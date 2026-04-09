curiosity、商業施設・イベント向けに最短1週間で導入可能な体験型コンテンツパッケージを提供開始

curiosity株式会社

curiosity株式会社は、センサーとプロジェクションマッピングを組み合わせたデジタルアトラクションをパッケージ化し、提供を開始いたします。本パッケージは、要件確定後最短1週間で導入可能な設計とすることで、これまで課題とされてきた体験型コンテンツの導入ハードルを大きく下げています。

近年、商業施設やイベントにおいて“体験型コンテンツ”のニーズが高まる一方、「短期間での導入が難しい」「運営人員の確保が課題」といった現場の声も増えています。curiosityではこれらの課題に対し、これまで個別開発してきたインタラクティブコンテンツを再設計し、すぐに使えるパッケージとして提供することで、より多くの施設での導入を可能にしました。

「すぐ使える体験型コンテンツ」として再設計

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oBJAJdTMs1o ]

今回のパッケージでは、センサーによる動作検知とプロジェクション演出を組み合わせた体験を、設置・運用まで含めて提供します。

これにより、最短1週間で導入できる手軽さと、シンプルなオペレーションで運用できる設計、さらに幅広い来場者が直感的に楽しめる体験を実現しています。

従来は企画・開発に時間を要していた体験型コンテンツを、短期イベントから常設施設まで幅広く活用できる形で提供します。短期間での導入と運用を前提とした設計により、イベントでは高い回転率での運用が可能となり、常設では来場者の滞在時間向上にもつながります。

ラインナップ

センサーとプロジェクションを活用した、身体で楽しむデジタルアトラクションおよび空間演出コンテンツを提供します。すべてのコンテンツは、テーマやビジュアルのカスタマイズにも対応しており、施設コンセプトやイベントに合わせた展開が可能です。

デジタルボール投げデジタルボール投げ

壁面にボールを投げて得点を競うインタラクションゲーム。空間全体を巻き込む、視認性の高い集客コンテンツ。

Sweets Rush!Sweets Rush!

飛び交うスイーツを全身でキャッチするアクション体験。動きそのものが演出となり、写真・動画映えするコンテンツ。

HockelHockel

光のボールを蹴ってゴールを狙うデジタルスポーツ体験。シンプルなルールで年齢を問わず楽しめる。

natureballsnatureballs

自然のエレメントをテーマにした体験型コンテンツ。お絵描きした自分の絵を取り込む機能もあり、ファミリー層の滞在を促す空間づくりに適しています。

デジタル花火デジタル花火

プロジェクションによる花火演出とインタラクションを組み合わせた体験。写真・動画映えするコンテンツ。

ウェルカムインスタレーション・桜ウェルカムインスタレーション

来場者の動きに反応し、空間が変化するエントランス演出。施設の第一印象を高める導入コンテンツ。

デジタル掲示板デジタル掲示板

イベント会場演出の1つとして、感想などを参加者同士が共有できる、メッセージ投稿コンテンツ（WEBブラウザアプリ）。

商業施設やイベントなど幅広いシーンで活用可能

本コンテンツは、商業施設の集客施策やファミリー向けイベント、展示会でのプロモーションなど、さまざまなシーンに活用できます。

短時間で直感的に楽しめる設計により、回転率の高いアトラクションとして運用できるほか、キッズエリアや常設コンテンツとしても来場者の滞在時間向上につながります。

【curiosity(キュリオシティ)株式会社について】

“Immersive Entertainment”をテーマにXR(AR/VR/MR)や新技術を活用したデジタルアトラクションなどの新しいリアル体験エンターテインメントを企画開発するクリエイティブスタジオです。 https://www.curiosity­-inc.jp/(https://www.curiosity%C2%AD-inc.jp/)