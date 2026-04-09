日本の空を支える次世代の14人、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンに入社

エアバス・ジャパン株式会社

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、2026年度の新卒採用社員14人を「Team Airbus」の新たな仲間として迎えました。4月1日に神戸空港事業所で入社式を実施。3日にはエアバス・ジャパンの西川栄治代表取締役社長、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンのジャン・ルック・アルフォンシ最高執行責任者兼社長を始め、幹部たちとの懇親会も開催しました。

入社式では、日本の空に不可欠なヘリコプターを支える決意を胸に、全員で「紙ヘリコプター」を飛ばしました。日本を代表する外資系航空宇宙企業であるエアバスの一員として、新たな一歩を踏み出す記念すべきセレモニーとなりました。

会場にはご来賓として神戸市港湾局局長の河原康生様をお迎えし、新入社員へ向けて温かい祝辞を頂戴いたしました。また、国内リーダー陣からも、将来の航空業界を担う重要な役割への期待を込めたメッセージが送られました。

■ リーダー陣からのメッセージ

エアバス・ジャパン株式会社 代表取締役佐長 西川 栄治：

皆さんは今日から「Team Airbus」の一員です。私たちの日本における歴史は65年前のヘリコプターから始まり、今日では民間航空機、宇宙・防衛の全分野においてOne Airbusとして事業を展開しています。

神戸空港事業所はヘリコプター事業の中核です。私たちは、社会に不可欠な役割を果たすヘリコプターをこの場所から送り出しています。皆さんには、安全で効率的な運航を支える任務に大きな誇りを持っていただきたい。現状に満足することなく、新鮮な視点と情熱で空の未来を切り拓く挑戦を期待しています。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 最高執行責任者兼社長 ジャン・ルック・アルフォンシ：

エアバスは世界を舞台に活躍するグローバル企業でありながら、日本では65年の歴史を持ち、地域に深く根ざした事業を展開しています。私たちは単に機体を製造・販売するだけでなく、海上保安庁や警察、消防といった、日本の空の安全と人命を守る任務に従事する方々を日々支えています。この重大な使命を担うエアバスの一員として、情熱と決意を持った皆さんを心より歓迎します。

私たちの仕事には極めて高い責任と信頼性が求められますが、皆さんは決して一人ではありません。ここには成長を支え合う素晴らしい仲間がいます。溢れる活力と新しい発想をもたらしてくれる皆さんと共に、これから希望に満ちた素晴らしい旅を歩んでいけることを楽しみにしています。

空の未来へ願いを込め、一斉に紙ヘリコプターを飛ばす新入社員たち■ 新入社員代表による挨拶

航空業界をリードするエアバス・ヘリコプターズの一員として、社会人の第一歩を踏み出せたことを心より光栄に思います。革新を追求し、揺るぎない信頼を築き上げてきたエアバスの一翼を担えることに大きなやりがいを感じると同時に、空の安全を支えるという使命の重さに身が引き締まる思いです。

日本の空において、ヘリコプターは人命や暮らしを支える不可欠なライフラインです。

私たちの仕事が社会の安全に直結しているという責任を深く自覚し、日々の業務に邁進してまいります。これから、多様なバックグラウンドを持つ仲間と切磋琢磨し、互いに支え合いながら、一日も早く皆様に信頼される社員となれるよう努力してまいります。

4月3日には神戸にて幹部や先輩社員を交えた懇親会が開催されました。式典の緊張感から一転、リラックスした温かい雰囲気の中、新入社員たちはこれから共に働く仲間やリーダー陣と自由に言葉を交わし、交流を深めました。

【エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンについて】

ヘリコプターの機体および部品の販売から整備、修理、改造、技術支援、訓練までトータルサポートを提供するヘリコプターメーカー。

日本で65年を超える実績を持ち、民間・官庁市場で約53%のシェアを誇ります。