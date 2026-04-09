『サマナーズウォー: Sky Arena』、12周年記念アップデートを予告！天空の島でお祝いのフェスティバルが開幕！

株式会社 Com2uS Japan

まずはゲームをダウンロード！

▼AppStore

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、サービス12周年を記念するアップデートとイベントの予告を公開いたしました。

『サマナーズウォー』は、数千種類のモンスターを収集し、組み合わせて多彩な戦略的バトルをお楽しみいただけるRPGで、アジア・欧米を含む全世界で根強い人気を誇る、Com2uSを代表するグローバルヒット作です。

今回の12周年記念アップデートは、これまで長きにわたり本作を支えてくださったユーザーの皆さまへの感謝を込め、豊富なコンテンツと利便性の向上を盛り込んだフェスティバルとして実施いたします。

天空の島が華やかなステージに！アイドルモンスターによるパフォーマンスも

パッチノートを通して詳細を公開した12周年アップデートは、これまでのアップデートにはなかったユニークな演出が予定されています。

4月13日より、ゲームの舞台となる天空の島に12周年を記念した特別ステージが登場し、大きなディスプレイパネルと花火大会、レーザー効果などでフェスティバルを盛り上げます。ステージでは形状変幻「アイドル」をまとった「ヴァルキリー」「ヘルレディー」「チャクラム舞姫」などの人気モンスターたちがパフォーマンスを披露します。

新しく追加するデコレーションアイテムを使用して、天空の島に自分だけのフェスティバル空間をつくり、好きなモンスターを配置することもできます。

「召喚マイレージ」や新成長要素「レリック」が登場！さらなる進化を遂げるアップデート

利便性とコンテンツのアップグレードも多方面で実施予定です。

純正★5モンスター獲得のチャンスに一歩近づく「召喚マイレージ」システムを追加する予定です。

召喚書を使用するごとにマイレージがたまり、2,000マイレージを達成すると火／水／風属性の純正★5モンスターを1体召喚できます。

また、Lv.40を達成したモンスターに使用できる新しいアイテム「レリック」も追加される予定です。

ひとつの「レリック」を最大100体まで適用でき、同じ効果を最適なモンスターグループに付与することで、複数のモンスターの性能を同時に強化できる新たな成長要素ですので、ぜひ期待ください。

「召喚士の道」に「特別ミッション」を追加し、クリアすると純正★4・5モンスターの選択召喚と、最大10回のスキルレベルアップが報酬として獲得できます。

獲得難度が高い純正★5モンスターを新規・既存ユーザー誰でも選択して獲得でき、モンスターの収集、育成をより一層お楽しみいただけます。

さらに、「フェニックス」など7種類のモンスターのグラフィックがリニューアルされるほか、4月末には「デッキプリセット」機能を追加予定です。

「デッキプリセット」は、コンテンツごとにモンスター情報や刻印された「ルーン」や「アーティファクト」情報を保存でき、デッキセットの利便性が大きく向上する機能です。

このほかにも、「マーメイド」の形状変幻「ルナスター」や、さまざまなプレゼントがもらえるイベントなど、12周年を記念して盛りだくさんのコンテンツをお届けする予定ですので、ぜひお楽しみください。

12周年記念アップデートとイベントに関する詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト

https://summonerswar.com/ja/skyarena

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X

https://x.com/summoners_STAFF

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook

https://www.facebook.com/JPSummonersWar/

□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@com2usjapan

□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル

https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/

【配信概要】

『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： iOS 13.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼AppStore URL

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： Android OS 6.0 以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

ぜひ、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。