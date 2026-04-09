ヘアケアブランド「Promille（プロミル）」より第2弾ドン・キホーテ限定アイテム『ヘアミルク／ヘアミスト』が登場！

株式会社NAKAGAWA

天然由来成分にこだわり、ユーザーのライフスタイルに寄り添うアイテムを幅広く展開するヘアケア＆スタイリングブランド「Promille（プロミル）」は、第2弾となるドン・キホーテ限定商品として、アウトバス商品『プロミル ベルベットミルク / プロミル シルキーミスト』の2種を、2026年5月15日(金)より発売いたします。

また、発売に先立ち、2026年4月4日（土）に開催された新作コスメ展示会「#ドンコスフェスティバル 2026SS」に参加いたしました。

当日は多くの来場者にお立ち寄りいただき、商品のサンプルを直接お渡しする機会となりました。

・ドン・キホーテ限定商品第2弾発売の背景

サロン専売品ブランド「プロミル」の商品を、より多くのお客様に気軽にお試しいただきたいという想いから、2025年10月にブランド初となるドン・キホーテ限定商品として『プロミル ホームケア シャンプー／トリートメント』を発売いたしました。

手に取りやすい価格でありながら仕上がりが評価され、本音でコスメを評価する雑誌『LDK the Beauty』（株式会社晋遊舎）2026年1月号において、シャンプー・トリートメント部門のA評価を受賞いたしました。

多くのお客様からご好評をいただいたことを受け、このたび第2弾としてアウトバス用ヘアケアアイテム『ヘアミルク/ヘアミスト』の2種を発売する運びとなりました。

本商品は、髪質や髪の状態、お好みの仕上がりに合わせてお選びいただけるアイテムとして展開いたします。

左：ヘアミルク / 右：ヘアミスト

・「プロミル ベルベッドミルク』商品特徴

『プロミル ベルベットミルク』は、サロンで実際に使用されているケア成分を豊富に配合し、蓄積された内部のダメージ補修に特化した内部補修型ヘアミルクです。髪の内部まで成分とうるおいを届け、ダメージを補修することで、しなやかでまとまりのある髪へと導きます。

ダメージによるパサつきや広がり、うねりが気になる方、しっとりまとまる仕上がりを求める方におすすめです。

プロミル ベルベッドミルク

・Wパワーケラチン ＜切れ毛・枝毛を補修＞

ダメージ補修に特化した「Wパワーケラチン」*1を配合。カラーやパーマ、熱、摩擦などでキューティクルが剥がれ、内部のタンパク質が流出してスカスカになってしまった"ダメージホール"を集中的に補修します。ハリやコシを与えることで、しなやかでまとまりやすい髪へ。

・ヒートプロテクト成分＜うねりにアプローチ＞

熱に反応して毛髪に吸着する性質を持つヒートプロテクト成分「エルカラクトン」*2を配合。ドライヤーなどの熱に反応してキューティクルに密着し、タンパク質や水分の流出を抑えます。

気になるうねりを抑えながら、なめらかな指通りの髪へ導きます。

・セラミド成分 ＜パサつき防止＞

髪のCMC（細胞間脂質）と類似した構造を持つ「セラミド成分」*3を配合。髪内部に栄養分や水分を保持するCMCの働きをサポートし、水分バランスと柔軟性を保ちます。パサつきを抑え、ぷるんとみずみずしい質感の髪へと導きます。

*１ 加水分解ケラチン、ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(全て毛髪補修成分)、* ２γ-ドコサラクトン(毛髪補修成分) 、*３ セラミドNP (保湿成分)

・「プロミル シルキーミスト』商品特徴

『プロミル シルキーミスト』は、サロンで実際に使用されている仕上がり成分を豊富に配合し、髪の質感を整えることに特化した外部補修型ヘアミストです。髪表面を補修しながらキューティクルを整え、指通りなめらかで美しい髪へと導きます。

髪のゴワつきやツヤ不足が気になる方、軽やかな仕上がりでツヤのある髪を目指したい方におすすめです。

プロミル シルキーミスト

・スムースシルク ＜髪にツヤを与える＞

キューティクルを整え、手触りをなめらかにする「スムースシルク」*4を配合。剥がれかけたキューティクルを丁寧に補修し、髪表面をなめらかに整えます。蓄積されたダメージによって失われがちなツヤを補い、髪本来の上品なツヤを引き出します。

・ヒートプロテクト成分＜うねりにアプローチ＞

熱に反応して毛髪と吸着する性質を持つヒートプロテクト成分「エルカラクトン」*5を配合。ドライヤーなどの熱に反応してキューティクルに密着し、タンパク質や水分の流出を抑えます。

気になるうねりを抑えながら、なめらかな指通りの髪へ導きます。

・うるおいリペア成分＜質感ケア＞

うるおいリペア成分「ヒト型セラミド」*6を配合。髪の水分バランスを整えながら潤いを補給し、乾燥によってダメージを受けたキューティクルを補修します。ゴワつきを抑え、ハリ・コシのある指通りなめらかな髪へ。

*4 シルクタンパク(毛髪補修成分)、*5 γ-ドコサラクトン(毛髪補修成分) 、*6 セラミドNP(コンディショニング)

・商品詳細

左：プロミル ベルベットミルク / 右：プロミル シルキーミスト

商品名：プロミル ベルベットミルク/プロミル シルキーミスト

香 り：サボン

価 格：ミルク140ml・ミスト180ml / 各種\1,980(全て税込)

発売日：2026年5月15日(金)より全国のドン・キホーテにて発売(一部店舗除く)

フリー項目：パラベン / 合成着色料 / 鉱物油 / 紫外線吸収剤 / エタノール

※エタノールフリーは『プロミル ベルベットミルク』のみ

Promille(プロミル)

「‰＝Promille」とは、ドイツ語で【1/1000】という意味。原料・香り・仕上がりの細部までこだわり、ユーザーの美しさを引き出すブランドです。全てのアイテムに天然由来成分を配合し、髪とお肌を健やかに保ち、日々のケア・スタイリングをサポートします。2019年にブランドが誕生し、2021年2月にブランドパッケージをリニューアル。主軸商品である『プロミルオイル』はヘア＆ボディどちらにも使用できるオールインワンオイルとしてベストコスメを受賞するなど、口コミで高い評価を頂いています。

＜ブランド公式サイト＞https://promille.jp/

＜ブランド公式Instagram＞https://www.instagram.com/promille_official/

＜株式会社NAKAGAWA公式Instagram＞https://www.instagram.com/nakagawaforsalon.official/