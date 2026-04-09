Thypoch、描写を守るクリアフィルターと、自然な空気感を添えるブラックミストフィルターを発売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、Thypochのレンズフィルター「Zero Reflex Clear Filter」および「Organic Black Mist Filter」を、2026年4月9日（木）より販売開始いたします。

多くのユーザーがレンズ保護フィルターを選ぶうえで重視するのは、レンズをしっかり保護できることと、描写の美しさを損なわないことです。

また、ブラックミストフィルターに関心があっても、「効果が強すぎて不自然になりそう」「雰囲気は欲しいが、過度な演出はしたくない」と感じるユーザーも少なくありません。

Thypochの新しいレンズフィルター2種は、そうした撮影者の悩みに応えるラインアップです。

「Zero Reflex Clear Filter」は、可視光域において平均99.8％以上の高透過率と反射率0.1％の低反射性能を実現した高性能クリアフィルター。22+22層のナノコーティングにより、フレアやゴースト、色かぶりを抑えながら、レンズ本来の解像感やコントラストを活かしたクリアな描写をサポートします。

「Organic Black Mist Filter」は、ハイライトをやわらかく拡散し、自然なハレーション表現を楽しめるブラックミストフィルターです。肌の細部をなめらかに見せながら、色調への影響を抑えた自然な仕上がりを実現し、写真や映像にやさしい空気感を添えます。効果は、やや強めの「1/2」と、より控えめで自然な「1/4」の2種類をラインアップしています。

さらに、両製品ともフィルター枠には非常に薄型の設計を採用。装着時の厚みは約2.5mmに抑え、レンズの佇まいを損ないにくいスマートな仕上がりとしました。枠素材にはアルミニウム合金を採用し、軽量性と耐久性を両立。ブラックに加えシルバーも用意することで、描写性能だけでなく、レンズ外観との調和にも配慮したラインアップとしています。Thypochならではの、機能性と美しさを兼ね備えたレンズフィルターです。

「Zero Reflex Clear Filter」

保護フィルターは付けておきたい。

しかし、余計な反射やにごりで、せっかくの描写が損なわれるのは避けたい。

「Zero Reflex Clear Filter」は、そんな声に応えるために設計された高性能クリアフィルターです。

可視光域において平均99.8％以上の透過率、反射率0.1％の低反射性能を実現し、さらに22+22層のナノコーティングを採用。フレアやゴースト、色かぶりの発生を抑えながら、レンズ本来の抜けのよさやコントラスト感を活かした、自然でクリアな描写をサポートします。

加えて、薄型・軽量設計に加え、ブラックとシルバーのカラーを展開。高性能な保護フィルターとしての機能性はもちろん、シルバー鏡胴のレンズにもなじみやすく、機材全体の佇まいを大切にしたいユーザーにも適した一本です。フィルター径は39mmから77mmまでをそろえています。

ブラック：39, 49, 52, 58, 62, 67, 72, 77mmシルバー：39, 49, 58, 62mm主な仕様- 枠素材：アルミニウム合金- ガラス：光学ガラス- コーティング：多層ナノコーティング（22+22層）- 厚さ：4.5mm（ねじ込み部含む）- フィルター径：39mm / 49mm / 52mm / 58mm / 62mm / 67mm / 72mm / 77mm- カラー：ブラック / シルバー

※シルバーは 39mm / 49mm / 58mm / 62mmのみ

「Organic Black Mist Filter」

ブラックミストフィルターに興味はあるものの、効果が強すぎると使いどころが難しい。

「Organic Black Mist Filter」は、そんな不安に寄り添う、自然な表現を目指したブラックミストフィルターです。

ハイライトをやわらかく拡散し、自然なハレーションを付与することで、画面全体のトーンを穏やかに整え、やさしく印象的な描写を演出します。肌の細部をなめらかに見せながら、色調への影響は抑えた自然な仕上がりとなっており、ポートレートはもちろん、スナップや映像撮影など、空気感を大切にしたいシーンにも適しています。

ラインアップは、やや強めの拡散効果が得られる「1/2」と、控えめで自然なニュアンスを楽しめる「1/4」の2種類。表現したい雰囲気や撮影シーンに合わせて選べます。フィルター径は39mmから77mmまでをそろえ、カラーはブラックとシルバーを展開しています。

主な仕様- 枠素材：アルミニウム合金- ガラス：光学ガラス- コーティング：多層コーティング（8+8層）- 厚さ：4.5mm（ねじ込み部含む）- フィルター径：39mm / 49mm / 52mm / 58mm / 62mm / 67mm / 72mm / 77mm- カラー：ブラック / シルバー

※シルバーは39mm / 49mm / 58mm / 62mmのみ

発売情報

発売日：2026年4月9日（木）

メーカー希望小売価格（税込）

Zero Reflex Clear Filter：9,100円～15,000円

Organic Black Mist Filter：11,000円～17,200円

▼ ご購入はこちら

Thypoch Zero Reflex Clear Filter ブラック(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002450)

Thypoch Zero Reflex Clear Filter シルバー(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002451)

Thypoch Organic Black Mist Filter ブラック(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002452)

Thypoch Organic Black Mist Filter シルバー(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002453)

▼ その他商品ページ

[ Amazon JP ]

Thypoch Zero Reflex Clear Filter(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW8R1LRX?th=1)

Thypoch Organic Black Mist Filter(https://www.amazon.co.jp/dp/B09DKKH3ZT?th=1)



[ 楽天 ]

Thypoch Zero Reflex Clear Filter(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/tp-zrc/)

Thypoch Organic Black Mist Filter(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/tp-bm/)

[ ヤフーショッピング ]

Thypoch Zero Reflex Clear Filter(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=Thypoch+Zero+Reflex#CentSrchFilter1)

Thypoch Organic Black Mist Filter(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=Thypoch+Black+Mist#CentSrchFilter1)

About Thypoch

Thypoch（タイポック）は、2023年に中国深センのシネレンズ専門メーカーのニューブランドとして登場しました。ブランド名は古英語で、"thy" は「あなたの」 、"epoch" は「時代」を意味し、あなたの時代に寄り添うという願いを込めて "Thypoch" と名付けられました。現在、高性能なMマウントレンズを中心に据えた「Simera (シメラ) 」シリーズと、古き良き時代のレンズを復活させた「Eureka (エウレカ) 」シリーズを展開しています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

SNS：

https://x.com/ShotenKobo

https://www.instagram.com/shotenkobo

https://www.facebook.com/SHOTENKOBO