にシンプルに、時にスマートに、あるいはゴージャスに表現しています。英国の伝統美を現代的な感性で表現した、ブランドの魅力を象徴するコレクションです。

オーセンティックなブリティッシュスーツ、エレガントなドレスやオーガニック素材を用いたアイテムをメインに、“華やかさ”の中にこだわりのあるモノづくりを展開する思想は時計作りにも息づく。

【タイムタイム 概要】

幅広い年齢層をターゲットとする高感度なブランドが揃う時計専門のセレクトショップ

地域密着をテーマに、老若男女問わず幅広いニーズに対応する商品を取り揃えています。

ご購入後も安心してお使い頂けるよう、修理・アフターサービスにも力を入れています。

SHOP一覧：https://timetime.jp/shop/