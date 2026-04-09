「カンパイ！クーリッシュ！」ハッシャダイソーシャルとロッテ、全国の若者の未来を応援するプロジェクトを2026年度も実施。

一般社団法人HASSYADAI social

一般社団法人HASSYADAI social（所在地：東京都港区、共同代表理事：勝山恵一・三浦宗一郎、以下ハッシャダイソーシャル）と株式会社ロッテ（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員： 中島英樹、以下ロッテ）の“飲むアイス”「クーリッシュ」は、“クールライブパートナー”として協働し、学校講演等を通じて全国の高校生年代の若者たちの未来を応援する連携プロジェクトを今年も継続して展開いたします。

#教育現場の奮闘に寄り添い、講演をさらにパワーアップして全国へ

現在の学校教育の現場では、様々な制約がある中で、先生方が日々奮闘しながら若者へ向けたキャリア教育や多角的なサポートを行っています。ハッシャダイソーシャルは、そんな現場の先生方と手を取り合い、これまでに全国600箇所以上の教育機関へ無償で「CHOOSE YOUR LIFE 講演」を届けてまいりました。

さまざまな大人やロールモデルとの出会いが、若者の人生を前向きに変化させていくという確かな実績のもと、今後も多様なゲストを招きながら講演をさらにパワーアップさせ、全国の学校へ「人生の選択肢」を届けてまいります。

#企画の背景・目的

2025年度から、ロッテ「クーリッシュ」と共に、若者たちの日常と挑戦を応援する「クールライブパートナー」として連携を行ってまいりました。

昨年度は、夏の熱い体育館を舞台にハッシャダイソーシャルが提供する講演活動と、“飲むアイス”「クーリッシュ」を手渡しする“全国講演プロジェクト”を実施し、若手注目アーティスト「komsume」を起用したプロモーションムービーを公開するなど、若者の未来を後押しする取り組みを実施いたしました。

昨年度の取り組みについて：https://note.com/hassyadai_social/n/n5143241ab291(https://note.com/hassyadai_social/n/n5143241ab291)

本年度もこの連携を実施いたします。熱い体育館で熱くなった心とカラダに冷涼感と甘さが染みわたる、チョー気持ちいい体験を提供していく。ハッシャダイソーシャルと「クーリッシュ」の協働が、「それでもなお、人生を選びたい」と願う若者たちの、キャリアの一歩を踏み出すための力強い後押しとなることを目指します。

#今年度の新コンセプト「カンパイ！クーリッシュ！」

本年度は、こうした若者へのエールをさらに日常へ根付かせるため、「カンパイ！クーリッシュ！」という新コンセプトを掲げます。

進路に悩み、挑戦を続ける若者たちが、自分自身の思いを仲間や大人たちと「カンパイ！」をして分かち合い、日常の取り組みを前向きに進めていけるように。 講演直後の教室や体育館で、同世代の仲間たちや先生、社会の大人たちと一緒にクーリッシュを掲げて「カンパイ！」を実施します。熱を帯びた心をクールダウンしながら互いを労う一体感のあるワンシーンを通じ、社会全体として若者を応援していくというメッセージを届けていきます。

#【全国の教育関係者の皆様へ】講演のお申し込みについて

ハッシャダイソーシャルは、これまでに全国600箇所以上の高校・少年院・児童養護施設へ出向いて、若者たちに直接「Choose Your Life! 講演」を届けてきました。 本年度も、ロッテをはじめとする協賛企業様との連携のもと、全国の学校現場へ講演と「カンパイ！クーリッシュ！」の体験をお届けします。

「生徒たちに多様な生き方を知ってほしい」「進路選択に向けて背中を押してほしい」「特別な思い出を作ってあげたい」とお考えの先生方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼学校講演のお問い合わせ・お申し込みはこちらから

https://social.hassyadai.com/contact

特に、以下の教育機関からの応募をお待ちしております。

- 高等学校- 少年院- 児童養護施設- 大学・専門学校・短期大学等

◼︎講演内容例

- 講演時間：45分～1時間- 対象：高校生年代の若者- 内容：人生やキャリアに関する講演、企業と連携した「お仕事図鑑」等

なお、講演は無償で提供しておりますが、交通費のご負担をお願いする場合がございます。

#両社からのコメント

株式会社ロッテ クーリッシュブランド課 渡辺和哉さん

無限の可能性を秘めている若者の皆さんの前向きな気持ちを後押ししたい！そんな想いで今年も“クールライブパートナー”としてハッシャダイソーシャルさんとコラボレーションいたしました。

熱くなった心とカラダに「クーリッシュ」の冷たさと甘さが心地よく染みわたる、チョー気持ちいいひとときを、仲間や先生、そして自分自身への「カンパイ」と一緒に体験してみませんか。

「カンパイ！クーリッシュ」が皆さまの挑戦のきっかけになれればと思っております。

一般社団法人HASSYADAI social ハッシャダイスクール責任者 森本瑛

現場の先生方が奮闘される中、我々が届ける『様々なロールモデルとの出会い』は、若者の心に火をつけます。その熱くなった心を『クーリッシュ』でクールダウンしながら、自分自身の心に乾杯する。この体験が、彼らが一歩を踏み出すための大きな後押しになります。今年も“クールライブパートナー”であるクーリッシュ様と共に、全国の若者を全力で応援してまいります。

本プロジェクトを通じて、私たちは全国の教育機関と連携し、若者たちが自らの可能性に気づき、未来に向けて一歩踏み出すきっかけを提供したいと考えています。ぜひ、この機会に講演のご応募をご検討いただき、一緒に若者たちの未来を応援していきましょう。

■ロッテ「クーリッシュ」について

スッキリとした甘さと冷たさで、好きな場所・スタイルでリフレッシュできる“飲むアイス”です。スピーディーに、体全体に冷涼感が染みわたり、いつでも、どこでもクイック・リフレッシュ！「世界中のすべての人に、チョー気持ちいい時間を提供する」をパーパスとしています。

＜「クーリッシュ」公式サイトURL＞

https://www.lotte.co.jp/products/brand/coolish/ (https://www.lotte.co.jp/products/brand/coolish/)

■一般社団法人HASSYADAI social

設立 ：2020年3月

代表者：共同代表理事 勝山恵一・三浦宗一郎

所在地：東京都港区六本木3丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー 24階

URL ：https://social.hassyadai.com/

■ お問い合わせ先

本取り組みに関心のある企業・メディア関係者様、または学生支援に関心のある団体の方は、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://social.hassyadai.com/contact