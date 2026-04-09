会計英語とは？英語で数字を伝える力を身につける講座動画を公開｜インサイトアカデミー

インサイトアカデミー株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fOzbwMft4mY ]

グローバル人材育成・研修事業を展開するインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、英語と会計を同時に学び、事業数字を伝える力を養う講座「使える会計英語のマスター術」のサマリー動画を公開しました。

グローバルビジネスで必要となる英語と会計の知識を、実務に結びつけて学べる講座です。

研究、製造、物流、販売などの業務が会計数値にどう反映されるのかを理解し、売上や利益、投資の考え方を英語で説明する力を養います。

海外駐在員や海外での活躍を目指す方に役立つ内容です。

本サマリー動画は、会員登録不要でどなたでも無料で視聴いただけます。

「使える会計英語のマスター術」講座の概要

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/322

グローバルでビジネスを行う上での「共通言語」である英語と会計。

英語は言わずもがなグローバルビジネスを行う上での共通言語であり、現地で一通りのコミュニケーションは英語で行われます。一方、会計というと小難しい会計ルールや勘定科目、あるいは簿記の仕訳や伝票整理などを想像してしまう方が多いかもしれません。

もちろん、経理部の方であればそれが主たる責任業務であり、ルールに則った会計処理と決算書の作成を行うことは何よりも重要です。



多くのビジネスパーソンにとり必要な会計とは、ご自身の責任業務である研究や製造、物流や販売が会計数値にどう反映されていくかを理解することにあります。

また、会計知識は現在の事業の構造を知るだけではなく、事業計画を行う上でどういったマーケティング政策や設備投資が必要であるかを検討する際にも重要となります。

しっかりと売上や利益を伸ばし、在庫や設備投資を適切に実行しながら、数字のロジックを持って本国に説明できる事業責任者。

こうした駐在員こそ、現地の業績にも貢献しながら本国からも信頼される人になります。



苦手意識のある人にこそ「一緒に学ぶからこそ楽なのだ」という逆転の発想で、英語と会計の親和性を活かし、一石二鳥で会計英語を学ぶことができるコースとなっています。



すでに海外駐在をされている方はもちろん、海外駐在が決まった方、あるいはそういった道に進みたい方にぜひ視聴いただきたい内容です。

また自ら事業を起こし、海外でその活躍の場を広げていきたいという方にも、示唆に富む内容となっております。

講座構成

EP.1 会計英語の世界へようこそ

・なぜ英語と会計なのか？

・自己紹介

・駐在員に英語と会計は必須



EP.2 会計用語を英語で言えますか？

・会計英語Level1

・会計英語Level2

・会計英語Level3



EP.3 損益計算書の主要アイテム

・４種類のExpense

・２種類のCost of Sales

・営業利益を求める基本公式

・Income Statementの全体像



EP.4 ７つの「利益」を表現してみよう

・「利益」を表す５つの基礎表現

・”EBIT””EBITDA”とは何か？



EP.5 貸借対照表の主要アイテム

・キャッシュフローの全体像

・貸借対照表の基礎知識



EP.6 会計指標を活用してみよう

・BSとISを用いて企業を分析する

・８つのFinancial Ratio



EP.7 英語の「数値」を使いこなそう

・英語の数字にまつわる表現方法

・決算書類を分析してみよう



EP.8 管理会計の主要アイテム

・各費用の固定費と変動費

・Break Even Pointを求める

・Break Even Point Ratioを求める



EP.9 損益計算書の必須勘定科目

・〔総整理〕損益計算書の勘定科目

・「グループ会社」の英語表現



EP.10 貸借対照表とCF計算書の必須勘定科目

・〔総整理〕貸借対照表の勘定科目

・キャッシュフローの計算方法

講師紹介

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/322

大津 広一（おおつ こういち）

米国公認会計士

経営コンサルタント

銀行、証券会社、ベンチャーキャピタルを経て2003年に独立。大学院ビジネススクール教員・企業研修講師・執筆業を中心に、経営戦略や会計・財務に関わるコンサルティングおよびアカウンティング、コーポレート・ファイナンスのマネジメント教育に多数従事。

《実務英語》シリーズとは

短期間で英語力を飛躍的に向上させることは難しくても、実務で使う用語や表現など、所謂「実務言語」は比較的短期間で習得可能です。

実務言語の習得により、対象国での実務の幅は格段に広がっていきます。

実務英語シリーズでは、「グローバルリーダー」「プレゼンテーション」「契約書」「会計」「技術・研究」等の切り口で実務英語の習得、業務への活用を支援します。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

■無料トライアル受付中！

ご担当者様向けに、160講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。

この機会に、ぜひお試しください！

会社概要

無料トライアルを申し込む :https://client.insighta.co.jp/trialインサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

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