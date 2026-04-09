『チームラボ 養老渓谷』開催

チームラボ 養老渓谷広報事務局

千葉県は、県内有数の景勝地・養老渓谷において、夜間観光の新たな魅力創出を目的とした夜の野外アート展『チームラボ 養老渓谷』を、2026年4月17日（金）から5月24日（日）の38日間開催します。世界的に活躍するアート集団・チームラボが、養老渓谷の豊かな自然を自然のまま、アート空間に変えます。昼間とは異なる渓谷の魅力を体感できる、特別なアート展です。

養老渓谷ならではの切り立つ断崖に花々が永遠に咲いては散っていく作品や、立ち並ぶ樹々が呼吸するかのように輝き、人の存在に反応して光や音色を伝播させていく作品など、養老渓谷の自然をそのままに、最新のテクノロジーと融合した春の夜を彩るアート空間に変え、「夜の養老渓谷」の新たな魅力を創出します。会場内には最大10作品が展示され、1km弱の道のりを、約1時間かけて体験いただけます。※天候の状況等により、一部の作品がご覧いただけない場合があります。

『チームラボ 養老渓谷』養老渓谷, 千葉 (C) チームラボ, Made with CGチームラボ《呼応する木々》(C)チームラボ ※参考画像

養老渓谷は、黒湯の温泉や紅葉スポットとしても有名な県内有数の観光地です。一方で、観光需要が夏休みや紅葉シーズンといった特定時期および昼間帯に集中する傾向があり、新規来訪者の拡大や滞在時間の延長、夜間における観光消費の創出が課題となっています。



千葉県では、養老渓谷温泉郷において、豊かな自然環境を活かした持続可能な観光地づくりを推進しており、地域ブランディングの強化、観光コンテンツの充実、観光客の利便性向上等に継続的に取り組んでいます。こうした施策の一環として、近年各地で導入が進むナイトタイムエコノミーの視点を取り入れ、夜間観光の魅力向上による滞在型観光への転換を図ります。



本取組を通じて、養老渓谷における観光需要の平準化と地域経済の活性化を推進し、持続可能な観光地経営の確立を目指します。

■概要

【名 称】 『チームラボ 養老渓谷』

【開催期間】日時：2026年4月17日（金）～5月24日（日）

入場時間二部制、最終退場21時（入場時間）

4月17日～4月24日：第一部18：45～19：30、第二部19：30～20：20

4月25日～5月15日：第一部19：00～19：45、第二部19：45～20：20

5月16日～5月24日：第一部19：15～19：45、第二部19：45～20：20

【場 所】中瀬キャンプ場跡地、中瀬遊歩道周辺（夷隅郡大多喜町葛藤）

【主 催】千葉県

【企画運営】株式会社 昭栄美術

【公式ウェブサイト】https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/

【チケット概要】チケットは、公式ウェブサイトにて販売中です。

※開催期間中、養老渓谷地域の宿泊施設にご宿泊いただいた方には、無料でご入場いただける招待券を配布いたします。

【招待券配付施設】 滝見苑、もちの木、SHINRA YORO VALLEY、MUJI BASE OIKAWA、川の家、 さかや、 湯楽の宿、天龍荘、嵯峨和、喜代元、鶴乃家、BoBuchi ※各宿泊施設でのチェックイン時に招待券を配付します。

■交通アクセス

【自家用車でご来場の方】

・東京・千葉方面より

館山自動車道 「市原IC」 より 約35km（約55分）



・アクアライン・木更津方面より

圏央道 「木更津東IC」 より 約27km（約35分）



・勝浦・鴨川方面より

国道297号 「松野交差点」 より 約13km（約25分）



■駐車場について

会場周辺の指定駐車場をご利用ください。駐車券はチケット販売サイトにて事前販売しております。

公式ウェブサイトからのチケット購入時に、駐車券（500円/1台）を合わせてご購入ください。

駐車台数を管理していますので、駐車場を利用する場合は、必ず必要台数分ご購入ください。

【公共交通機関を利用してご来場の方】

土日祝日限定でシャトルバスを運行いたします。発着は、小湊鐵道「養老渓谷駅」および「上総牛久駅」と会場間となります。

■ 運行概要

運行日：土日祝日

発着駅：養老渓谷駅／上総牛久駅

運賃：1,000円（往復）

■ご利用方法（事前予約制）

シャトルバスは事前チケット購入制です。あらかじめ以下の公式サイトよりご購入ください。

WEBサイト：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=780790



■ ご注意事項

・シャトルバスは定員制です。

・定員に達した場合はチケットを購入いただけませんので、あらかじめご了承ください。

・事前にチケットをご購入いただいた方のみご乗車可能です。当日、車内や窓口での現金販売はございませんのでご注意ください。

・ご購入後、スマートフォンでチケット画面を表示し、運転手へご提示ください。



※第1部と第2部では出発駅が異なります。ご確認の上、お間違いのないようご購入ください。なお、お帰りの到着駅は「上総牛久駅」となりますので、ご利用の際はご注意ください。

■シャトルバス運行表

第一部

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178150/table/5_1_39ee69d0198b4343668ee75481fcda69.jpg?v=202604091151 ]

第二部

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178150/table/5_2_4f0a5d46ba54463ca1776254b4f83639.jpg?v=202604091151 ]■公式SNS

X : https://x.com/teamlabyoro

Instagram：https://www.instagram.com/teamlab.yorovalley

※天候状況により、安全確保の観点からやむを得ず運営を中止、または入場制限を行う場合がございます。最新の運営状況については、当日公式サイト、SNSにてご案内いたしますので、ご来場前に必ずご確認ください。

■来場に関する注意事項

・混雑やメンテナンス等の関係で、一部の作品を体験いただけない場合があります。

・暴風警報、大雨警報、大雨注意報・雷雨注意報が発令されている場合は開催を中止または中断する場合があります。

・その他荒天により安全が確保されないと判断した場合は開催を中止または中断する場合があります。

・会場内には川を渡る橋があり、増水により安全が確保されないと判断した場合は開催を中止または中断する場合があります。

・当日が晴天であっても、雨天の翌日は川が増水し、開催が中止となる場合があります。

・開催を中止する場合は公式SNSにて当日15時までに公表します。

・天候の状況により一部公開されない作品があります。

・その他注意事項については、公式ウェブサイトをご確認の上、ご来場ください。

■「チームラボ 養老渓谷」コンセプト

養老渓谷が、今を生きる人々の存在によって変化するアート空間に変わり、長い時間の存在と連続性へ再接続する。

養老渓谷は、長い年月をかけ養老川が大地を削り続け作り上げた渓谷。チバニアン（千葉時代）に地球のN極とS極が反転した痕跡を世界で最も鮮明に残す地磁気逆転地層、その上流に広がるこの渓谷の岩肌の黒滝不整合は、日本の地質百選にも選ばれている。古色の森、絶えず大地を深く削り続けてきた川とその峡谷の地層の岩肌は、長い時間を内在する。

チームラボは「Digitized Nature」というプロジェクトを行っている。「自然が自然のままアートになる」というプロジェクトだ。長い時間を持つ存在をそのまま作品群にし、今を生きる人々の存在によって変化する。長い時間の存在と、その時間が今と連続していることを、そして、長い長い生命の連続性の上に自分の存在があることを作品にし、場にすることを模索する。

■チームラボについて

アートコレクティブ。2001年から活動を開始。集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノジー、そして自然界の交差点を模索している国際的な学際的集団。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されたアート集団です。

