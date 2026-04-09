外熱を遮り、美しさを纏う。キャリア女性に愛される「INDIVI」から高機能「涼感ストレッチセットアップ」が登場！

株式会社はるやまホールディングス

はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、２０２６年４月１０日(金)より、ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナル（兵庫県神戸市、社長：逈博幸）が展開するキャリアブランド「INDIVI(インディヴィ)」の新作として、過酷な夏の環境下でも快適さと品格を両立する「涼感ストレッチセットアップ」を、全国のはるやま店舗にて発売いたします。同商品は、はるやまでのみお買い求めいただけるオリジナルラインアップとなっております。

“圧倒的な涼しさ”と“美シルエット”を両立。進化した夏の高機能セットアップ

近年の猛暑に対応し、外気の熱を遮断する遮熱効果とUVカット機能を備えた高機能素材を採用しました。衣服内を涼しく保ち、日焼けも防ぐ一着は、自宅で洗えるウォッシャブル仕様で常に清潔感をキープできます。機能性のみならず、独自のパネル切り替えにより、楽な着心地ながらウエストラインをシャープに見せる「INDIVI」らしい立体的な美シルエットを実現しました。

本格的なルックスでありながら、カーディガン感覚で羽織れる軽量設計とパンツのウエストゴム仕様により、究極のストレスフリーを追求。長時間の移動やデスクワークもアクティブに支えます。定番の１ボタンジャケットに加え、トレンドの半袖ジャケットやワイドパンツまで揃えた豊富なバリエーションで、夏を快適かつスタイリッシュに乗り切るための新しいビジネスウェアを提案します。

商品特長

・高機能涼感素材：遮熱・UVカット・ウォッシャブル機能を完備し、夏のビジネス環境を快適に。

・独自の美シルエット：秀逸なパネル切り替えにより、窮屈感ゼロでウエスト周りをスッキリ演出。

・究極の快適性：カーディガン感覚の軽さと、パンツのウエストゴム仕様で一日中ストレスフリー。

・多彩なバリエーション：半袖ジャケットやワイドパンツなど、好みやシーンに合わせた選択が可能。

商品概要

【商品名】

INDIVI 涼感ストレッチセットアップ

【価格・サイズ】

・１ボタンジャケット 22,900円（税別）／ 7～15号

・テーパードパンツ 14,000円（税別）／ 7～15号

・ワイドパンツ 14,000円（税別）／ 7～15

・半袖ジャケット 19,900円（税別）／ M・L

【カラー】 ネイビー、グレー

【素材】 ポリエステル９５％、ポリウレタン５％

【発売日】 ２０２６年４月１０日（金）

【販売店舗】 全国のはるやま店舗

【お問い合わせ】 はるやまお客様相談室 0120-923-924

◆はるやま商事株式会社

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