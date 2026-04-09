「SHIAGARU SAUNA 神田×秋葉原店」が2026年4月13日にグランドオープン ｜ 神田×秋葉原エリア初！　男性専用パブリックサウナ誕生！

株式会社Ｔｏｒｃｈ

株式会社Torch（本社：福岡県大野城市、代表取締役：木村駿介）は、福岡天神で展開する“ととのう”をさらに進化させた「しあがる」を科学的に追求するサウナ専門施設「SHIAGARU SAUNA（しあがる さうな）」の新店舗として、「SHIAGARU SAUNA 神田×秋葉原店」を2026年4月13日にグランドオープンいたします。

神田・秋葉原エリアに誕生する本施設では、温度設計の異なる2種類のサウナ室、深部体温の変化を計算した水温設計の水風呂、そして外気浴に代わる没入ととのい空間を完備。視覚・聴覚・触覚にアプローチする科学的空間設計により、より深いリラックス状態へと導きます。神田・秋葉原エリアでは初の男性専用パプリックサウナとなります。

「神田 サウナ」「秋葉原 サウナ」で新たな選択肢となる、都市型サウナの新基準をぜひご体験ください。

【SHIAGARU SAUNA 神田×秋葉原店のウェブサイト】

https://shiagaru-sauna.com/tokyo-kanda-akihabara

SHIAGARU SAUNA 神田×秋葉原店の写真です。

【しあがる】とは？

近年のサウナブームで、日本にはさまざまな特徴のあるサウナ施設ができました。

ロウリュウができる新鮮な空気が循環する息苦しくないサウナ室、しっかり冷えた水風呂、十分な整いスペースなど、サウナ施設の全体的なレベルが上がったことで「ととのう」はもはや当たり前になり、多くの施設がととのいの先を追及する段階に入っています。

サウナ施設作りを行う上で、私たちは「ととのう」の先にある状態を「しあがる」と名付けました。

しあがるとは、

サウナに入り、ととのって気持ち良くなるだけでなく、

・サウナの後、ご飯がいつもよりおいしく感じた

・サウナの後、ぐっすり睡眠できた

・サウナの後、仕事に集中できた

このように、サウナに入って「ととのう」だけではなく、食事や睡眠、仕事などの、サウナ施設から帰った後に取る行動に最適な心と身体になっている状態を「しあがる」と考えました。

しあがるためには、

「しあがる」ためには、ととのうは基本であり、それだけでは不十分で＋αが必要です。

近年、医師をはじめとした様々な専門家による最適なサウナの入り方や、「ととのう」現象の科学的な解明が進んでいます。

しかし、肝心な、科学的にととのいやすい”施設”作りをしている施設はほとんどありません。

・人は身体の末端の体温が深部体温よりも高くなると眠くなると言われており、身体の末端まで温める必要がある

・より深いリラックス状態を作るための最適な環境には、施設に合ったオリジナルのBGMを作る必要がある

・その日の天気や気温、湿度に合った香りの選定をする必要がある

上記は各専門家に相談し、SHIAGARU SAUNAが施設を作る上で取り入れたごく一部で、それ以外にもサウナ室や水風呂、照明や飲み物、施設の導線にまで「しあがる」ための科学的根拠のある設計にすることで、ととのうのは当たり前、その先の「しあがった」状態を作り出す施設です。

【SHIAGARU SAUNA 神田×秋葉原店】の施設詳細

サウナストーブの写真です。１. 併用することで効果が増す2種のサウナ

深部体温を上げる「深部体温サウナ」と末端体温を上げる「末端体温サウナ」の2種類のサウナがあります。

１.深部体温サウナ

オートロウリュウに加え、加湿器で常時加湿を行い、常に室内を最適な湿度に保ち、オートアウフグースで部屋全体に心地よい熱気が回り、体の深部までしっかり温まることができます。

サウナ室には、リラックス効果のあるα-セドロールを多く含む屋久島地杉を使用し、BGMにはグレゴリオ聖歌で使用されていた「心の安定」「ストレス緩和」が期待できるフェジオ周波数の174HZをベースとしたオリジナルBGMを使用し、サウナそのものを楽しみ深いリラックス状態になることのできる空間になっています。

深部体温サウナの写真です。

２.末端体温サウナ

フィンランドで昔から親しまれてきたストーブカバーの淵に足を置くフットレストスタイルのサウナ室です。フットレストに足を置くことで足先までしっかりと温まることができ、睡眠の質の向上が期待できます。

室内には珪藻土を配合した素材を使用し、オートロウリュウと加湿器による常時加湿で常に室内を最適な湿度に保ちます。

季節・時間帯によって異なるアロマを使用し、昼はリフレッシュ、夜はリラックス効果が期待できます。

末端体温サウナの写真です。

２. 三種類のフローティング水風呂

水風呂はフローティング（浮遊感）をテーマに、人間工学的に最適と言われている3種類の角度を用いました。

１.人間の体に自然に会う曲線を持つエルゴノミックなデザイン

２.人間工学的にベストの風呂背もたれの角度「110°」

３.昔から日本人に親しまれてきた風呂桶のフォルム

三種類のフローティング水風呂の写真です。



３. ととのいスペース

強吸排気システムで新鮮な空気が保たれた空間に、副交感神経を優位にするために設計された、照明、BGM、アロマを使用し、異なる種類のととのいイスを設置しており、より深いととのい体験が期待できます。

他にもサウナの中で飲めるサウナ専用ドリンクや照明など、エビデンスを持った設計が随所に施された施設になっています。

しあがるーむ（ととのいスペース）の写真です。

オープン情報

2026年4月13日よりグランドオープンいたします。

予約方法

https://shiagaru-sauna.com/tokyo-kanda-akihabara

こちらのウェブサイトよりご予約ください。

営業日時

平日 ：12:00～24:00 （23:00最終受付）

土日・祝日：10:00～23:00 （22:00最終受付）

無休

※予告なく変更となる場合がございます。

料金

60分プラン ：1,600円～

90分プラン ：2,000円～

120分プラン ：2,300円～

延長1時間ごと：1,000円

※曜日、時間帯によって異なります。詳しくはホームページをご覧ください。

SHIAGARU SAUNA 神田×秋葉原店のコンセプトは、「絶対静寂」です。

オープニング特別イベントの開催

4月13日のグランドオープンを記念し、期間中は日替わりで特別イベントを開催いたします。

さらに、毎日お楽しみいただける企画として、水風呂にレモンを浮かべた「レモン水風呂」をご用意しております。

爽やかな香りとともに、特別なひとときをお楽しみください。

2026年4月13日（月）ヴィヒィタロウリュウ・ドリンク370円・タトゥOK DAY

フィンランドで日常的に使用される、白樺の若枝と葉を束ねた天然アロマウィスク「ヴィヒタ（Vihta）」を用い、サウナストーブに水をかけて蒸気を立ち上らせるアロマロウリュサービスを行います。

ヴィヒタ由来のフレッシュなウッディ＆スパイシーな香りが蒸気に乗ってサウナ室いっぱいに広がり、まるで深い森に身をゆだねるような安らぎを味わえます。

スタッフが静かに注ぐロウリュの蒸気が香り・熱・湿度をじわりとまとわせ、呼吸が深まり、心がほどける“ととのい”体験をお届けします！

2026年4月14日（火）生姜発汗DAY

生姜のパワーで身体の内と外をダブルで温める滝汗必須のイベントです。

サウナに入る前専用の5種のスパイスを使用した【自家製ジンジャエール】をフリードリンクでご用意しています。

飲むことで体の内側から発汗を促します。

深部サウナでは「水蒸気蒸留法」で蒸した生姜の香りを全身に浴びる「生姜蒸し」を実施。

少し辛みのある生姜を使用し、最初はスパイシー、時間が経つにつれて自然の甘さに変化する香りをお楽しみください。

2026年4月15日（水）漢方温熱・ドリンク370円・タトゥOK DAY

古来から人の身体を温めるために使用されてきた様々な漢方を、SHIAGARUSAUNA専属調香師が“温めること、巡らせること”にフォーカスしてブレンドした漢方を専用の鍋でゆっくり煮出します。

身体が冷えている状態では、熱は入っても定着しにくく、外へ逃げやすくなります。

温める力と、巡らせる流れ。

この2つを整えることで、無理なく身体の深部まで熱が届きやすくなります。

2026年4月16日（木）瞑想ロウリュウ

熱したサウナストーンに水を注ぎ、立ち上がる蒸気と香りに包まれる【ロウリュ】

瞑想ロウリュでは、ロウリュをより深く味わい没入するための工夫を加えました。

・一杯ごとに異なる香りを使用し、香りの変化に没入していく

・きめの細かいラドル（水をかける道具）で、ゆっくりと時間をかけてロウリュを行う

蒸気がやわらかく身体を包み、温度と湿度の波が、心身の奥をじんわりほどいていきます。

これは「整う」ための演出ではなく、“感じることに集中するロウリュ”。

2026年4月17日（金）国産ひのき蒸し

国産ひのきチップを贅沢に使い、特注の蒸留器で抽出した香りをサウナ室全体へと届けます。

ひのきの香りに多く含まれる〈α-ピネン〉と〈ボルニルアセテート〉には

・睡眠の質の向上

・リラックス作用

・ストレス緩和

・抗炎症・免疫活性

など、現代のストレス環境下でうれしい効能が期待されています。

香りと呼吸に集中することで脳の疲労が軽減されることも報告されており、ひのきは休日サウナにぴったりのアイテムです♪

サウナ後においしいビールも飲めます。