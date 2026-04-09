株式会社ワサビ、ワサビテックコンサルタントが、ともに事業拡大に伴い、東京支社を「ネクストサイト渋谷ビル」に移転

株式会社ワサビ

株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史、以下「ワサビ」）並びに子会社・株式会社ワサビテックコンサルタント（代表取締役：古賀 健人）は、この度事業拡大に伴う人員増加と従業員の働きやすさ向上のため、2026年4月1日より「ネクストサイト渋谷ビル611」へ移転し、業務を開始することをお知らせいたします。

移転の背景

これまで当社は、大阪エリアと東京エリアによる連携をベースに、東京に拠点を置く子会社「株式会社ワサビテックコンサルタント」とともに事業を展開してまいりました。



この度、東京エリアにおけるグループ間の物理的な距離をなくすことで、これまで以上に活発なコミュニケーションを実現するため、拠点の統合・移転を行う運びとなりました。



本統合により、当社と子会社の専門性をより緊密に連携させ、多様化するお客様のニーズに対し、リユース×越境を軸とした「総合的なソリューション展開」を加速させてまいります。

新オフィスの概要

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目12-4 ネクストサイト渋谷ビル611

アクセス：渋谷駅より徒歩7分

※電話番号・FAX番号に変更はございません

お知らせ：東京でのオフラインイベント開催につきまして

この度、東京経団連ホールにて、下記の通りオフラインイベントを開催いたします。

【eBay x WASABI x オレンジコネックスジャパン合同セミナー】eBay成長戦略アップデート2026

関税ルールや物流環境の変化などにより、

越境ECの販売環境は大きく変わりつつあります。

本イベントでは、

越境EC市場の最新動向

関税環境を前提にした販売と配送戦略

eBayで成果を出しているセラーのリアル

をテーマに、変化に対応し、成長し続けるためのeBay戦略を共有します。

また、当日はeBay Japan Awards 受賞・ファイナリストセラーが登壇。

変化の大きな社会情勢の中で成果を出すために、実際の運用や取り組みについて議論を行います。

イベント概要

日時：2026年4月24日（金） 14:00～18:30（開場 13:00）

会場：経団連ホール2F（東京都千代田区大手町1-3-2）

参加費：無料（事前申込制。応募多数の場合は抽選）

対象：eBayセラー、越境EC事業者、海外販売検討企業、リユース業界関係者 等

お申し込み専用URL：https://20260424-ebay.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=cv_btn&utm_campaign=20260409_address(https://20260424-ebay.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=cv_btn&utm_campaign=20260409_address)

イベント詳細・参加申し込みはこちらから :https://20260424-ebay.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=cv_btn&utm_campaign=20260409_address

【共催】

イーベイ・ジャパン株式会社、株式会社ワサビ、オレンジコネックスジャパン株式会社

WASABI SWITCH（ワサビスイッチ） について

リユース事業では、販路拡大、業務効率化など、さまざまな課題が存在します。



具体的には、在庫管理や出品作業が属人化しやすく、マンパワーに依存してしまうケースや、実店舗とECを交えた販売施策を進めたいものの、日々の業務負荷がボトルネックとなっているケースも少なくありません。



ワサビスイッチは、こうしたリユース事業における課題解決に特化したEC一元管理システムです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]

本サービスの詳細な機能や活用事例などについては、公式サイト(https://wasabi-inc.biz/world-switch/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260409_address)にてご覧いただけます。

ワサビスイッチ 公式サイトはこちらから :https://wasabi-inc.biz/world-switch/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260409_address

株式会社ワサビ 会社概要

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。

リユース特化EC一元管理システム「ワサビスイッチ」をはじめ、イベント・コミュニティ運営にも力を入れています。

■ 会社名：株式会社ワサビ

■ 代表者：大久保裕史

■ 設立年：2012年3月2日

■ 事業内容：中古品の買取販売専門コンサルティング（企画・開発・運営） / 海外販売向けコンサルティング（企画・開発・運営）/ マーケットプレイス運営（企画・開発・運営）/ 物体認識AI開発（企画・開発・運営） など

■ 所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル コラボオフィス8階K812号室（大阪本社）

■ 電話番号：050-5838-3170

■ URL：https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260409_address(https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260409_address)

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL: 050-5838-3170

Email：hamada@wasabi-inc.biz



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お問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260409_address