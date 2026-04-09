水月雨 (MOONDROP)、フラッグシップ級ポータブルDACアンプ「MOONRIVER 3」発売

MOONDROP株式会社

MOONDROP 株式会社は、実用性とロマンを融合したフラッグシップ級超小型ポータブルDACアンプ「MOONRIVER 3」を4月9日（木）に発売します。

「MOONRIVER 3」はシリーズ久しぶりの最新作として、前作「MOONRIVER Ti-2」のフラッグシップ級の音響性能を継承しつつ、最大約60WのPD急速充電への対応や、透かし彫りを施した独自の「アートウィンドウデザイン」を採用。音質、機能、そして視覚的な美しさのすべてを高い次元で結実させた最新モデルです 。

■ 主な特徴

精緻な加工技術と洗練された美学デザイン

ステンレスCNC精密加工の一体型筐体を採用し、高い剛性と質感を実現しました。

公式キャラクター「水月友希」をあしらった「アートウィンドウデザイン」により、内部回路のメカニカルな美しさを愉しめます。

立体的なアークラインがボリュームノブと筐体を巧みに融合させ、所有する喜びを感じさせる造形美に仕上げています。

フラッグシップ級のオーディオ回路設計

Cirrus Logic製「CS43198」DACチップ2基と独立アンプ2基を搭載し、131dBのダイナミックレンジと0.00018%の超低歪率を達成しました 。5基の独立電源チップにより各回路に個別電力を供給し、極めてクリーンな音質を実現しています。

快適な操作性をもたらす物理ノブとボタン配置

再生・一時停止が可能な押し込み式ノブは、回転時に正確な触覚フィードバックを提供します。

誤操作を防ぐ「クレーター状」構造と合理的なボタン配置により、直感的で快適な操作を実現しました。

デバイスから独立した100段階のボリュームコントロールにより、滑らかで精密な調整が可能。

ユーザー参加型DSPとWEBプラットフォーム

第二世代DSP機能により、共有された最適な設定を本体に保存し、デバイスを問わず楽しめます。

初心者でも手軽にプロ級の音色補正や最適化が可能となり、ポータブルHiFiの新たな楽しみを提案します。

Androidではなくても、WEBプラットフォームも新たに登場し、より緻密なチューニングが可能。

多様なシーンを支えるデュアル出力と互換性

3.5mmステレオミニ（CTIAマイク対応）と4.4mmバランスの2系統を備え、幅広い用途に対応します。

通話やゲーム、ライブ配信など、高音質なマイク付きケーブルを活用した多様なシーンで手軽に利用いただけます。

■ 価格と販売場所

発売開始日：2026年4月9日（木）

販売価格：28,980円

EC販売：

Amazonサイト：https://www.amazon.co.jp/stores/page/BA639F21-9FDF-4DCF-8985-0F6E40AAAFAC?channel=PR

楽天市場サイト：https://item.rakuten.co.jp/moondrop/moonriver3/

店頭販売：

e☆イヤホン / ビックカメラ / フジヤエービック / ヨドバシカメラ

■ 水月雨（MOONDROP）について

水月雨（MOONDROP）は、2015年に設立された中国のHiFiブランドです。設立当初より自社で設計と研究開発を行い、現在は体系的なフルチェーンの独立開発能力を有し、トップクラスのハードウェア設備、アイディアが豊富なソフトウェア とハードウェアの研究開発チーム、ユニークな音響研究開発チームで構成されています。独自のイヤホン・ヘッドホン製造工場といくつかの支社研究開発ラボを有し、ユーザーの声を取り入れながら、市場にないワクワクするような商品を製作できるよう取り組んでいます。

MOONDROP公式サイト：https://moondrop.co.jp/

メディアお問合せ窓口：marketing@moondroplab.com