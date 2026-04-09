クイズや実験で楽しく「水の大切さ」を学べる小学生向けプログラム「みんなの地球を守れ！水と未来ワクワク大作戦」2026年度 実施団体の募集を開始

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール

クリタグループ（栗田工業株式会社、本社：東京都中野区、以下「クリタグループ」） と特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール（東京都文京区、以下「放課後NPOアフタースクール」）は、小学生が「水の大切さ」について体験しながら楽しく学べるオンライン型プログラム「みんなの地球を守れ！水と未来ワクワク大作戦」の2026年度実施団体を募集します。

■「みんなの地球を守れ！水と未来ワクワク大作戦」実施の背景

近年、気候変動や水不足といった環境課題への関心が高まる中、文部科学省の新学習指導要領では「持続可能な社会の創り手」の育成が掲げられ、子どもたちへの環境教育はますます重要になっています。

こうした背景のもと、本プログラムでは、「地球規模の視点」×「科学のチカラ」をテーマに、暮らしに深く関わる“水の大切さ”について、クイズや実験を通して楽しく学びます。

生活の中でどのように水を大切にできるかを子どもたちとともに考え、日々の行動変容につながるきっかけづくりを目指しています。また、水を支える技術にも触れられるよう、水処理のしくみを扱う実験も実施し、科学の面白さや発見の喜びを体感できる内容としています。

■ 2026年度 募集要項

[開催期間（予定）] 2026年7月中旬～2027年3月

[開催回数（予定）] 上記期間中に11回

[応募締切] 2026年5月24日（日）

[募集対象] 小学校・放課後児童クラブ（学童保育）・放課後子ども教室・放課後活動団体など、小学生の放課後を対象とした活動をしている団体

[費用] 無料

[応募方法] 以下のプロジェクトWEBサイト内の応募フォームよりご応募ください。

みんなの地球を守れ！水と未来ワクワク大作戦

https://npoafterschool.org/withwater/

■「みんなの地球を守れ！水と未来ワクワク大作戦」概要

２つのオンライン型プログラムからお選びいただけます。

■特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクールについて

「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに。」をミッションに活動。2009年に法人化。安全で豊かな放課後を日本全国で実現するため、学校施設を活用した放課後の居場所「アフタースクール」を運営。子どもが主体的に過ごせる環境づくりに力を入れています。また、企業や自治体と連携して、全国の放課後の居場所における環境整備や人材育成の支援、体験機会創出に取り組んでいます。活動に賛同くださる多くの方と共に、社会全体で子どもたちを守り、育む活動を加速させ、子どもたちのためのより豊かな放課後の実現に向けてチャレンジを続けています。（https://npoafterschool.org/）