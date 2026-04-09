『シュガーバターの木 ソフトクリーム』から「ロイヤルのスイートポテト風」が誕生！さつまいも×バターの“ザクふわ”新感覚ソフトクリーム

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座) が展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、ロイヤル株式会社(本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：白岩 雅博)の「ロイヤルのスイートポテト」とコラボレーションした『シュガーバターの木 ソフトクリーム ロイヤルのスイートポテト風』を、2026年4月16日(木)から順次新発売します。

『シュガーバターの木 ソフトクリーム』から「ロイヤルのスイートポテト風」が誕生！

2010年に誕生したバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」。昨年販売した『シュガーバターの木 ソフトクリーム』は、SNS上でも「ミルキーで美味しい！」「ザクふわ食感が唯一無二！」「激ウマすぎ」と大きな話題となりました。そんな『シュガーバターの木 ソフトクリーム』から、誕生1周年を記念した新味が登場！九州産のさつま芋にバターや生クリームを練りこんで焼き上げ、こだわりの美味しさで福岡の名物土産として愛され続ける「ロイヤルのスイートポテト」とコラボレーションした『シュガーバターの木 ソフトクリーム ロイヤルのスイートポテト風』を新発売します。

「シュガーバターの木」の美味しさと、福岡で誕生して半世紀以上愛される「ロイヤルのスイートポテト」の美味しさを詰め込んだ新感覚ソフトクリームをぜひ味わってみてください。

さつまいも×バターのMIX！まるでスイートポテトのような味わいのソフトクリーム

さつまいも×バターのまるでスイートポテトのようなソフトクリームが新登場。さつまいもの自然な甘さと、芳醇なバターのコクが口いっぱいに広がり、それはまるで「ロイヤルのスイートポテト」。九州産さつまいもペーストを合わせてほっくり甘く仕上げました。スイートポテトの味わいと「シュガーバターの木」ならではのコク豊かで香り高いバター味のマリアージュをお楽しみください。

ソフトクリームには「シュガーバターの木」の自慢のシリアル生地を2枚もトッピング！そのまま食べて「シュガーバターの木」ならではのザクザク感を楽しんでも、ソフトクリームをディップして食べるのも、いろんな食べ方が楽しめます。ドライブ途中、ついついサービスエリアに立ち寄って食べたくなるソフトクリーム。香ばしいシュガーバターの木の生地と一緒に“ザクふわ”食感をめしあがれ。

商品情報

【商品名】

シュガーバターの木 ソフトクリーム ロイヤルのスイートポテト風

【価 格】

620円 (本体価格 574円)

【発売日】

2026年4月16日(木)～順次発売

【販 売 店】EXPASA海老名（下り） ROYAL SWEETS

【発 売 日】2026年4月16日(木)

【販売時間】9:00～深夜2:00

【販 売 店】東北自動車道 那須高原サービスエリア下り線

【発 売 日】2026年4月17日(金)

【販売時間】10:00～18:00

【販 売 店】北陸自動車道 南条サービスエリア下り線

【発 売 日】2026年4月21日(火)

【販売時間】9:00～21:00

※表示の価格は参考小売価格です。

※那須高原サービスエリア(下り)・南条サービスエリア(下り)ともに、時季により販売時間が変更になる場合がございます。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※ほか、一部店舗でも販売する場合がございます。

■ロイヤルのスイートポテトについて

誕生して半世紀以上、福岡で生まれた「ロイヤルのスイートポテト」は、創業者の想いそのままに、こだわりの美味しさをお届けしています。九州産さつま芋100%使用のスイートポテトは、さつま芋はもちろんのこと、生クリーム、バター、卵などの主原料を国産素材にこだわっています。

手作業で仕上げるからこその鮮やかな黄色や、艶やかな“照り”と“焼き色”。素材本来の味、色、風味を大事にし心を込めて仕上げています。

公式HP:https://www.shoproyal.jp/shop/pages/sweetpotato.aspx

■シュガーバターの木について

公式HP

https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/gin_no_budo(https://x.com/gin_no_budo)

公式Instagram

https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/(https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/)

シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生し、今年でブランド誕生15周年を迎えた〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。