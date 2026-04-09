デジノベーション株式会社、Asterminds株式会社と業務提携。AIヒアリングエージェント「InTake」を活用し、企業のマーケティング・新規事業開発・DX戦略を高度化

デジノベーション株式会社

AIを活用した戦略策定・事業開発・マーケティングを推進・伴走するプロフェッショナルファームであるデジノベーション株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：伊藤 友博、以下「デジノベーション」）と、AIヒアリングエージェント「InTake」を開発・提供するAsterminds株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：本多 真二郎、以下「Asterminds」）は、カスタマーリサーチおよびコンサルティング領域における業務提携を開始したことをお知らせいたします。本提携により、「InTake」の活用範囲がカスタマーリサーチ・マーケティングリサーチへと拡大します。

1.業務提携の背景と目的

多様化が進む中で不確実性も高まる現代のビジネスにおいて、新規事業の成功や効果的なマーケティング戦略の推進には、顧客・生活者や現場の「生の声（一次情報）」から深いインサイトを見出すことが不可欠です。

しかし、従来のヒアリングやインタビューは、日程調整の手間やインタビュアーのスキルへの依存という構造的な課題を抱えていました。

本提携では、Astermindsが提供する“早くて、広くて、深い”ヒアリングを可能とするAIヒアリングエージェント「InTake」の独自性と、デジノベーションが持つ「対話を通じた戦略推進・事業開発ノウハウ」を融合。相互の強みを補完し合い、インサイト探索から戦略策定・事業開発・マーケティング推進までを一気通貫で支援する強力なエコシステムを構築します。

これにより「InTake」の活用範囲がカスタマーリサーチ・マーケティングリサーチへと拡大します。

AIヒアリングエージェント「Intake」について

Astermindsが提供するAIヒアリングエージェント「InTake」は、構造化インタビューの設計から実施、分析に至るまで、すべてを自動化し、「スケールする傾聴」を実現するAIヒアリングエージェントです。従来2～3ヶ月で数十人が限界であったヒアリングを、数百～数千人規模かつ数日で実行可能にします。目的から逆算したテーラーメイドな質問設計、一人ひとりに最適化された深掘り対話、収集データの自動構造化・レポート生成までを一気通貫で提供します。

Asterminds株式会社「Intake AIヒアリングエージェント」とは

2.業務提携の具体的な内容

本提携により、両社は以下の領域で相互連携を図り、クライアント企業への提供価値を最大化します。

（１）デジノベーションのビジネス領域における「InTake」の活用

デジノベーションが提供するプロフェッショナル支援の各プロセスにAIヒアリングエージェント「InTake」を組み込み、「対話」の質を向上させ、戦略や企画の解像度を飛躍的に高めます。

１. Diginno Marketing（マーケティング高度化）での活用

マーケティングプロジェクトにおけるカスタマーリサーチツールとして活用。顧客との対話データから、新たな市場（スモールマス）の種となる深いインサイトをあぶり出します。

２. Diginno Biz-Dev（新規事業開発伴走）での活用

新規事業伴走プロジェクトにおいて、ターゲット顧客の「ユーザーテストツール」として活用。市場のリアルな反応をアジャイルに収集し、事業成功の蓋然性を高めます。

３. Diginno Strategy（次世代戦略策定）での活用

データ×AI活用戦略やDX推進プロジェクトにおいて、社内の業務分析や現場ニーズを聴取する内部診断ツールとして活用。経営と現場のギャップを可視化します。

（２）協働パッケージ提供開始：Intake AIコンサルティングパッケージ

本提携にともない、Astermindsの「Intake AI」による圧倒的な一次情報収集力と、デジノベーションのインサイト抽出・戦略構築ノウハウを掛け合わせた、「Intake AIコンサルティングパッケージ」の提供を開始します。

「InTake」が収集した顧客の声をもとに、デジノベーションがインサイトの抽出から戦略への落とし込み～実装・実行までを担います。「聴く」から「動く」までを一気通貫で支援する体制を構築します。

Intake AIコンサルティングパッケージは「最先端のAI技術×独自のフレームワーク×コンサルティング」を通じて、これまであきらめていた課題を機会に変え、ビジネス強化に貢献します。

お問い合わせはこちら :https://www.diginnovation.co.jp/?page_id=30Intake AIコンサルティングパッケージにご関心がおありの方はこちらからお問い合わせください。

3.共創第一弾（テストケース）：生成AI活用実態調査からのインサイト探索

本提携のテストケースとして、Astermindsより公開された「生成AI活用実態と組織的課題に関する調査」において、デジノベーションが「InTake」を活用した調査の企画・設計から分析、レポートの総括までを伴走いたしました。

結果、「InTake」を用いた対話型のヒアリングを通じ、生成AI活用時代において、組織内に潜む「おひとりさまDX（コソコソ・マチマチ・バラバラの構造的ゆがみ）」という新たなビジネス課題を浮き彫りにし、両社の連携によるインサイト抽出の有効性が確認されました。

Asterminds株式会社からのプレスリリース

企業の生成AI活用に潜む新課題「おひとりさまDX」が明らかに。

Asterminds株式会社、“AIヒアリング”を用いた実態調査レポートを公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000167430.html

4.今後の展望

デジノベーションはAIヒアリングエージェント「Intake」を生かし、戦略策定・新規事業開発・マーケティング高度化における伴走価値を高めてまいります。

加えて、新たに提供を開始いたします「Intake AIコンサルティングパッケージ」により、多くの企業が直面する典型的なビジネス課題をクイックに解決し、ビジネス強化に貢献してまいります。

5.両社代表コメント

デジノベーション株式会社 代表取締役社長 伊藤友博 コメント

この度、Astermindsとの業務提携を通じ、AIヒアリングエージェント「Intake」のカスタマーリサーチ領域への事業拡大をご一緒できることを光栄に思います。

「意志と知性がデジタルと融合し、価値が無限に生まれる未来」を目指す弊社にとって、AstermindsのAIヒアリングエージェント「InTake」は、まさに企業変革のボトルネックである“ヒアリング”を革新する画期的なソリューションです。

本提携により、AIとの対話から得られた無数の声を、机上の空論ではない『人の意志と知性を伴う戦略・戦術・コンセプト』へと昇華させ、これまで以上に挑戦者の皆さまを強力に支援してまいります。

その端緒として、この度提供を開始しました「Intake AIコンサルティングパッケージ」を通じ、「あきらめられていた課題を機会に」する取り組みを多くの企業の皆さまとご一緒できることを楽しみにしています。

Asterminds株式会社 代表取締役 本多 真二郎 様 コメント

InTakeで社内ヒアリングの実績を重ねる中で、「顧客の声をもっと深く、もっと広く集めたい」というご相談も増えてきました。

しかし、カスタマーリサーチの領域では、集めた声を事業成果につなげるための戦略設計やインサイトの翻訳が欠かせません。

デジノベーションは、対話を起点にした戦略推進において豊富な経験を持つパートナーで、代表の伊藤さんは、三菱総合研究所やInsight Techで「顧客の声×データ」の領域を長年リードしてきた方です。InTakeで集めた一次情報を、戦略に変換できるパートナーとしてこれ以上ない存在だと感じています。

この提携を起点に、InTakeを「社内を聴くツール」から「顧客を理解するインフラ」へと進化させていきます。

デジノベーション株式会社について

「Dialogue , Digital , Innovation」を掲げ、データ×AI活用戦略策定、新規事業開発伴走、マーケティング高度化を通じ、「意志と知性がデジタルと融合し、価値が無限に生まれる未来」を目指すプロフェッショナル・ファーム。

・代表取締役社長：伊藤友博

・サイト：https://www.diginnovation.co.jp

・設立：2025年11月13日

・所在地：東京都杉並区

Asterminds株式会社について

・代表取締役：本多真二郎

・サイト：https://asterminds.ai/

・設立：2025年8月

・所在地：東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟 22階 SPROUND

・事業内容：AIヒアリングエージェント「InTake」の開発・提供及び、InTakeを活用したコンサルティングサービス

本件に関するお問い合わせ先

デジノベーション株式会社

広報担当

contact@diginnovation.co.jp