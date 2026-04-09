【長崎県五島市】「島暮らしのリアル」を半日で体感。移住者による「現地案内」を年間5回開催決定！

五島市

長崎県五島市（市長：出口 太）は、8年連続で年間200人超が移住し、累計1,600人を迎える人気の離島です。このたび、移住検討者が最も気になる「日常生活」を知るための現地案内ツアーを、2026年5月から翌年1月にかけて計5回開催します。

五島市「現地案内」の詳細を見る :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/event/detail_10146.html

■ 背景と目的

「憧れの島暮らし」と「実際の生活」のギャップを埋めるため、観光地巡りではない「生活者目線」の案内が求められています。本ツアーでは、特に子育て世帯が不安に感じやすい「物価」「教育環境」「医療体制」に焦点を当て、移住支援員が同行して島内の主要スポットを一筆書きで案内します。

■ 本ツアーの3つの特徴

徹底した「生活者目線」のルート

島内のスーパーを巡り、生鮮食品の品揃えや日常の物価を直接確認。さらに小学校や総合病院、図書館といった公共施設の立地を把握することで、移住後の具体的な生活動線をイメージできます。

移住支援の拠点「短期滞在住宅」の見学

移住準備期間に利用できる市営の短期滞在住宅を実際に見学。武家屋敷通りの風情ある街並みを通りながら、住環境のリアルを体感いただきます。

「本音」で語り合う移住者交流会

ツアーの締めくくりには、地元の居酒屋にて先輩移住者を交えた夕食会を開催。ネットには載っていない「五島暮らしの魅力と苦労」を直接聞くことができる貴重な機会を提供します。

■ こんな方におすすめ

■ 開催概要

- 五島市への移住を具体的にイメージしたい- 子育て環境を知りたい- 移住する前に、島に知り合いを作りたい- 観光旅行の合間を使って、効率よく下見をしたい香珠子ビーチ福江島鬼岳スーパー五島市「現地案内」の詳細を見る :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/event/detail_10146.html

開催日：第1回：5月 ／ 第2回：7月 ／ 第3回：9月／ 第4回：11月／ 第5回：1月

※開催日はイベントページ(https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/event/detail_10146.html)をご覧ください。

時間：13:00～20:00（見学5時間 ＋ 交流会2時間）予定

場所：長崎県五島市（福江中心エリア）

定員：各回最大6名（最小催行人数1名）

主な訪問先：鬼岳展望台、主要スーパー、福江小学校、五島中央病院、市立図書館、短期滞在住宅、香珠子ビーチ 等

※訪問先は、参加される方の関心事やご家族の状況に合わせて、当日柔軟に調整・変更させていただく場合がございます。

参加費:無料（現地までの交通費・食事代等は各自負担） 定員 各回6名

※催行人数：1名～

※最大6名様までの「乗り合い・共同案内」となります。

■ 案内コース・お申し込みはこちら

五島市移住定住公式サイト「五島の島ぐらし」をご覧ください。

五島市「現地案内」の詳細を見る :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/event/detail_10146.html五島市「現地案内」申込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchHehtHBFzqf7GNl1BYlIkgRMUzR6khPUWHMYn-ewcSWMd3w/viewform

■ 五島市の移住支援員より

五島市役所の移住相談窓口

「五島市は、離島ながらも移住者が多い街ですが、大切なのは『来てから後悔しないこと』です。スーパーでの買い物や学校の場所など、日々の当たり前の暮らしを確認していただくことが、一番の安心に繋がると信じています。まずは一度、島の日常を覗きに来てください。」

五島市移住サイト「五島の島ぐらし」 :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/index.html

■主催／お問い合わせ

主催：五島市 地域振興部 地域協働課 移住定住促進班

お問い合わせTEL：0959-76-3070（直通）

長崎県五島市とは

長崎県の西に浮かぶ大小約150の島々からなる五島列島。

五島列島の最南端にある五島市は、五島列島最大の島、福江島と久賀島、奈留島の大きな3つの島を含む10の有人島と53の無人島で成り立っています。

飛行機では、スムーズに乗り継ぐことができれば羽田空港からは最短約3時間で、伊丹空港からは約2時間で到着します。

福江島上空を飛ぶプロペラ機

美しい自然や新鮮で豊富な食材、古い歴史と文化に恵まれている五島市は、新しい事業や雇用が生まれ続けている元気な島でもあります。

暮らしの環境も整っており、複数の大型スーパーやドラッグストア、総合病院や診療所があるほか、保育所や小中学校も多数あり、「安心して暮らせる島」と多くの方の移住先に選ばれています。

五島市全体の人口は、32,718人（R8年3月末現在）。直近8年間で約1,600人の移住者を受け入れています（Uターン含む）。特に30代までの若者世代が過半数を占めており、移住者の定着率は約8割にものぼります。

うまかもんの宝庫！五島市移住サイト「五島の島ぐらし」 :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/index.html