ミーナ天神に最新スマホケース自動販売機を設置。自分だけのオリジナルスマホケースが作成可能『CASE FACTORY（ケースファクトリー）』

株式会社リトアミーナ天神 B1Fのつながる広場（HiRaKu）に設置。

株式会社リトア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：菅根由莉華）は、好きな写真をオリジナルスマートフォンケースとして作成できる自動販売機『CASE FACTORY（ケースファクトリー）』を、2026年4月1日、ミーナ天神 B1F つながる広場（HiRaKu）内に設置いたしました。

◼︎CASE FACTORY（ケースファクトリー）の特長

約5分でオリジナルのスマホケースを作成できる最新の自動販売機。カメラロールに保存しているお好きな写真や、事前にコラージュした画像などを選択し、お好きなスマホケースをその場で購入することが可能です。

ネットでなんでも購入できる時代だからこそ、その場で体験・購入できる最新コンテンツとして、世代問わずお楽しみいただけます。

とっておきの1枚で、お好きなスマホケースを作成できます。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7mSedsFEhoM ]

◼︎設置店舗概要

ミーナ天神 B1Fのつながる広場（HiRaKu）自動販売機コーナー

ミーナ天神 B1F つながる広場（HiRaKu）

住所：福岡市中央区天神4丁目3番8号 B1F つながるひろば（HiRaKu） 自動販売機コーナー

営業時間：ミーナ天神営業時間に準ずる

決済方法：キャッシュレス（Apple Pay、クレジットカード等）

ケース機種：iPhone12～17シリーズ（ノーマル、Pro、ProMaX）

※エリアやご要望に応じて、対応機種を増やすことが可能です。

◼︎導入をご検討の企業・店舗様へ

当社では、オリジナルスマートフォンケース自動販売機の設置先を募集しています。

レンタルや設置に伴う初期費用・固定費は発生いたしません。設置場所のご提供だけで導入可能です。

《導入メリット》

・導入費用0円

・訪日外国人やSNSを使う若年層の集客が可能

・活用できていない約1平方メートル の空きスペースが収益化

・自販機内臓の32インチのデジタルサイネージに広告掲載可能：店頭や店内に設置し独自のデジタルサイネージとして活用OK。

・完全キャッシュレスで無人運用可能

・設置協力金のお渡し

観光地・商業施設・エンタメ施設など、最適な導入プランをご提案いたします。

《お問い合わせはこちら》

公式サイト：https://litoainc.com/

youtube：https://youtube.com/shorts/7mSedsFEhoM?feature=share

mail：info@litoainc.com

tel：050-1706-5604

※取材のご希望や設置など、どんなご相談も受付中です。

《会社概要》

会社名：株式会社リトア

代表者：代表取締役 菅根由莉華

本社住所：東京都渋谷区恵比寿西2-1-8 Oak6ビル5F

事業内容：最新自動販売機の企画、運営業務

CASE FACTORY サービスサイト：https://litoainc.com/vending-machine/case-factory/

企業サイト：https://litoainc.com/