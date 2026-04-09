【特別仕様】国内限定各1台販売｜キャンピングカーの名門LAIKAから「Ecovip Titanio」2モデルが日本初上陸

静かに際立つ、限られた存在―Ecovip Titanioが日本へ

株式会社トイファクトリー

キャンピングカー製造台数で国内首位（ハイエースベース）を誇り、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1を達成する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、イタリアのモーターホームブランド LAIKA の人気シリーズ「Ecovip（エコビップ）」シリーズ特別仕様車『Titanio（チタニオ）』より2モデルを各1台限定で販売いたします。

イタリアのモーターホームブランド「LAIKA」

今回入荷するのは、『Ecovip Titanio L 3019』、『Ecovip Titanio L 2009』の2モデル。それぞれ国内1台限りという希少な存在であり、洗練されたイタリアンデザインに、特別仕様ならではの上質な個性を加えた限定モデルです。

特別仕様「Titanio（チタニオ）」2つのモデル

内覧のご予約はこちら｜EURO-TOY :https://www.euro-toy.jp/contact/本モデルは各1台限りのご案内となるため、展示場所については事前にお問い合わせ・ご相談ください。―冷静と情熱のあいだにある美しさTitanioの魅力は、外装と内装が織りなす“対比”

Titanioのエクステリアは、エクスペディショングレーとチタニウムグレーのコントラストが際立つシャープで都会的な印象で、オートモーティブにインスパイアされたグラフィックが走る姿に洗練された緊張感を与えます。

一方でインテリアは、ノーチェ・オペラ材の家具とフィレンツェエコレザーが織りなす温もりに満ちた車内空間を演出。トスカーナの家具職人の伝統が息づき、まるでホテルのスイートルームのような安らぎをもたらします。

Titanioは、クールな外観と温かな内装の二面性が、冷静と情熱が共存する世界観を想起させる特別な1台です。

1. Ecovip Titanio L 3019

LAIKA Ecovipのフラッグシップモデル「Ecovip L 3019」をベースとした特別仕様車。

全長約7mのボディに、広々としたダイネットと快適なベッドスペースを確保し、長期の旅でもストレスのない居住性を実現しています。

【4名乗車・5名就寝】LAIKA ECOVIP Titanio L 3019

リビング・キッチン・ベッドルームが一体となった設計は、使い勝手と快適性を両立。ご夫婦での旅行から、ファミリーユースまで幅広いスタイルに対応できる一台です。



［4名乗車・5名就寝］

※本モデルは、日本国内1台限りのご案内となります

2. Ecovip Titanio L 2009

取り回しのしやすい全長約6.6mのボディサイズと、洗練された室内空間を兼ね備えた「L 2009」。L 3019と同様に上質なインテリアと高い完成度を持ちながら、よりコンパクトな設計により、日本の道路環境でも扱いやすいことが特長です。

【4名乗車・3名就寝】LAIKA ECOVIP Titanio L 2009

限られた車内空間の中で機能的にレイアウトされた室内は無駄がなく快適。ご夫婦でのゆったりとした旅から、ペットとの旅行、時にはゲストを迎えて過ごすひとときまで、幅広いライフスタイルに寄り添う一台です。



［4名乗車・3名就寝］

※本モデルは、日本国内では1台限りのご案内となります

展示スケジュール

■4月10日(金)-12日(土)｜AUTOMOBILE COUNCIL 2026

展示車両：ECOVIP Titanio L 3019

日時：2026年4月10日（金）-12日（日）10:00-18:00（初日10:00-13:00プレスタイム）

会場：幕張メッセ 国際展示場｜ホール5・6 MH03

主催：AUTOMOBILE COUNCIL 実行委員会

公式サイト（https://automobile-council.com/）

■2026年4月25日(土)-26日(日)｜Motorhome Collection

展示車両：ECOVIP Titanio L 3019

日時：2026年4月25日（土）-4月26日（日）10時-17時（最終受付16時）

会場：さがみ湖MORI MORI 第四駐車場（〒252-0175 神奈川県相模原市緑区若柳）

主催：トイファクトリー ／ EURO-TOY

入場：無料 ／ ペット入場OK ／ 予約不要

公式サイト（https://www.euro-toy.jp/news/p5781/）

※上記以外の展示スケジュールについては順次ご案内いたします。※車両のご成約状況により展示内容が変更となる場合がございます。

ご覧になりたいモデルがございましたら、WEBまたは店舗までお気軽にお問い合わせください。

取材に関するご案内（取材店舗：岐阜/神奈川）

お問い合わせ｜EURO-TOY :https://www.euro-toy.jp/contact/EURO-TOY相模原TEL：042-705-6203 ／ FAX：042-705-6204横浜町田ICから約15分、国道16号線沿い営業時間 ：10:00～18:00定休日 ：毎週月曜日／第1・3火曜日

「今回入荷したTitanioは、Ecovipシリーズの限定仕様モデルです。国内各1台ずつのご案内となり、ご覧いただける機会が限られているため、ぜひ実車に触れてご体感ください。各イベント会場への取材やご見学、車両撮影・個別取材など、どうぞお気軽にお問い合わせください。」（プレス担当：広報 和田）

▼メディア・報道関係者様お問い合わせ窓口

株式会社トイファクトリー 広報部

mail to：press@toy-factory.jp

大きな車両はどこで保管する？―キャンピングカー専用保管場所「陸のマリーナ」

トイファクトリーのキャンピングカー専用モータープール施設『陸のマリーナ』

キャンピングカーの購入をご検討される中で、「自宅や近隣に保管場所がない」「安心できる環境で保管したい」といったお悩みをお持ちの方に向けて、キャンピングカー専用モータープール施設『陸のマリーナ』をご用意しております。

本施設は、キャンピングカー特有の特例措置である「モータープール制度」を活用しており、自宅から2km以上離れた場所でも車庫証明の取得が可能。保管場所に関する不安を軽減し、安心してキャンピングカーライフをスタートいただける環境をご提供します。

イタリア・キャンピングカーの名門「LAIKA（ライカ）」

「陸のマリーナ」の詳細はこちら :https://toy-factory.jp/feature/motorpool/

イタリア・トスカーナに拠点を構える LAIKA は、1964年創業のモーターホームブランド。欧州最大級のキャンピングカーグループであるハイマーグループの一員として、イタリアを代表するデザイン工房 ジウジアーロ・デザイン の監修のもと、美しさと機能性を融合したモデルを生み出してきました。



その哲学は、モーターホームを単なる移動手段ではなく、“旅を楽しむ空間”へと昇華させること。独特かつ落ち着いた雰囲気のセンスは、ヨーロッパキャンパーブランドの中でも他を寄せ付けない唯一無二の魅力を醸し出しています。



ヨーロッパでも最高グレードとして知られる、まさにイタリアの贅を尽くした動くラグジュアリーブランド「LAIKA」の素晴らしい名車で、日本の四季を巡る旅をぜひご堪能ください。

4月のプレスリリース配信予定

・4月2日 （木）：【限定1台×ラスト1台】LAIKA希少キャンピングカーを特別同時展示「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」に出展【4/10-12】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000107958.html)

・4月8日 （水）：【入場無料】欧州の人気キャンピングカーが相模湖に集結「Motorhome Collection（モーターホームコレクション）」を開催〈第一弾〉(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000107958.html)

株式会社トイファクトリー

会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。



自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両MARU MOBIなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映の情熱大陸では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。

2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。

2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



【URLリンク】

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



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