【創業】山口県光市にDX推進パートナー「株式会社Treeva」を設立

株式会社Treeva

株式会社Treeva（本社：山口県光市、代表取締役：新谷 祐樹、以下「Treeva」）は、2026年4月8日に設立いたしました。Notion構築によるデータ管理基盤の整備、BIツールによる経営データの可視化、AI導入支援、DX人材育成を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を伴走支援するコンサルティング企業です。「Cultivate Innovation, Realize Value.（革新を耕し、価値を実らせる。）」を理念に掲げ、「何から始めればいいかわからない」という段階から自走できる組織になるまで、代表自らがPMとして伴走します。

公式サイト：https://www.treeva.co.jp

設立の背景

経済産業省は「DXレポート」において、企業がDXを推進しなければ年間最大12兆円の経済損失が生じると警鐘を鳴らしています。しかし、中小企業のDX推進率は依然として低く、特に地方においては「どこに相談すればいいかわからない」「何から始めればいいかわからない」という声が多く聞かれます。

Treevaは業務改善・データ活用・プロジェクトマネジメントの経験を活かし、大手コンサルティングファームでは手が届きにくい中小企業のDX推進を、身近なパートナーとして伴走支援するために設立しました。

Treevaの3つの価値「3va」

Treevaは、企業のDX推進を3つのフェーズで段階的に実現します。

01 Cultivation - 組織を耕す

どれほど優れたITツールを導入しても、受け入れる組織の土壌が固ければ根を張ることはできません。Notionによる業務フローの可視化と情報の一元管理から着手し、現場の対話を大切にしながら変革を自分事化する文化を醸成します。

02 Innovation - 革新を興す

整備したデータ基盤の上に、BIツールによる経営可視化やAI活用を段階的に実装。流行りに流されず、その企業の成長に本当に必要なテクノロジーを厳選し、データに基づく意思決定の仕組みを構築します。

03 Activation - 才能を起動する

仕組みを作って終わりにしません。ナレッジ基盤を社内に定着させ、社員が自らデジタルを使いこなせる状態を「起動」します。外部に頼り続けない、自走型の組織づくりを目指します。

サービス概要

Notion構築・データ管理基盤

社内Wiki、プロジェクト管理、顧客管理など最適なNotionワークスペースを設計・構築

DX推進・BI可視化コンサルティング

BIツールによる経営データの可視化。データに基づく意思決定の仕組みを構築

AI導入・データ構造化支援

AI学習データの構築管理や社内データの構造化・可視化を支援

DX人材育成・組織構築支援

Notion活用研修からAI活用の実践まで段階的なカリキュラムを提供

Web開発・Webアプリ開発

Next.js・React・TypeScriptによるモダンなWebサイト・Webアプリケーション開発

代表メッセージ

代表取締役 新谷 祐樹

「DXは大企業だけのものではありません。むしろ、中小企業こそ導入効果を実感しやすい環境です。大規模な投資がなくても、まず情報基盤を整え、データを可視化するだけで経営判断のスピードは大きく変わります。

私たちTreevaは、企業にとっての"樹"のような存在でありたいと思っています。根を張り（Cultivation）、枝を伸ばし（Innovation）、実を結ぶ（Activation）。その全てのプロセスに伴走し、お客様の企業が自らの力で成長し続けられるよう支援してまいります。」

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181305/table/1_1_2ecd5e63990b3392ea762f13043f3ef8.jpg?v=202604090351 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Treeva

代表取締役 新谷 祐樹

E-mail：info@treeva.co.jp

URL：https://www.treeva.co.jp/contact