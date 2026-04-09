海外向け化粧品シリーズ「JAPONIE（ジャポニー）」全製品で「ヴィーガン」および「クルエルティフリー」認証を取得

株式会社愛しとーと「JAPONIE（ジャポニー）」シリーズ

■背景と目的

現在、世界の化粧品市場では、環境保護や動物愛護への意識が高まり、持続可能な消費（エシカル消費）が主流となっています。「株式会社愛しとーと」（福岡県那珂川市、代表：岩本初恵）は、創業以来「美しさと健康」を追求してまいりましたが、この度「JAPONIE」シリーズにおいて、よりグローバルな基準に則った製品づくりを証明するため、これら2つの認証取得に至りました。

■取得した認証の概要

今回の認証取得により、「JAPONIE」は地球環境と動物に配慮したSDGs（持続可能な開発目標）の最先端を行く製品として認められました。

「ヴィーガン認証」（Vegan Certification）

製造過程において動物性の原料を一切使用せず、100％植物由来の原料で作られた製品であることの証です。

「クルエルティフリー認証」（Cruelty-Free Certification）

製品の開発・製造のいかなる段階においても、動物実験を行っていないことを証明するものです。

■今後の展望

今後は海外事業部を中心に、アジア、欧米をはじめとする全世界へと販路をさらに拡大してまいります。 愛しとーとは、これからも「心からの安心」と「確かな品質」を追求し、使うたびに喜びを感じていただけるような、こだわりの商品づくりに邁進してまいります。

■ブランドコンセプト：JAPONIE ～日本の知恵を、世界の肌へ

「JAPONIE（ジャポニー）」は、日本古来の植物成分と最新の皮膚科学を融合させた、株式会社愛しとーとが世界に誇るプレミアムスキンケアシリーズです。

ブランド名には「日本（Japon）」のアイデンティティを込め、海外の厳しいエシカル基準を満たしながら、日本らしい繊細な使い心地と確かな手応えを追求しました。

■JAPONIE 3つのこだわり

1. 100％植物由来のヴィーガン処方

動物性原料を一切排除し、厳選された和漢植物や植物エキスを贅沢に配合。敏感肌の方や、成分にこだわる世界中の方々に安心してお使いいただける設計です。

2. 動物実験を行わない「愛」ある品質

私たちは、美しさのために犠牲を払うべきではないと考えます。クルエルティフリー認証を取得し、動物実験を一切行わないクリーンビューティーを貫いています。

3. 日本の伝統成分による「潤い」の追求

米ぬか、茶葉、桜、ツバキなど、古くから日本人の美を支えてきた天然由来成分を独自のバランスで配合。内側から輝くような、透明感あふれる「陶器肌」へと導きます。

■ラインナップ紹介

JPNローション（JAPONIE CALM HYDRATE LOTION）

みずみずしく肌になじみ、うるおいを与えてなめらかに整える化粧水。毎日のスキンケアを心地よくサポートします。

JPNクリーム（JAPONIE CALM HYDRATE CREAM）

軽やかな使い心地で肌を包み込み、うるおいをキープするクリーム。乾燥が気になる方のデイリーケアにおすすめです。

JPNフェイスパック（JAPONIE CALM HYDRATE WASH-OFF MASK）

うるおいを与えながら肌をやさしくケアする洗い流しマスク。週に数回のスペシャルケアで、なめらかな肌印象へ。

JPN洗顔クリーム（JAPONIE CALM HYDRATE CLEANSER）

うるおいを守りながら、汚れやメイクをすっきり落とす洗顔料。すこやかな肌環境を保つ毎日のケアに。

■グローバル展開への想い

「JAPONIEは、単なる化粧品ではありません。それは、日本の“おもてなし”の心と、地球環境への敬意を形にしたものです。認証の取得は通過点に過ぎません。私たちはこの製品を通じて、世界中の人々に『自分を愛し、地球を愛する』という新しい美の価値観を届けてまいります。」

株式会社愛しとーと 海外事業部

愛しとーと海外事業部メンバー