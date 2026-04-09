新作アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』、2026年3月のPlayStation Storeの無料ダウンロードランキングで第1位を獲得！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、新作アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』（開発：Netmarble F&C Inc.）が、2026年3月にPlayStation Storeの無料ダウンロードランキングにおいて第1位を獲得したことをお知らせいたします。あわせて、本作は米国・欧州およびアジア地域でも同ランキング1位を達成しました。

◆PlayStation Store無料ダウンロードランキング第1位を獲得！オリジナルキャラクター「デイジー」が登場するアップデートも実施！

『七つの大罪：Origin』は、2026年3月にPlayStation Storeの無料ダウンロードランキングにおいて第1位を獲得いたしました。さらに、米国・欧州・アジア地域でも同ランキング1位を記録しています。

また、PCプラットフォームであるSteamでも好調な成績を記録しています。フランスで1位、ベルギー・イタリアで2位、日本で3位、韓国・ドイツで4位、ブラジルで7位と、主要地域のベストセラーチャートにおいて上位にランクインしました。

多くの皆様にご支持いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

本記録達成にあわせて、新たなアップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、「星の書」の創造に関わる謎多き人物であり、原作には登場しない本作オリジナルキャラクター「デイジー」が登場し、物語に新たな展開をもたらします。

・[SSR]デイジー

さらに、ゲームプレイ面でも様々な改善が行われており、「探検の道」の難易度調整、「ボスチャレンジ」および「ダンジョン」への「Abyss」難易度の追加、一部「Hell」ボスの挙動調整などが含まれています。

また、本アップデートのタイミングにあわせ、特別感謝プレゼントとして「エレイン」、「キング」、「ギーラ」、「ジェリコ」、「マニー」、「ドレイク」、「ディアンヌ」の中から1体を選択して獲得できる「SSR常設キャラ選択チケット」を1枚受け取ることができます。

本アップデート詳細は、公式サイトでご確認ください。

・『七つの大罪：Origin』公式サイト：1.0バージョンアップデートのご案内(4月8日(水)）

https://7origin.netmarble.com/ja/news/7/137

『七つの大罪：Origin』アプリダウンロードURL

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E4%B8%83%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%BD%AA-origin/id6744205088

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanaori

『七つの大罪：Origin』公式PlayStation(R) Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/

『七つの大罪：Origin』公式Steam

https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/

『七つの大罪：Origin』の詳細は、公式サイトや公式YouTube、公式Xでご確認ください。

・『七つの大罪：Origin』公式サイト

https://7origin.netmarble.com/

・『七つの大罪：Origin』公式YouTube

https://www.youtube.com/@7ds_origin_jp

・『七つの大罪：Origin』公式X

https://x.com/7DSO_JP

◆アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』について◆

『七つの大罪：Origin』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を誇る鈴木央氏原作の大ヒット漫画・アニメ『七つの大罪』を原作とした作品であり、全世界で7,000万ダウンロードを記録したシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）の後継作となる、待望のオープンワールドRPGです。本作品は、『七つの大罪：Origin』オリジナルのマルチバースストーリーが展開され、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』のキャラクターたちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。オープンワールドで友達とパーティーを組んで冒険に出かけたり、ボス戦に挑戦するなど、様々なマルチプレイ要素が特徴です。

◆アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』とは◆

［ タイトル ］ 七つの大罪：Origin

［ ジャンル ］ アニメーションオープンワールドRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble F&C Inc.

［ 対応端末 ］PlayStation5(R) ／Steam／ iOS ／ Android

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年3月24日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを記載ください。

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を超える大ヒット作品です。

2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。

■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

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