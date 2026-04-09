【Amazonベストセラー1位】発売1ヶ月で完売した車載用シートクーラー、夏の暑さ対策に注目

Fun Standard株式会社

Amazon 車載用冷暖房器具 売れ筋ランキング No.1

※2026年3月30日実績

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「空調シートクーラー」がAmazon 車載用冷暖房器具部門においてベストセラーランキング1位を獲得したことをお知らせいたします。

概要

本製品は発売開始後、約1ヶ月で完売し、現在は再入荷待ちとなっています。今後の気温上昇が見込まれる中、車内の暑さ対策として需要の高まりが見込まれており、Amazonにおいても★4.5の評価（※）を獲得しています。

※2026年4月時点

開発担当者コメント

「このたびは多くのお客様にご支持いただき、誠にありがとうございます。空調シートクーラーは、日本の厳しい夏の暑さを少しでも快適にしたいという思いから生まれた製品です。発売1ヶ月で完売という販売実績、そしてAmazonベストセラー1位という評価は、私たちにとって大きな励みとなっています。今後もお客様のご意見をもとに製品改良を続け、より快適なドライブ体験をご提供できるよう努めてまいります。」

商品紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8EO0oHFMR44 ]

開発の背景

エアコンだけでは解決できない「座席の熱こもり」

真夏の車内温度は最大で57℃に達すると言われています。エアコンをフル稼働させても、シートに密着している背中やお尻には冷気が届かず、汗によるベタつきや蒸れに悩まされるドライバーが少なくありません。 本製品は、そんな「エアコンだけでは涼しくならない」という不満を解消するために開発しました。足元に溜まる冷気をファンで効率良く吸い込み、直接身体へ届けることで、座った瞬間からクールダウンできる環境を実現しました。

商品のこだわり：外側まで涼しい『全面メッシュ』採用

他社製品との決定的な違いは、通気エリアの広さにあります。

多くの類似商品が中心部のみメッシュ素材であるのに対し、本製品はメッシュエリアを外側まで拡大し、「全面メッシュ仕様」を独自に採用しました。

中心だけでなく端まで通気性を確保することで、熱がこもりやすい太ももから膝裏近くまで蒸れにくい仕様にしております。

【製品情報】

参考販売価格：4,380円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：

楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1612colsc-bk/

Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/B5DE9C8A-7D09-4400-8B72-3F85FA80B456?channel=PRT-A1612COLSC-BK

Yahoo!ショッピング公式ストア：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1612colsc-bk.html

夏でも背中・お尻に涼しい風を

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1612colsc-bk/Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/B5DE9C8A-7D09-4400-8B72-3F85FA80B456?channel=PRT-A1612COLSC-BKYahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1612colsc-bk.html- 空気孔516個の立体エアダクト構造- 全面メッシュ生地- 風量2段階 HIGH/LOW切り替え- たっぷり吸気する大型ファン夏でも背中・お尻に涼しい風を

エアコンだけでは涼しくならない

車内57°CMAX！

エアコン併用で急速クールダウン

- エアコンをつけても背中やお尻が蒸れる- 座席に熱がこもって涼しくならないエアコンだけでは涼しくならない

足元に大型ファン搭載

エアコンの足元に溜まる冷気の風を吸い込み、背面へ循環します。

エアコン併用で急速クールダウン

516個の空気孔で背中までひんやり！

背中：258個

座面：258個

座った状態でも風の通り道を確保。

お尻から背中まで涼しい風が行き渡る設計。

516個の空気孔で背中までひんやり！

サーモグラフィー画像が証明、こんなに涼しくなる！

高温エリアが青色のクールゾーンへ！

・シート温度35.7℃時点から実験

・エアコン＋本商品作動前後で比較

※一般的な結果ではなく当社テストの一例です

サーモグラフィー画像が証明、こんなに涼しくなる！

直径約1.5cm 大型ファン

パワフルに吸気・送風

巻き込み防止構造

風量 2段階切り替え

・HI 強風：3000RPM

・LO 弱風：2000RPM

直径約1.5cm 大型ファン

全面メッシュ生地

メッシュエリアを外側まで拡大！

快適性と通気性抜群！

全面メッシュにすることでより蒸れにくい設計に。

熱を逃がす「全面通気構造」が、夏のベタつきを解決します。

全面メッシュ生地

幅広く取り付け可能

- 軽自動車- 普通車- 作業車

（12V 専用）

幅広く取り付け可能

取り付け手順

1分で完了！

- ヘッドレストにゴムバンドを通す- 座席背面にバックルで固定- 座面下にフックを固定- シガーソケットに電源を差し込む取り付け手順

消費電力「約10w」の省工ネ設計

運転席、助手席を同時にご使用の場合

・シガーソケット増設分配器を別途ご用意いただく必要がございます。

後部座席に設置する場合

・別途延長コードが必要な場合があります。

消費電力「約10w」の省工ネ設計

製品詳細

製品詳細

電源：DC12V （シガーソケット）

消費電力：約10W (0.8A)

風量調整：2段階 HIGH 強風 3000rpm/分

LOW 弱風 2000rpm/分

構造：立体エアダクト構造

素材：メッシュ

重量：950g



注意）サイドエアーバック内蔵シートへの装着はしないでください。

注意）電源プラグは必ずシガーソケットに差し込んでください。

注意）本製品はDC12V車専用です。DC24車でのご使用はしないでください。

注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。

商品画像使用イメージ１.使用イメージ２.

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CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/