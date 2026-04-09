習い事がきっかけで恋人ができた経験は33.00％｜出会えた習い事は「スポーツ系」53.03％、メリットは「自然に距離が縮まる」45.50％（ハッピーメール調べ）
株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、習い事の経験がある成人男女200人（男性100人・女性100人）を対象に、「習い事での出会い」に関するアンケート調査を実施しました。
※1：2024年6月時点
本調査では、
● 習い事がきっかけで恋人ができた経験の有無
● 恋人と出会った習い事ジャンル（恋人ができた経験がある人）
● 習い事での出会いのメリット
● 習い事での出会いのハードル
について、回答結果を集計しています。
本リリースでは、成人男女200人の回答結果をもとに、習い事が“出会いのきっかけ”になり得る実態を公開します。
調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。
▼調査結果特設ページ
https://happymail.co.jp/happylife/meets/naraigoto-deai/
1.習い事がきっかけで恋人ができた経験がある人は33.00％（成人男女：200人）
習い事の経験がある成人男女200人に「習い事がきっかけで恋人ができたことはありますか？」と尋ねたところ、「ある」66人（33.00％）、「ない」134人（67.00％）でした。
【内訳（人数／割合）】
● ある：66人（33.00％）
● ない：134人（67.00％）
【男女別（各100人）】
● 男性
○ ある 51人（51.00％）／ない 49人（49.00％）
● 女性
○ ある 15人（15.00％）／ない 85人（85.00％）
習い事を通じた恋人づくりは「全体では3人に1人」規模で確認され、特に男性は半数が「経験あり」と回答しました。
2.恋人と出会った習い事ジャンルは「スポーツ・アクティブ系」が最多（経験あり：66人）
「習い事がきっかけで恋人ができた」と回答した66人に、出会った習い事ジャンルを尋ねたところ、「スポーツ・アクティブ系」が35人（53.03％）で最多でした。
【内訳（人数／割合）】（n=66）
● スポーツ・アクティブ系（テニス・ジム・ゴルフなど）：35人（53.03％）
● 語学系（英会話・韓国語など）：15人（22.73％）
● 料理・グルメ系（料理教室・ワイン講座など）：9人（13.64％）
● ビジネス・資格系：1人（1.52％）
● その他：6人（9.09％）
「スポーツ系」が過半数となり、身体を動かしながら同じ時間を共有するジャンルが、出会いのきっかけとして最も多い結果となりました。
3.習い事での出会いのメリットは「定期的に会うので、自然に距離が縮まる」が最多（成人男女：200人）
成人男女200人に「習い事での出会いのメリットは何だと思いますか？」と尋ねたところ、最多は「定期的に会うので、自然に距離が縮まる」91人（45.50％）でした。
【内訳（人数／割合）】（n=200）
● 定期的に会うので、自然に距離が縮まる：91人（45.50％）
● 共通の話題があるので、会話が途切れない：66人（33.00％）
● 相手の性格や取り組む姿勢がよくわかる：33人（16.50％）
● 共通の知人（先生や他の生徒）がいるので安心：9人（4.50％）
● その他：1人（0.50％）
「継続して会う」「共通テーマがある」という“関係が進みやすい土台”が、習い事での出会いの強みとして多く選ばれました。
4.習い事での出会いのハードルは「出会い目的の人が少ない」が最多（成人男女：200人）
成人男女200人に「習い事での出会いのハードルは何だと思いますか？」と尋ねたところ、最多は「出会い目的の人が少ない」97人（48.50％）でした。
【内訳（人数／割合）】（n=200）
● 出会い目的の人が少ない：97人（48.50％）
● そもそも異性が少なかった：57人（28.50％）
● 習い事中に話すタイミングがない：26人（13.00％）
● 既婚者ばかりだった：18人（9.00％）
● その他：2人（1.00％）
習い事は目的がスキル習得・趣味活動であるため、「出会いの温度感の違い」「男女比」「会話機会」が障壁として挙げられる結果となりました。
調査結果まとめ
本調査では、習い事の経験がある成人男女200人を対象に、習い事がきっかけで恋人ができた経験の有無・出会えた習い事ジャンル・習い事での出会いのメリット・ハードルについて調査した結果、以下の点が明らかになりました。
● 習い事がきっかけで恋人ができた経験は33.00％（66人）
● 男女別では、男性51.00％（51人）、女性15.00％（15人）
● 出会えた習い事ジャンルは「スポーツ・アクティブ系」53.03％（35人）が最多（n=66）
● メリットは「定期的に会うので、自然に距離が縮まる」45.50％（91人）が最多（n=200）
● ハードルは「出会い目的の人が少ない」48.50％（97人）が最多（n=200）
本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。
報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。
▼調査結果特設ページ
https://happymail.co.jp/happylife/meets/naraigoto-deai/
【調査概要】
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：習い事の経験がある成人男女200人
アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）
実施日：2026年1月29日
調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）
調査会社：株式会社アイベック
関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/meets/naraigoto-deai/
ハッピーメール（ハッピー）とは
ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。
25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。
2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。
2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。
2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）
【ブランドアンバサダー起用実績】
2019年 野呂佳代さん
2020年 野呂佳代さん
2021年 野呂佳代さん
2022年 ほのか さん
2023年 ほのか さん
2024年 ゆきぽよ さん
公式サイト：https://happymail.co.jp
総合ページ：https://happymail.jp
対応端末：スマートフォン,PC
対応言語：日本語
サービス地域：日本
サービス開始日：2000年8月
価格：ダウンロード無料
開発・運営：株式会社アイベック
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)
マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail
ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q
恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/