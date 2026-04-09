習い事がきっかけで恋人ができた経験は33.00％｜出会えた習い事は「スポーツ系」53.03％、メリットは「自然に距離が縮まる」45.50％（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、習い事の経験がある成人男女200人（男性100人・女性100人）を対象に、「習い事での出会い」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 習い事がきっかけで恋人ができた経験の有無

● 恋人と出会った習い事ジャンル（恋人ができた経験がある人）

● 習い事での出会いのメリット

● 習い事での出会いのハードル

について、回答結果を集計しています。

本リリースでは、成人男女200人の回答結果をもとに、習い事が“出会いのきっかけ”になり得る実態を公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/meets/naraigoto-deai/

1.習い事がきっかけで恋人ができた経験がある人は33.00％（成人男女：200人）

習い事の経験がある成人男女200人に「習い事がきっかけで恋人ができたことはありますか？」と尋ねたところ、「ある」66人（33.00％）、「ない」134人（67.00％）でした。

【内訳（人数／割合）】

● ある：66人（33.00％）

● ない：134人（67.00％）

【男女別（各100人）】

● 男性

○ ある 51人（51.00％）／ない 49人（49.00％）

● 女性

○ ある 15人（15.00％）／ない 85人（85.00％）

習い事を通じた恋人づくりは「全体では3人に1人」規模で確認され、特に男性は半数が「経験あり」と回答しました。

2.恋人と出会った習い事ジャンルは「スポーツ・アクティブ系」が最多（経験あり：66人）

「習い事がきっかけで恋人ができた」と回答した66人に、出会った習い事ジャンルを尋ねたところ、「スポーツ・アクティブ系」が35人（53.03％）で最多でした。

【内訳（人数／割合）】（n=66）

● スポーツ・アクティブ系（テニス・ジム・ゴルフなど）：35人（53.03％）

● 語学系（英会話・韓国語など）：15人（22.73％）

● 料理・グルメ系（料理教室・ワイン講座など）：9人（13.64％）

● ビジネス・資格系：1人（1.52％）

● その他：6人（9.09％）

「スポーツ系」が過半数となり、身体を動かしながら同じ時間を共有するジャンルが、出会いのきっかけとして最も多い結果となりました。

3.習い事での出会いのメリットは「定期的に会うので、自然に距離が縮まる」が最多（成人男女：200人）

成人男女200人に「習い事での出会いのメリットは何だと思いますか？」と尋ねたところ、最多は「定期的に会うので、自然に距離が縮まる」91人（45.50％）でした。

【内訳（人数／割合）】（n=200）

● 定期的に会うので、自然に距離が縮まる：91人（45.50％）

● 共通の話題があるので、会話が途切れない：66人（33.00％）

● 相手の性格や取り組む姿勢がよくわかる：33人（16.50％）

● 共通の知人（先生や他の生徒）がいるので安心：9人（4.50％）

● その他：1人（0.50％）

「継続して会う」「共通テーマがある」という“関係が進みやすい土台”が、習い事での出会いの強みとして多く選ばれました。

4.習い事での出会いのハードルは「出会い目的の人が少ない」が最多（成人男女：200人）

成人男女200人に「習い事での出会いのハードルは何だと思いますか？」と尋ねたところ、最多は「出会い目的の人が少ない」97人（48.50％）でした。

【内訳（人数／割合）】（n=200）

● 出会い目的の人が少ない：97人（48.50％）

● そもそも異性が少なかった：57人（28.50％）

● 習い事中に話すタイミングがない：26人（13.00％）

● 既婚者ばかりだった：18人（9.00％）

● その他：2人（1.00％）

習い事は目的がスキル習得・趣味活動であるため、「出会いの温度感の違い」「男女比」「会話機会」が障壁として挙げられる結果となりました。

調査結果まとめ

本調査では、習い事の経験がある成人男女200人を対象に、習い事がきっかけで恋人ができた経験の有無・出会えた習い事ジャンル・習い事での出会いのメリット・ハードルについて調査した結果、以下の点が明らかになりました。

● 習い事がきっかけで恋人ができた経験は33.00％（66人）

● 男女別では、男性51.00％（51人）、女性15.00％（15人）

● 出会えた習い事ジャンルは「スポーツ・アクティブ系」53.03％（35人）が最多（n=66）

● メリットは「定期的に会うので、自然に距離が縮まる」45.50％（91人）が最多（n=200）

● ハードルは「出会い目的の人が少ない」48.50％（97人）が最多（n=200）

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/meets/naraigoto-deai/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：習い事の経験がある成人男女200人

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2026年1月29日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/meets/naraigoto-deai/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/