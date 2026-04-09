【参加無料】東大教授・まちづくりの第一人者 木下斉氏・流山市長・元アナウンサーが登壇

地域づくりの最前線が学べる「MACHIKATSU ONLINE SEMINAR」

街活性室株式会社

公共施設を拠点に人と人をつなぐ「民間のまちづくりプロデュース」を手がける街活性室株式会社（本社：埼玉県鴻巣市、代表取締役：斎藤 徹）は、地域の課題解決を学ぶ無料オンラインセミナー「MACHIKATSU ONLINE SEMINAR」を開催します。

本セミナーでは、まちづくり・市民活動・自治会・男女共同参画の4分野で活躍するトップランナーを講師に迎え、地域づくりの現場で実践されている取り組みや事例を紹介します。

自治体職員、NPO、地域団体、企業など、地域づくりに関わる人材を対象に、地域づくりや組織運営のヒントとなる知見を共有するオンラインセミナーとして開催します。

■開催の背景

全国各地で、高齢化や空き家問題、地域コミュニティの希薄化、市民活動団体の運営課題など、地域社会が抱える課題は年々複雑化しています。

こうした状況の中で、市民活動団体、自治会、行政、学校、企業など多様な主体が連携し、持続可能な地域づくりを進めていくことが求められています。

街活性室株式会社では、地域づくりに取り組む皆さまを支援するため、「まちづくり」「市民活動」「自治会」「男女共同参画」の4つのテーマに焦点を当てたオンラインセミナー「MACHIKATSU ONLINE SEMINAR」を企画しました。

各分野の専門家による講義や事例紹介を通じて、地域活動を進めるための実践的な視点やヒントを提供します。

■セミナー概要

【名称】MACHIKATSU ONLINE SEMINAR

【参加費】無料

【開催形式】オンライン開催（※一部講座は会場参加あり）

■まちづくりコース

【オンライン】参加から共創まちづくりへ

日時：2026年5月27日（水）13:30～15:30

講師：小泉秀樹 氏

肩書：東京大学大学院工学系研究科都市 工学専攻 教授

東大まちづくり大学院コース長

一般社団法人 渋谷未来デザイン 代表理事

日本都市計画学会 副会長

内容：行政だけでなく、市民・NPO・企業が都市を共同で運営する仕組みが広がっています。担い手育成や協働の視点から、持続可能な地域づくりを考えます。

全国のまちづくり関係者から注目される都市再生の実践者・木下斉氏が登壇。

【オンライン / 会場】失敗するまちづくり、成功するまちづくり

日時：2026年7月16日（木）13:30～15:30

会場：越谷市市民活動支援センター（対面参加：先着50名）

講師：木下斉 氏

肩書：都市経営プロフェッショナルスクール 代表

一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事

内閣府 地域活性化伝道師

内容：多くの支援が注がれても地方が成果を出せない背景には、地域に共有された「まちづくり幻想」があります。高校時代から全国各地の現場を経験し、都市経営プロフェッショナルスクールで600人以上の人材育成に取り組む中で得た独自のデータと実践を手がかりに、木下氏独自の仕組みと突破のヒントを解説します。

【オンライン】流山市はなぜ、選ばれ続けるのか

日時：2026年9月18日（金）13:30～15:30

講師：井崎義治 氏

肩書：流山市長

内容：負け組郊外都市だった流山市が、どう勝ち組都市に変貌したか、著書「流山市はなぜ、選ばれ続けるのか」にも書いていない試行錯誤のエピソードを交えて、「ビジョンと政策」、「マーケティング戦略」についてお話します。

■市民活動コース

【オンライン】市民参加～協働～中間支援

日時：2026年4月14日（火）13:30～15:30

講師：高田篤 氏

肩書：街活性室株式会社 足立区NPO活動支援センター センター長

内容：個別の団体支援にとどまらない、これからのNPO・市民活動支援のあり方について、市民参加や協働、中間支援といったことを切り口にレクチャーとワークショップを通じて考えます。

【オンライン】事例から学ぶ！お金に困らない団体運営

日時：2026年6月16日（火）13:30～15:30

講師：斎藤 徹 氏

肩書：街活性室株式会社 代表取締役

内容：NPO法人、市民団体、こども食堂など地域課題の解決に尽力している団体の悩みはお金のこと。団体運営を継続していくためにはどのような収益事業があるのか、運営資金を確保するための手法にはどのようなものがあるのかを実例を紹介しながら学びます。

■自治会支援コース

【オンライン】危機を力に変える自治会の再スタート

日時：2026年7月8日（水）13:30～15:30

講師：田中功夫 氏

肩書：一般社団法人青葉台町会協議会 専務理事 兼 事務局長

生涯学習講座 青葉大学 学長

内容：全国で直面する、高齢化や空き家増加という自治会の喫緊の課題を、市原市青葉台ではどう共有し、意思決定し、行動に変えつつあるのか。青葉台の実践を通じ、自治会再生を分けた「構造とプロセス」の一端を紹介し、ともに考える。

【オンライン】加入率を追う時代は終わった 八条が丘自治会改革

日時：2026年8月26日（水）13:30～15:30

講師：八木仁美 氏

肩書：八条が丘自治会 会長

内容：自治会は“会員制”をやめたとき、初めて“地域のもの”になった。会費を廃止し、任意の協力金へと転換。役員負担を軽減し、誰でも参加できる場に変えることで、地域の関わり方そのものを再設計しあるべき姿へ歩みだした自治会改革の実践を紹介する。

■男女共同参画コース

【オンライン】続ける、休む、変える。全部、私の正解

日時：2026年5月31日（日）14:00～16:00

講師：秋元優里 氏

肩書：元アナウンサー テレビ局社員

内容：アナウンサーとして報道番組を中心に約7年間走り続け、結婚、出産、育休からの職場復帰と部署異動を経験した秋元さんから、結婚や育児などのライフステージの変化とキャリアに関する経験と想いを伺い、参加者間のグループディスカッションを通じて、一人ひとりのこれからを考えていきます。

■申し込み方法

以下より各講座の詳細をご確認の上、お申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc78oBmBHD9iC10_Jx-TgxWnKVdH58aDCB5PCaac9qozO40Qw/viewform?usp=dialog

■街活性室株式会社について

街活性室株式会社は、「公共施設を拠点に人と人をつなぐ『民間のまちづくりプロデュース』」をコンセプトに、自治体や地域団体と連携しながら地域コミュニティの活性化を支援しています。市民活動支援センターの運営、地域人材の育成、コミュニティづくりなどを通じて、市民活動団体、自治会、行政、企業など多様な主体をつなぎ、持続可能な地域社会の実現に取り組んでいます。

街活性室株式会社

【住所】 〒365-0047 埼玉県鴻巣市逆川１丁目２－２

【代表者名】 代表取締役 斎藤 徹

【設立】 2015年3月

【事業内容】 公共施設の指定管理運営事業、地域活性化業務の受託運営事業、ウェブシステムの開発・運用、エリアマネジメント組織の運営支援事業、地域活性化イベントの企画・運営、各種出版物の企画

【ホームページ URL】 https://machikatsu.co.jp(https://machikatsu.co.jp)

■各講座に関するお問い合わせ

まちづくりコース

nanasapo.koshigaya@machikatsu.co.jp

市民活動コース

adachi-npo-center@machikatsu.co.jp

自治会支援コース

na-shimin@machikatsu.co.jp

男女共同参画コース

hot-koshigaya@machikatsu.co.jp