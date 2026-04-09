「Dr.okke」が中学5教科に完全対応。塾でのアウトプット型学習を通じて、中高の指導体制を一貫してサポートします。

株式会社okke

株式会社okke（オッケ）（代表取締役社長：久保山 皓平）が提供する学習塾向けテスト作成ツール「Dr.okke」は、中学範囲の主要5教科（英語・数学・国語・理科・社会）への対応を完了しました。

Dr.okkeは、高校範囲を対象にサービス提供を開始し、これまで高校範囲の主要5教科＋情報Iを網羅してまいりました。今回、新たに中学範囲の5教科すべてにも対応を完了し、中学から高校まで一貫した活用が可能となりました。

■「Dr.okke」とは

「Dr.okke」は、確認テストを1分で作成し、生徒の「今」の定着度を可視化できる学習塾向けアウトプット型学習ツールです。

学習塾では、生徒の定着度に応じたきめ細かな指導が求められる一方、確認テストの作成・実施には時間がかかり、継続的な運用が難しいという課題があります。

Dr.okkeなら、出題範囲・難易度・問題数を指定するだけでテストが一瞬で作成でき、採点や成績データの蓄積も自動でおこなわれます。これにより、講師の負担を抑えながら、日常的に確認テストを実施でき、生徒一人ひとりの「今」の定着度に応じた手厚い指導が可能になります。

定期テストから高校・大学受験まで、Dr.okke1つで塾内・自宅を問わず質の高い演習機会を提供いただけます。

■背景：中学生指導における課題

学習塾においては、以下のような課題が存在しています。

・高校受験目前で受験勉強を開始するケースも多く、既習分野の復習時間を確保しづらい。

・理科・社会は後回しになりやすく、各自に任せた学習になりがちで、十分な対策を行いにくい。

・高校受験終了後は塾を卒業するケースが多く、生徒の学力に一貫した指導を行いにくい。

■中学5教科対応で実現できること

今回のアップデートにより、以下が可能になります。

１.既習分野の効率的な復習

最小限の問題数で範囲を網羅できるよう厳選された問題により、限られた時間でも効率的に既習分野を復習できます。

２.理科・社会への対応

理科・社会にも対応し、詳しい解説や関連動画も用意されているため、自宅でも生徒が理解を深めながら自学自習で進めることができます。さらに、学習状況が先生にも可視化されるため、手遅れにならずに対策できます。

３.中高生への一貫した指導体制の構築

中学・高校の両範囲をそのまま利用できるようになったことで、学年・中高をまたいで同一ツールで指導が可能となり、中学生から高校生まで一貫した学習環境を構築できます。高校進学時の塾の継続率向上にもつながります。

■サービス詳細・無料体験について

Dr.okkeの管理画面一例。テストの作成・実施状況の確認・到達度の確認ができる。

「Dr.okke」の詳細や活用イメージは、下記よりご覧いただけます。

無料トライアルもご利用いただけます。



公式ページ：https://www.okke.co.jp/dr-okke(https://www.okke.co.jp/dr-okke)

無料トライアル：https://www.okke.co.jp/dr-okke/free-trial(https://www.okke.co.jp/dr-okke/free-trial)

会社概要

株式会社okke（オッケ）

代表取締役社長：久保山 皓平

本社：東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階

URL：https://www.okke.co.jp/(https://www.okke.co.jp/)

これからを生きる全ての生徒に、能動的に学べる平等な機会を提供するべく、okkeは先生・生徒向けのサービスを創っています。

＜本件に関する取材・お問い合わせ先＞

Dr.okke 公式ページ：https://www.okke.co.jp/dr-okke(https://www.okke.co.jp/dr-okke)