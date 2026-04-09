【ネスタリゾート神戸】“関西随一のバギー体験”、新エリア「サンライズ・ロード」4月17日（金）グランドオープン

株式会社ネスタリゾート神戸

株式会社ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市、代表取締役社長：田中 淳）は、2026年4月17日（金）より新エリア「SUNRISE ROAD（以下、サンライズ・ロード）」にて、2種類の新たなバギーアクティビティ「ライジング・バギー Level S」と「ネスタ・バギーツアー」をオープンいたします。

また、4月15日（水）にはメディア発表・体験会実施を実施し、大阪駅・新大阪駅からメディア関係者用に送迎バスを運行します（予約制）。

「サンライズ・ロード」は、3年間の構想をかけ、東エリア約2万平方メートル の開発により誕生した新たな冒険エリアです。同エリアにオープン済みの3種のアクティビティに “挑む冒険”と“巡る冒険”の2種が新たに加わることで、「サンライズ・ロード」はゲスト一人ひとりの好奇心に応える冒険の一大拠点として完成形を迎えます。これにより園内での体験の幅がさらに多彩に広がり、ネスタリゾート神戸全体が、世代を超えて熱中できる“大自然の冒険テーマパーク”へと進化します。

■新エリア「サンライズ・ロード」から始まる、ネスタならではの新たな冒険の旅

ライジング・バギー Level Sネスタ・バギーツアー

アメリカ・ルート66のロードトリップの高揚感をテーマに、東エリアでグランドオープンを迎える「サンライズ・ロード」。ネスタリゾート神戸が掲げるブランドコンセプト「ARCビジョン」の《冒険》を体現する舞台として、子どもから大人まで本能が揺さぶられるアクティビティを順次拡充しています。

「ライジング・バギー Level S」と「ネスタ・バギーツアー」が、2026年4月17日（金）に新たにオープン。 2月より順次開業した「ブラスター・バトルフィールド」、「ライジング・バギー」、「キャンディー・カート」と合わせ、全5つのアクティビティが「サンライズ・ロード」の世界観を彩ります。

「ライジング・バギー Level S」：仲間や家族とともに本格オフロードに挑む達成感が魅力「ネスタ・バギーツアー」：開放感抜群の広大な園内を心地よく走り抜ける「ブラスター・バトルフィールド」： 仲間と協力し、最大45名でドキドキのチーム戦を繰り広げる「キャンディー・カート」 3歳から自分の力で進むワクワクを味わえる「ライジング・バギー」 10歳から運転免許なしでもエンジンのリアルな振動と疾走感を体感できるスカイ・イーグルキャニオン・ドロップ

日本最速※で空を鳥のように飛ぶ「スカイ・イーグル」や、透明の巨大ボールの中に入って大自然の丘陵を予測不能に転がり回る「キャニオン・ドロップ」など、高低差を活かしたアクティビティが大好評の「アドベンチャー・キャニオン」エリア。そこに隣接して「サンライズ・ロード」が開発され、魅力的なアクティビティが集結することで、テーマパークとしての魅力が一段と充実しました。両エリア間をスムーズに回遊でき、より快適にパークを楽しめる導線設計となっています。

※“うつ伏せ姿勢”で飛行するジップラインタイプのアクティビティとして日本最高速度（体重85～115kgの方の場合）。2020年3月時点、当社調べ

■関西随一！4種類のバギー・カートが楽しめる――3歳から大人まで

「ライジング・バギー Level S」と「ネスタ・バギーツアー」のオープンにより、4月17日（金)以降、ネスタリゾート神戸では4種類のバギー・カートアクティビティが常設で楽しめるようになります。

4種類のバギー・カートアクティビティを施設内に常設で備えるテーマパーク・リゾート施設は関西圏では他に類を見ません（2026年3月時点、自社調べ）。まさに、ネスタリゾート神戸に関西を代表するバギー体験の待望のスポットが誕生したとも言えます。

さらに、各体験にあわせて複数種類のバギー機体を取り揃えているため、幅広い年齢層やバギー運転の習熟度に応じたコース選びが可能です。本格的な2人乗りバギーでも、オフロードコースの運転に挑戦するか、それとも開放的な園内の走行を楽しむかといった、目的別の楽しみ方をご用意しています。

ネスタリゾート神戸は、家族やグループみんなで楽しめるテーマパークとして、訪れるたびに家族の成長を実感でき、新たな発見や楽しみ方に出会える施設として、成長し続けていきます。

■ 「ライジング・バギー Level S」の楽しみ方

大自然の"アップダウン"を楽しみ尽くせ。これが「Level S」だ。

ご家族でもお楽しみいただけます本格オフロード

丸太などの障害物を越えていく2人乗りバギー。ハイレベルなコースを進むほど、冒険心が高まっていきます。2人で乗り越える達成感が味わえる、本格オフロード体験です。

【基本概要と体験条件】

■ 「ネスタ・バギーツアー」の楽しみ方

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117214/table/71_1_82fb8bfde89723978e8c1611a48d0737.jpg?v=202604091151 ]

広大なネスタリゾート神戸の園内約10kmを約40分かけてバギーで心地よく駆け巡るツアーです。

専用のコースを飛び出し、開放感あふれる園内の景色をガイドとともに楽しみながら、大自然をまるごと体感できるアクティビティです。

【基本概要と体験条件】

■ 新エリア「SUNRISE ROAD（サンライズ・ロード）」について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117214/table/71_2_33a72d86a4fed597ebd08a32e628aed4.jpg?v=202604091151 ]

「サンライズ・ロード」は、3年間の構想を経て、東エリア約2万平方メートル の開発エリアに誕生した、ネスタリゾート神戸の新たな冒険の舞台です。アメリカのルート66のロードトリップの高揚感をテーマに、エリア全体で、訪れるたびに新たな発見がある冒険の拠点を形成。隣接する「アドベンチャー・キャニオン」と合わせてアクティビティを集約し、テーマパークとしての魅力向上も図りました。

2月14日の「ブラスター・バトルフィールド」を皮切りに、3月17日には「ライジング・バギー」「キャンディー・カート」が開業。このたび、4月17日には「ライジング・バギー Level S」と「ネスタ・バギーツアー」が登場し、いよいよ「サンライズ・ロード」がグランドオープンします。

※本資料内の価格表示はいずれも税込み価格です。

株式会社ネスタリゾート神戸

社 名：株式会社ネスタリゾート神戸

（英文名：NESTA RESORT KOBE Co., Ltd.）

役員：代表取締役 田中 淳

所在地：〒673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂 894-60

URL：https://nesta.co.jp