ちゅうぎん未来へＧＯプロジェクト第二弾！～お客さまの“紙通帳なし”の選択が未来の自然を守る仕組みに～

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）は、地域の環境保全とデジタル化の推進を両立する社会貢献活動として、２０２４年度より「ちゅうぎん未来へGOプロジェクト」を展開しています。このたび本取組みの第二弾として、２０２６年４月１５日（水）に、香川県三豊市が取組む紫雲出山の桜保全活動へ寄附を実施いたします。

本プロジェクトは、“日常の小さな選択が、地域の自然を守る力になる”という想いのもと誕生いたしました。お客さまにデジタルサービスの利便性を感じていただくとともに、“紙通帳なし”を選択することで削減される環境負荷を、地域の自然への支援として還元する仕組みです。

１．プロジェクト概要

写真提供：三豊市

対象期間内の紙通帳なし口座の純増数に５０円［未来へGO（５０）］を乗じた金額を自治体等へ寄附する活動です。年度ごとに、地域の自然や環境保護等に資する活動への支援を実施します。

２．三豊市への寄附概要（寄贈式について）

３．その他

- 日 時：２０２６年４月１５日（水）１３：３０～１４：００- 場 所：三豊市役所２階 第１応接室- 使 途：紫雲出山の桜保全活動- 受 贈 者：三豊市 市長 山下 昭史 氏- 寄 贈 者：中国銀行 取締役常務執行役員 西明寺 康典

本プロジェクトにおける２０２５年度分の寄附は、三豊市のほか、備前市への寄附（２０２６年１２月頃予定）も実施する計画です。備前市への寄附内容については、詳細が確定次第改めてお知らせいたします。

株式会社 中国銀行

電話番号：０８６-２２３-３１１１

広報センター 岡嶋（内線２２５５）