Binance JapanとPayPay、PayPayマネーを通じてBinance Japanのアカウントへ事前に即時入金できる新サービスを提供開始

Binance Japan株式会社

Binance Japan株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：千野 剛司、以下 Binance Japan）とPayPay株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員CEO：中山 一郎、以下 PayPay）は、本日より、Binance Japanが提供する暗号資産現物取引において、PayPayマネー（※1）を通じてあらかじめBinance Japanのアカウントへ即時入金・出金できるサービスの提供を開始しました。

これまでの連携サービスでは、暗号資産の購入または売却のタイミングにおいてのみ、PayPayマネーを通じた入出金が可能でしたが、 今回の新サービスにより、暗号資産の売買注文の成立とは独立して、あらかじめPayPayマネーを通じてBinance Japanのアカウントへ送金できるようになります。

ユーザーは、あらかじめBinance JapanのアカウントにPayPayマネーを通じて入金しておいた資金を使って、「販売所（※2）」および「取引所（※3）」において取引が可能となります。

また、ユーザーはいつでもBinance Japanのアカウントにある日本円をPayPayマネーとして出金することもでき、即時にPayPayアプリ上に反映されます（※4）。

なお、本サービスは、Binance Japanのアカウントを保有し、PayPayアプリとのアカウント連携を完了したユーザーが利用可能です。初回のみ、Binance Japanアプリ内にてアカウント連携を有効化していただく必要があります。

※1 PayPayマネーはPayPay残高の一種です。PayPayマネーライトは本サービスの対象外です。PayPay残高の詳細は、こちら(https://paypay.ne.jp/help/c0048/)からご確認ください。また、PayPayマネーの利用に係る上限についての詳細は、こちら(https://paypay.ne.jp/help/c0043/)をご確認ください。

※2「販売所」とは、Binance Japanが取引の相手方となり、あらかじめ提示された価格で暗号資産を売買する取引方式です。

※3「取引所」とは、取引市場への参加者（Binanceグループ全体のユーザー）同士で取引をする方式です。 参加者が自分の希望する購入価格または売却価格と数量を提示し、その価格に合意した別の参加者と取引を行います。いわゆる板取引と呼ばれる手法です。

※4 入金時手数料、出金時手数料はそれぞれ110円です。

4月9日から開始するPayPayマネーを通じた入出金連携サービスの概要- 対象利用者：下記を全て満たす利用者1. Binance Japanアプリで本人確認完了済み2. 「PayPay」で本人確認完了済み3. Binance Japanアプリ上で「PayPay」のアカウントとの連携同意済み- 利用可能時間：原則365日24時間利用可能（メンテナンス時間を除く）- Binance Japanへの入金時手数料：110円- Binance Japanからの出金時手数料：110円

※ 本サービスにおける手数料はBinance Japanに対してお支払いいただくものです。入金および出金において実際に反映される金額は、ユーザーが指定する金額から手数料を差し引いた金額となります。

例えば、PayPayマネーを通じて1,000円の入金を行った場合、手数料110円が差し引かれ、890円がユーザーのBinance Japanアカウントに反映されます。

また、Binance Japanのアカウントから1,000円の出金を行った場合、手数料110円が差し引かれ、890円がPayPayマネーへ反映されます。

※ 2025年11月21日に開始した、暗号資産の購入と同時にPayPayマネーを通じて入金をする連携サービスについては引き続き手数料無料でご利用いただけます。

- Binance Japanへの入金の下限：1,000円- Binance Japanへの入金の上限 24時間：30万円30日間 ：100万円

※ 本サービスにおける入金先は、Binance Japanが設置したPayPayのビジネスアカウントです。PayPayマネーを通じたビジネスアカウントへの送金は、他の法人・団体が設置するPayPayビジネスアカウントへの送金と合算して上限が適用されます。

例：他の団体のPayPayのビジネスアカウントへ19万円を送金した場合、当該送金時から24時間経過するまでBinance Japanへの送金は最大11万円までとなります。

※ その他の制限は、「PayPay」の利用上限に従います。

※ 2025年11月21日に開始した、暗号資産の購入と同時にPayPayマネーを通じて入金をする連携サービスについては引き続き上限は24時間で100万円、 30日間で200万円です。

- Binance Japanからの出金の下限：1,000円- Binance Japanからの出金の上限 24時間：100万円30日間：200万円- アカウント連携の解除：利用者の任意で解除可能

※ 「PayPay」のご利用上限制限に従います。

※ PayPayマネーの残高限度額を超える場合は出金できません。

Binance Japanについて

Binance Japanは、世界最大規模（※5）のブロックチェーン・エコシステムおよび暗号資産インフラを提供する Binanceの日本法人です。国内において関東財務局登録の暗号資産交換業者として2023年8月より主に暗号資産現物取引および貸暗号資産のサービスを中心に提供しています。

グローバルで培った高度な技術力と多彩な商品ラインアップを活かし、日本のユーザーが安全かつシンプルな操作で暗号資産を取引できる環境を提供しています。初心者から経験者まで幅広いお客さまにご利用いただいており、暗号資産をより身近に感じていただけるサービスとして支持を集めています。

※5 Binanceは世界で3億1千万人超の利用者を有する世界最大規模の暗号資産取引所を運営しています。

より詳細な情報については、https://www.binance.com/ja をご覧ください。

注意事項:

1. 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

2. 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

3. 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

4. 暗号資産は、市場状況や流動性の変動により、注文した価格や量で取引ができなくなる可能性があります。

5. 暗号資産は、ブロックチェーンその他の記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

6. 暗号資産の価格は購入価格と売却価格に差があります。

7. 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができずその価値が失われること、及び当該情報を他者に知られた場合には、利用者の意思に関わらず保有する暗号資産を移転されるおそれがあります。

8. Binance Japanはお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、Binance Japanが倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。

9. お取引の際は、取引内容を十分に理解し、自己の責任をもって行ってください。

Binance Japan株式会社

暗号資産交換業者 関東財務局長 第０００３１号

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会会員

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。