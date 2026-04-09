2026 Miss SAKE ナデシコプログラムにて「わたしのからだを知るいちにち。」特別講義を実施いたします

一般社団法人Miss SAKE

この度、一般社団法人Miss SAKE(東京都港区芝大門2-10-7、代表理事 大西美香)は日本女性のための教養講座「ナデシコプログラム」にて「わたしのからだを知るいちにち。」として、女性の体、健康に関わる先生方5名をお招きし特別講義を実施いたします。

【ナデシコプログラム 特別講義 概要】

【日程】2026年4月19日(日) 10:00～17:00

【会場】神田明神文化交流館 EDOCCO STUDIO（千代田区外神田2-16-2）

https://edocco-studio.com/

【講師】

・産婦人科医/生殖医療専門医 内田 明花様

・一般社団法人ラブテリ 代表理事、予防医療・栄養コンサルタント 細川 モモ様

・一般社団法人ラブテリ ゼネラルマネージャー/ 博士(医学) 順天堂大学 健康総合科学先端研究機構 大学院医学研究科スポートロジーセンター 特任助教 奈良岡 佑南様

・産経新聞社 メディアビジネス本部メディアビジネス3部 フェムケアプロジェクトディレクター 日下 紗代子様

・東洋ライス株式会社 企画広報部 佐藤 彩花様

測って・知って・学ぶ 女性のための保健室も同時開催

一般社団法人ラブテリ代表理事、予防医療・栄養コンサルタント 細川 モモ様

生理・PMS・妊娠などに関する研究を10年以上行っている一般社団法人ラブテリが手がける、大人の女性のための保健室。ふだん測る機会が少ない体組成計を用いて、月経・排卵・ 卵巣年齢(アンチミューラリアンホルモン)に影響する体脂肪・BMI・除脂肪体重・下肢筋肉量の数値を知り、女性の健康と妊娠を叶えられる生活習慣や食事についてエビデンスをもとに指導します。2 万人以上の女性たちを調べてきたラブテリならではの学びに溢れた保健室です。

一般社団法人ラブテリ・一般社団法人Miss SAKEコラボ「京都保健室」、大阪関西万博「ウィメンズヘルスブース」出展詳細はこちらから。

「京都保健室」

https://www.misssake.org/luvtelli-misssake20250304/

https://www.misssake.org/luvtelli-preevent-kyoto/

https://www.misssake.org/kyoto-luvtelli-misssake2025/

「ウィメンズヘルスブース」

https://www.misssake.org/osaka-expo-womens-health-misssake/

https://www.misssake.org/womens-health-misssake-expo2025/

昨年のわたしのからだを知るいちにち。」受講の様子は各ファイナリストの報告記事をご覧ください。

2025 Miss SAKE 兵庫 橋本 渚沙

https://www.misssake.org/nadeshiko-program-2025-10/

2025 Miss SAKE 京都 堀越はな

https://www.misssake.org/nadeshiko-program-2025-10-1/

東洋ライス様提供の「金芽米」を使用したお弁当Miss SAKEファイナリストから積極的な質問が行われた

【2026 Miss SAKE ナデシコプログラム】

大和撫子として、一人の自立した女性として成長するため開かれる特別講義

「ナデシコプログラム」

SAKEは、日本女性のための教養講座「ナデシコプログラム」の運営を通じて 日本酒に関連する知識や体験のほか、食や健康、文化・地域振興、そして 女性が活躍する社会での様々な視点を用いたエンパワーメントに取り組んでおります。

「Miss SAKE」のこれまでの活動

Miss SAKEは、伝統ある日本酒と日本文化の魅力を、日本国内外に発信する美意識と知性を身につけたアンバサダーを選出する目的で一般社団法人Miss SAKEが主催、2013年9月よりスタート致しました。

外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援のもと開催された2013年10月開催の選考会において、初代の「2014 ミス日本酒（2014 Miss SAKE）」が誕生。

それより13年間、日本国内だけでなくハワイ、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、バルセロナ、シドニー、香港等、世界各国において、日本酒を切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間400件以上行っております。

2016年度には、海外初となる Miss SAKE USAがニューヨークで選出されました。

2026年はインド、フィリピン、香港・マカオ、アゼルバイジャンでのMiss SAKE コンテストを予定しています。米国の著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルでは「水着審査のない女性の尊厳と平等をうたった文化事業」と報じられ、高く評価されました。

14年目となる2026 Miss SAKE Japanでは、地方大会、海外の大会開催の拡充とともに日本酒を軸とした新たな文化事業として、発展し続けていきます。

[2026年4月現在までの活動実績例]

（国内）「日本酒フェア」／「IWC表彰式」／「日本臨床細胞学会」／「伊勢志摩サミット」／「ラグビーW杯2019ファンゾーン」／「米 ・食味分析鑑定コンクール国際大会」／「第109回日本泌尿器科学会総会」／ 「ツーリズムEXPOジャパン」／ 各酒造組合・酒蔵イベント／ 各種産業展 ／ 各企業レセプション／各学会レセプション／ 各警察署飲酒運転注意イベント ／ 各自治体田植え・稲刈りイベント／ 大阪・関西万博 等



（海外）「ブラジルW杯」／「ミラノ万博」／「ユネスコ本部表敬訪問」／在中日本国大使館「大使公邸 春の交流会」／「在印日本大使館 日本酒PRイベント」／「Salon du Sake in Paris」／「Salon del Manga in Barcelona」／「JAXA：Space Symposium in Cololado」／「Monaco Yacht Show」／『2018 東京国際映画祭』プロモーションイベント at カンヌ国際映画祭／「THE JOY OF SAKE：Honolulu, New York, Las Vegas, London」／「Japan Culture Festival in Sri Lanka」／「Sake Dinner in Phnom Penh」／「Washu Fes at Hong Kong」／「Matsuri in Sydney」／「Sake Reception at Shanghai」／「アジア国際美酒コンテストin China」／「在印日本大使館 日本酒PRイベント」／ 「第26回サンパウロ日本祭り Festival do Japão」等

詳細な活動内容はHP内のブログにてご覧頂けます。 https://www.misssake.org/blog/

【本件に関する問い合わせ】

一般社団法人Miss SAKE 担当：竹原

〒105-0012 東京都港区芝大門二丁目10番7号 桜門会ビルII 4階

Tel/Fax 03-6822-2470 03-6822-2471

Mail: sake@misssake.org