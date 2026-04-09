フランス発フレグランスブランド「I Wanna Have Paris」が日本上陸!　日常を彩る、トレンド感あふれる香りを提案!

株式会社 Delight Trading

株式会社Delight Trading（本社：東京都新宿区、代表取締役：ヴィクトリア ング）は、2026年4月より、フランスのフレグランス企業 Groupe Bogart が手がけるフレグランスブランド「I Wanna Have Paris」の日本展開を開始いたしました。

I Wanna Haveは、新しい世代のフレグランスユーザーに向けて開発されたブランドで、ファッションのように楽しめる、自由で表現力豊かな香りを提案します。日常に自然に溶け込む、使いやすくトレンド感のあるフレグランスが特徴です。

香りで綴る、パリジェンヌの日記。

I Wanna Have は、その日の気分やシーンに合わせて香りを選び、日常の一瞬一瞬を自分らしく彩るフレグランスブランドです。

お気に入りのカフェで過ごす午後や、ふとした瞬間にときめく時間。

香りは、その日の気分や記憶と結びつき、まるで一日を綴る“日記”のように、あなたの毎日をやさしく彩ります。

手に取りやすい価格帯でありながら、クオリティにもこだわり、香りをもっと自由に、もっと身近に楽しめるブランドです。

デザインと機能性の融合

ジュエリーのようなキャップとリボンが特徴的なボトルデザインは、遊び心のあるブランドの世界観を表現しています。フランスで親しまれている使い方に着想を得て、リボンに香りを軽く吹きかけ、髪や手首に身につけることで、ふんわりと香りを楽しむことができます。

香水を「身にまとうスタイル」へと昇華させた、新しいフレグランス体験を提供します。

グローバルブランドの知見 × 日本市場への最適化

世界各国で展開する Bogart Group. のノウハウを背景に、I Wanna Haveはグローバルトレンドを取り入れながら、日本市場に合わせた5種類の香りを展開。個性と日常使いのしやすさを両立したラインナップとなっています。

展開について

「I Wanna Have」は、一部のドン・キホーテ店舗およびオンラインにて限定販売いたします。

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/whiffandwander/iwh_prfm_050/

商品ラインアップ

■サンキスト ラブ EDP （50mL / オープン価格）

やわらかなピオニーとローズの花の香りに、温もりのあるムスクが重なり、ふたりの距離が近づくような、ロマンティックな香り。

■エキゾチック パッション EDP （50mL / オープン価格）

みずみずしい柑橘（タンジェリン）のフレッシュな香りに、やわらかなフリージアが重なり、温もりあるムスクが包み込む。華やかで、自信をまとえるセンシュアルな香り。

■フルーティ クラッシュ EDT （50mL / オープン価格）

ジューシーなマンゴーとパッションフルーツの甘さに、やさしい花の香りがふんわり重なり、ほんのりウッディなぬくもりが余韻を残す。明るく、思わず夢中になるフレグランス。

■スイート エスケープ EDP （50mL / オープン価格）

やさしく広がる花の香りに、クリーミーなバニラとウッディなぬくもりが重なり、ふんわりと包み込まれるような心地よさ。リラックスできる、ロマンティックな香り。

■ヤミー デート EDT （50mL / オープン価格）

甘酸っぱいラズベリーと、やさしいローズの香りに、バニラのようなあたたかみのある甘さが重なり、思わず近づきたくなる、魅力的な香り。

- 株式会社Delight Tradingについて -

2019年に創業した化粧品および日用品の輸出入を行う代理店です。

「価値ある海外ブランドを日本市場に、

日本ではまだ知られていない世界で愛されているブランドを提供することで、

人々の心と生活に彩を。」

ビジョンに掲げ、世界各国との強いコネクションを活用し、事業展開している会社です。

https://www.delighttrading.co.jp/japanese