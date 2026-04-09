安心して愛猫にあげてほしいから。食塩不使用、100％天然由来原料の無添加ピューレ「にゃっち」にサーモン味が新登場

株式会社バイオフィリア

愛犬愛猫向け手づくりごはんブランドを展開する株式会社バイオフィリア（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩橋洸太）は、「ミャオグルメ」ブランドのネコちゃん用無添加（※1）ピューレ「にゃっち」から、新フレーバー「サーモン味」を発売します。

にゃっちシリーズは、“愛猫の「食べたい」と飼い主さまの「あげたい」がマッチする”をコンセプトに、毎日あげても罪悪感がなく健康に配慮した国産・無添加のおやつです。「無添加で安心してあげられて、愛猫の美味しそうな顔も見られて満足」といったお声や、お客さまや販売店舗さまからのご好評につき、既存のチキン味、まぐろ味、かつお味に加え、魚由来のタンパク質とDHA/EPAなどのオメガ3脂肪酸を含むサーモン味を新発売。今回の新フレーバーは店舗にて先行販売し、自社通販サイト・大手ECモールでも販売予定です。

※1 酸化防止剤・保存料・発色剤・pH調整剤・着色料・香料・調味料不使用

にゃっちブランドサイト :https://miao-gourmet.com/products/nyatch

「安心とおいしさ」から販売好調につき新フレーバー発売

近年、愛犬・愛猫を家族の一員として大切にする意識が高まる中、ペットの食事に対するこだわりも広がっています。主食だけでなくおやつにおいても、「原材料の質」「無添加」「国産」など、安心して与えられることを重視する飼い主さまが増えています。

また、ネコちゃんは特に食事への警戒心やこだわりが強いため、「お気に入りしか口にしない」といった悩みも多く、さらに、もともと水をあまり飲まない動物だといわれているネコちゃんにおいては、“おいしく食べながら水分補給ができるおやつ”が求められています。このように「安心できる品質」と「高い嗜好性」の両立が求められる中で、当社はネコちゃんと飼い主さまに寄り添った商品開発を進めてきました。

そんな高い品質と美味しさにこだわったミャオグルメ「にゃっち」シリーズは、現代の愛猫家のニーズに応える商品として飼い主さまをはじめ販売店舗さまからもご好評をいただいております。既存の3種類の販売数や取扱店舗数も好調に伸びていることから、この度新しいフレーバーを発売いたします。

「にゃっち サーモン味」は、安心とおいしさの両立を求めるニーズに応え、素材・鮮度・製法にこだわって開発しました。「思わず食べたくなるおいしさ」と「安心して与えられること」を両立し、愛猫との毎日のコミュニケーション時間をより豊かにする商品です。

愛猫用ピューレ「にゃっち」サーモン味の特徴

１.北海道産サーモンを使用した、100％天然由来・食品グレードの国産ピューレ

北海道産サーモンを贅沢に使用した一品です。安心してネコちゃんにあげてほしいという思いから、人と同じ食品品質の100％天然由来原料のみを使用。さらに、新鮮な状態から3日以内に調理した南九州産鶏肉も使用し、国内工場で丁寧に製造しています。

２.無添加（※1）・食塩不使用で余計なものを入れない設計

酸化防止剤、保存料、香料、調味料、着色料、pH調整剤、発色剤を使用していない無添加（※1）で安全な設計です。更に、食塩はいっさい使用しないなど、調味料に頼らずにネコちゃんが喜ぶ素材本来の美味しさを活かした自然で新鮮な美味しさを追求しました。

３.毛玉ケアと腸内ケアのWケアで健康に配慮

濃縮乳酸菌FK-23（※2）を配合。健康な腸内環境をサポートし、免疫力・抵抗力をキープします。

さらに、2つの食物繊維（不溶性と水溶性）を配合することで、毛玉の形成を抑え、お悩みの多い毛玉などの吐き戻しを軽減します。愛猫の快適な毎日をしっかりサポートするおやつです。

※2 FK-23乳酸菌は様々な乳酸菌の中から選び出した「エンテロコッカス・フェカリス菌」を独自の技術で加熱処理することで、優れた働きを最大限まで引き出した乳酸菌

商品概要

▼商品名：ミャオグルメ にゃっち サーモン

▼原材料：サーモン、鶏むね肉、鶏ささみ、鰹節粉、難消化性デキストリン（水溶性食物繊維）、セルロースパウダー（不溶性食物繊維）、乳酸菌／増粘多糖類

※増粘多糖類および食物繊維は植物由来です

▼内容量：10g×4本

▼メーカー希望小売価格：448円（税抜）

▼与え方：

・1日の給与量は下記の表を目安に、愛猫の体重や状態に合わせておやつとしてお与えください。

・離乳後の仔猫にもお与えいただけます。少量からお試しください。

・適切な栄養素を維持するために、総合栄養食と併用してご使用ください。

＜ブランドサイトはこちら＞

https://miao-gourmet.com/products/nyatch

手作りごはん（フレッシュペットフード※3）とは

当社が展開する、ワンちゃん向け手作りごはんブランド「ココグルメ」、ネコちゃん向け手作りごはんブランド「ミャオグルメ」は、従来のペットフードの概念に捉われず、ヒューマングレードの新鮮な肉・魚・野菜のみを使用し、無添加（※1）で食材本来の美味しさや栄養価がそのまま摂れる調理方法で嗜好性を高めた、新ジャンルの冷凍タイプのごはんです。調理・配送・保管など、お客様にお届けするまで全ての工程が人の食品同等基準で管理され、定期配送で愛犬と過ごすご自宅へ大切にお届けしています。

2年連続売上No.1（※4）、会員愛犬数40万頭（※5）のココグルメシリーズでは、冷凍タイプ、トッピングに便利な小分けタイプ、常温で保管ができるレトルトタイプ、特定の持病のあるワンちゃんも獣医師の指導のもと食べていただける療法食タイプ、おやつとして使えるピューレタイプなど、多様なラインナップを展開しています。ココグルメシリーズ、ミャオグルメシリーズは大手ECサイト、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、専門店など累計2,000店舗以上（2026年1月時点）での販売実績があります。

※3 ドライ加工・レトルト加工をしていないドッグフード

※4 TPCマーケティングリサーチ株式会社による、ネット通販を主とする企業を対象とした、2022年度、2023年度の調査

※5 2025年10月時点

社会課題への貢献

どうぶつ愛護に関するCSRプロジェクト「わににゃる」を立ち上げ、飼い主さま参加型の取り組みを行っています。

「食べられなくなった」などの理由で会員さまの手元に残った当社商品を回収し保護犬猫へ届ける取り組みや、利益の一部を保護犬猫のごはんとして寄付することで、会員さまにとっても購入するだけで保護どうぶつ支援につながります。

これまで約7万袋（約3000万円相当）のココグルメ・ミャオグルメの寄付や、活動資金の支援を行っています。これからも40万頭の飼い主さまとともにサステナブルな社会を目指し貢献活動を推進してまいります。

■ココグルメ ブランドサイト

https://coco-gourmet.com/

■ミャオグルメ ブランドサイト

https://miao-gourmet.com/

■CSR「わににゃる」サイト

https://biophilia.co.jp/sustainability

■株式会社バイオフィリアについて

「ともに、しあわせになろう。」をビジョンに掲げ、「すべてのどうぶつのいのちの尊厳が守られる新しい歴史をつくる」ことをミッションとする、ペットウェルビーイング企業です。

私たちのものづくりは、愛犬愛猫に『食べる喜びと健やかな日々』を届けることが家族みんなの幸せにつながると信じ、その『幸せの循環』をすべてのご家庭にお届けすることを目指しています。そのために、日々の愛犬愛猫の食の選択肢を広げ、共に育んでいく、あなたと家族の食のパートナーであり続けます。

愛犬愛猫をオフィスに同伴できる福利厚生制度「わんダフル・ワーキング」や、保護どうぶつへの寄付活動などを行うアニマルウェルフェア（どうぶつ福祉）プロジェクト「わににゃる」などの企業活動を通じて、どうぶつが、けっしていのちをないがしろにされることなく、一生愛され、しあわせになれる世界を目指しています。

■株式会社バイオフィリア 会社概要

会社名：株式会社バイオフィリア

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿201

代表者：岩橋洸太

資本金：70,000,000円