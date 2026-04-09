Apple Arcade『ぷよぷよパズルポップ』ぷよを育てられる新モード「ぷよガーデン」を追加！

株式会社セガ

株式会社セガは、Apple社がApp Storeで提供しているサブスクリプションサービス「Apple Arcade」にて配信中のアクションパズルゲーム『ぷよぷよパズルポップ』について、本日2026年4月9日（木）より新モード「ぷよガーデン」を追加しました。「ぷよガーデン」では、自分だけの「ぷよ」を育てることができます。

『ぷよぷよパズルポップ』

App Store：https://apple.co/4bcTLki(https://apple.co/4bcTLki)

■新モード「ぷよガーデン」でぷよを育てよう！

「ぷよ」を育てられる新モード「ぷよガーデン」が登場。自分だけの「ぷよ」を選び、名前を付けて、「ぷよ」とのノンビリライフが楽しめます。「ぷよ」をぷよぷよつついたり、おやつをプレゼントしたり、運動をしたりと、「ぷよ」とのコミュニケーションが楽しめます。

「ぷよ勝負」

育てたぷよで「いざ、ぷよ勝負！」勝つも、負けるもぷよ次第！？

「デコぷよ」

ポイントをためることで、「ぷよ」がオシャレにだいへんしん！ お気に入りのコスチュームを見つけちゃおう！

＜「ぷよぷよパズルポップ」とは＞

『ぷよぷよパズルポップ』は、国民的アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」のシリーズ最新作です。同じ色のぷよを4つ以上つなげて消すだけの簡単操作で連鎖の爽快感を味わうことができる、本格的なぷよぷよバトルがいつでもどこでも楽しめます。

定番ルールの「ぷよぷよ通」「ぷよぷよフィーバー」から、「なぞぷよ」や「ちびぷよはっくつ」など、バラエティ豊かなルールが収録されています。

最大4人までプレイ可能なオンライン対戦「みんなでぷよぷよ」に加えて、1人で楽しめるモードが多数存在します。完全新作ストーリーを楽しめる「アドベンチャー」モード、ハイスコアを目指す1人プレイ用「とことん」、さらには「ぷよぷよ」のルールやテクニックを学べる「レッスン」モード、オリジナルの「まんざいデモ」を作ることができる「フォトモード」など盛りだくさんなタイトルとなっています。

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

＜Apple Arcadeについて＞

Apple Arcade は1ヶ月の無料トライアルでスタートし、終了後は月額900円で楽しめます。200以上のゲームを制限なしでプレイでき、広告や追加の課金もありません。オンラインでもオフラインでも、お気に入りのApple製デバイスで遊ぶことができます。

また、Apple Oneなら、Apple Arcadeを含む、iCloud+、Apple TV+、Apple Musicの4つのサブスクリプションを月額（個人 1,200円／月、ファミリー 1,980円／月）でまとめて使えます。最大200GBのiCloud+ストレージも利用できるので便利です。ファミリープランでは家族を5人まで招待でき、全員のすべてのデバイス上でプライバシーが守られます。

https://www.apple.com/jp/apple-arcade/

【製品概要】

商品名：ぷよぷよパズルポップ

プラットフォーム：Apple Arcade（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）

対応機種：Apple Arcadeに対応しているiPhone(R), iPad(R), Mac(R), Apple TV(R)

配信日：配信中（2024年4月4日（木）配信）

配信エリア：全世界150カ国以上

言語：日本語、英語、韓国語、中国語（繁体字、簡体字）、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、トルコ語、ポルトガル語、オランダ語

音声：日本語、英語

価格：Apple Arcade利用料（月額900円）

※Apple Arcadeは1カ月の無料トライアルあり。

※Apple Oneにご加入の方は追加料金なしでApple Arcadeをお楽しみいただけます。

※ゲーム内に課金要素はありません。

ジャンル：アクションパズル

著作権表記：(C)SEGA

App Store：https://apple.co/puyopuyo-jp

公式サイト：https://puyo.sega.jp/puyopuyopuzzlepop/

公式X：https://x.com/puyopuyo20th

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。